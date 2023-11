UŽIVO! U SUDNICI PUŠTEN SNIMAK OPTUŽENOG ZA BRUTALNO SILOVANJE U 'BUNKERU' - Evo šta se čuje na tonskom zapisu

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za učešće u sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i silovanje jednog mladića nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu.

Danas je pred sudom trebalo da bude saslušan I. S. koji je prema optužnici tri dana seksualno zlostavljan u prostorijama koje su pripadnici kriminalne grupe koristili na stadionu Partizana i jedina je preživela žrtva klana.

17.10 - Optuženi se javio za reč

Optuženi Aleksa Šejić se javio za reč.

- Ja sam već pričao sudija šta se dešavalo tu celu noć, trajalo je satima. Ja sam zahtevao da se zove advokat Nikola Ristović, ali rekli su da ne može. Pukao sam bio psihički, bio sam pogubljen, samo sam tražio da mi ne diraju porodicu i lažno sam svedočio. Od prvog trenutka sam tražio Nikolu Ristovića ali su mi se određeni inspektori smejali, desilo se šta se desilo - rekao je Šejić. Tužilac Saša Ivanić je potom rekao da mu, ako je već tako kako optuženi tvrdi, nije jasno zašto je onda isti branilac po službenoj dužnosti bio prisutan i na saslušanju u tužilaštvu.

Šejić se potom nadovezao i pomenuo imena trojice inspektora, među kojima je i Božidar Stolić, koji su mu pretili da ne sme nikome ništa da kaže.

- Sudija, suvišno je da pričam više na ovu temu. Taj advokat mi je predlagao i sporazum o priznanju krivce, ali sam ja negirao sve posle u tužilaštvu - dodao je Šejić.

15.57 - U sudnici pušten tonski zapis optuženog za silovanje

Na snimku koji je pušten u sudnici čuje se da Šejić u policiji izgovara svoje ime i da ima advokata po službenoj dužnosti. U tom iskazu, koji je kasnije osporio, on navodno priznaje da je prepakivao drogu na stadionu Partizana, koju je tu donosio optuženi Milovan Tadić, zvani Miksa.

Inače, Šejić nije uhapšen kada i većina pripadnika Belivukove grupe 4. februara, već naknadno i nakon sprovedene istrage osumnjičen je i za seksualno zlostavljanje I. S. na stadionu Partizana.

- Osumnjičeni Aleksa Šejić, u prisustvu advokata po službenoj dužnosti - počinje svoj iskaz Šejić, i navodi imena roditelja, mesto i datum rođenja.

- Neoženjen, pismen, završena gimnazija, osuđivan uslovno za tešku krađu 2019. - navodi on a takođe se čuje i policijski službenik koji mu saopštava da je osumnjičen za proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, kao i da je bio član kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

- Razumem šta mi je stavljeno na teret - kaže Šejić na snimku.

- Želim da iznesem odbranu - čuje se na delu snimka koji je pušten u sudnici. Tužilac Saša Ivanić rekao je posle preslušavanja početka snimka, da su sve radnje koje je policija preduzela, kada mu je postavila branioca po službenoj dužnosti, bile po zakonu.

- Lepo čujete da kaže da će izjavu dati u prisustvu branioca i da će iskaz dati - naveo je tužilac zbog čega smatra da ovaj iskaz treba da bude korišćen pred sudom i predložio da ovaj, ali i iskaz optuženog Vladimira Dimitrijevića čiji branilac Dragoš Cukavac takođe traži izdvajanje iskaza iz policije, budu preslušani u celosti.

15.24 - Belivuk se javio za reč

Za reč se javio optuženi Veljko Belivuk koji želi da postavlja pitanja sudskim veštacima. On je u pratnji petorice zatvorskih stražara iz boksa za optužene izveden za sudsku govornicu.

Belivuk: Jedno pitanje samo bih imao, sad smo čuli da I. S. ne barata dobro datumima, kako onda da znamo, kada ispriča da se događaj desio na različite datume koji je pravi. Kako da znamo šta se u njegovom mozgu dešava?

Ana Najman: Ono što ja mogu da kažem, stavljajući u konstekst njegove psihološke sposobnosti, i njegova tri iskaza, prvi je dao nekih osam ili devet meseci posle događaja, kada je pričao da je siguran u te datume.

Belivuk: Je l' vam logično da se protekom vremena bolje seća?

Najman: Kako će to sud da procenjuje i stavlja u kontekst krivičnih dela, nije na nama.

Belivuk: Kako to da se protekom vremena bolje seća, šta se to dešava u ljudskom mozgu, to je neistražena sfera, nije on jedini svedok koji ima naknadnu pamet a jedinstvena je prilika da pitam?

Najman: Hipotetično, slegli su se neki događaji, manji je stres kada protiče vreme i to je moguće. Možete da budete pod uticajem straha ili nekih drugih emocija koje vas blokiraju.

Belivuk: Je l' mislite da se on stvarno seća, jer menja datume, ja ne mogu sada da kažem da imate plavu kosu a za mesec dana crnu, šta se to desi u njegovom mozgu?

Najman: Nismo ga konfrontirali sa različitim datumima, mi smo radili analizu njegovog psihičkog zdravlja.

Sudija: Da li je sklon konfabulacijama?

Najman: On nije sklon izmišljanju događaja koji se nisu dogodili, konfabulacije se dešavaju kod osoba sa moždanim oštećenjima, kod osoba koje ne mogu da se sete nečega a primorane su da se sete.

Posle saslušanja sudskih veštaka, sudija je saopštila da će se saslušati tonski zapis optuženog Alekse Šejića u policiji, čije je izdvajanje odbrana tražila.

15.12 - Branilac optuženog postavlja pitanja o izjavama žrtve klana

Advokat Nenad Aleksić, branilac optuženog Vojislava Đorđevića, pitao je advokata Mandića da li je razumljivo njemu kao psihijatru da I. S. koji je 1990. godište izjavi da mu se epilepsija javi kao posledica rata.

Mandić: Meni je razumljivo, ali vama izgleda nije.

Aleksić: Da li vam je logično da je u jednoj rečenici izjavio da je prekinuo školovanje u petom razredu da bi pomagao porodici radeći fizičke poslove, a potom da je počeo da se bavi fudbalom?

Ana Najman: Ovo što vi navodite kao primedbu, on je na taj način objasnio prekid školovanja, ja tu ne mogu da dodajem niti da oduzimam. On je tako objasnio kako je započeo peti razred i nije išao u školu izvesno vreme.

Aleksić: Meni kao advokatu nije jasno kako to da čovek demantuje sam sebe u 15 sekundi.

Ana Najman: On prosto nema mogućnost analitičkog mišljenja, u okviru svojih kapaciteta on daje svoje odgovore. I njegova nepreciznost u pogledu vremeneskih odrednica je evidentna.

Aleksić: Njegov IQ je 82, šta bi bilo da je ispod toga, 69?

Ana Najman: Normalna tupost je od 90 do 110, on je ispod toga, u granici normalne tuposti, što podrazumeva normalno svakodnevno funkcionisanje, u sredini koja ne zahteva veće veštine koje ne poseduje.

Aleksić: Ono što je meni upadljiivo je da on meša ljude, neke ubacuje, neke izbacuje. Na osnovu čega ste zaključili da zbog njegove niske inteligencije nije konstatntan, ali ne dovodite u pitanje kvalitet informacija koje daje?

Najman: O kvalitetu informacija će se opredeliti sud, ali iz domena psihologije meni to nije psihološki upadljivo. Ovakva osoba ne razlikuje bitno od nebitnog.

Aleksić: Zaključili ste i sami da funkcioniše na nivou pokušaja i pogrešaka "ako prođe prođe"?

Ana Najman: On se ni u jedan zadatak nije udubio, kako je video, tako je rekao i to mi zovemo sistem pokušaja i pogrešaka, i to nije retko u psihologiji.

Aleksić: U smislu njegovih navoda da je bio tri dana bez hrane i vode i da je potom dobio vodu sa nekim belim prahom, ako je tako, da li je mogao da ima realno sagledavanje?

Mandić: Ne znam o čemu se radi, da li su mu nešto dali ili nisu i koju vrstu supstanci, to je njegov iskaz.

15.05 - Sudski veštak: Intelektualne sposobnosti I. S. su na nivou tuposti

Sudski veštak Branko Mandić naveo je da su prilikom veštačenja I. S. imali u vidu njegov zdravstveni karton, ali i psihološki profil.

- Intelektualne sposobnosti su ispod prosečnih, na nivou tuposti. To je prosto između prosečne i granične inteligencije, ali ne predstavlja duševnu bolest. U konkretnom slučaju, zaključili smo da je on ima procesnu sposobnost - rekao je veštak Branko Mandić.

Na pitanje sudije da li sud mora da ima nešto posebno u vidu prilikom svedočenja, Mandić je izjavio da ne treba da može da bude tretiran kao bilo koji drugi svedok.

Sudski veštak Ana Najman koja je u svom nalazu navela da I. S. ima očuvanu pažnju kada su skoriji događaji u pitanju.

- Reč je o osobi koja ne koristi prethodna iskustva i složene mentalne operacije, već svaku situaciju procenjuje ispočetka - rekla je ona.

15.00 - Sestra jedine preživele žrtve klana poslala pismo o razlogu njegovog odsustva

U sudnici su prisutni sudski veštaci psihijatar Branko Mandić i Ana Najman, koji su veštačili psihičko stanje I. S. i doneli zaključak da je I. S. sposoban da svedoči.

Sudija Vinka Beraha saopštila je da je njegova sestra, preko službe za zaštitu svedoka, obavestila sud da zbog lošeg zdravstvenog stanja I. S. nije bio u stanju da dođe.

Pre početka suđenja, sudija je konstatovala da u sudnici nije prisutan optuženi Boris Karapandžić, koji je kako je Kurir objavio, 7. novembra krvav i sa hematomima po telu primljen u Urgentni centar i zadržan na lečenju.

- On će odsustvovati cele nedelje, zbog zdravstvenih razloga - rekla je njegov advokat Ivana Ostojić i dostavila sudu otpusnu listu za Karapandžića. Na optuženičku klupu danas je sela jedina žena optužena da je bila pripadnica kriminalnog klana, Slađana Sekulić, koja je sa prethodnih suđenja odsustvovala zbog hirurške intervencije.

U publici je danas bio advokat Dejan Lazarević, koji je do hapšenja u okviru kriminalne grupe Darka Šarića, bio branilac Belivuka i Miljkovića. Lazareviću je inače prethodne nedelje u postupku protiv Šarića i ostalih ukinut kućni pritvor.