'Ja ih gledam kao braću, ali ako moram da branim svoj život...' Na suđenju Belivuku objavljeni NOVI DETALJI iz razgovora članova zloglasnog klana

Na današnjem suđenju nastavlja se preslušavanje telefonskih poziva članova klana, dobijenih merama tajnog praćenja

Suđenje kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nastavljeno je danas u Specijalnom sudu. Na današnjem ročištu preslušani su telefonski razgovori više članova belivukovog klana.

17.52 Prekinuto suđenje

Na naredno suđenje, koje će biti održano u četvrtak, pozvani su svedoci Igor Arezanović i Ilija Kovačević.

14.46 Preslušani Lalićevi razgovori

Razgovori Srđana Lalića svodili su se na pozivanje Beotelneta oko problema sa horstingom i pozivanje Telekoma u vezi sa optičkim internetom koji je trebalo da se sprovede u prostoriju na stadionu Partizana u kojoj je trebalo da budu računari za elektronske sportove o kojima je Lalić govorio u svom izlaganju.

Ono što je interesantno je da je prikazana uplata Laliću od oko 96.000 dinara i da je u tom trenutku stanje na njegovom računu iznosilo 993.379 dinara.

Advokat Nikola Jerković predložio je da se Lalić pozove u sud i da kaže da li je na snimcima njegov glas. On je tražio da se Lalić izjasni oko nepokretnosti koju je spominjao, kao i oko novca koji mu je uplaćen iz Australije.

Branioci su istakli i da se sve što je Lalić imao, uključujući i hosting za koji je rekao da je njegov i sef o kom Lalić nije hteo da govori jer pripada njegovoj majci, vode na njegovu majku, tvrdeći da je sve njegovo, ali da je on sve otvorio na ime svoje majke.

- Sršđan Lalić je detaljno ispitan u sudnici i tokom dobijanja statusa saradnika. Svi ovi razgovori su bili poznati odbrani kad je postavljala pitanja Laliću, da ne kažu mesecima. Protivimo se da Lalićeva majka bude svedok, ne vidimo nijedan valjan razlog da ona bude pozvana i odgovara na pitanja - rekao je tužilac Saša Ivanić.

17.21 "Kaže da ti Velja uzima 20 odsto"

Preslušano je i više razgovora optuženog Nikole Stefanovića. U razgovoru sa nepoznatim muškarcem, muškarac ga je pitao zna li Nikolu Žapca.

- Napuši me čovek zbog tebe, sačuvaj Bože. Rekao sam da odveze auto kod tebe, skočio, kaže, "šta, dobar si sa Stefanovićem?". Ja mu kažem to mi je ekstra drug, on promeni priču. Pričao je još o tebi, pričaću ti kad se vidimo, spominjao je i Velju, da ti radiš za njega, da ti Velja lupa 20 odsto- rekao je nepoznati muškarac, na šta je Stefanović odgovorio da mu kaže da mu uzimaju 50 odsto.

- Biće on na 20 odsto izgleda... - rekao je Stefanović.

On je potom razgovarao sa izvesnim Gavrilom, koji mu je nešto montirao i rekao da će ispravljače da sakrije u alarm.

17.04 Belivuk se javio za reč

- Moram da repliciram tužiocu. On je opet izneo neistinu da je Nikola Spasojević u ovim razgovorima potvrdio sve što je rekao za govornicom. Ja ne znam da li je tužilac spavao. On je govorio da je u strahu, a u razgovorima čujemo da ne može da zavisi od posla obezbeđenja. On se ovde tresao, bojao... Tužilac svaki dan iznese gomilu neistina, to je moja primedba. Advokati to ne mogu jer su kolege, ja mogu da kažem. Čovek citira ZKP i kaže da imate bpravo da nam ograničite broj pitanja. Gde to piše u ZKP? Dokle više? - rekao je Belivuk, a potom se okrenuo i vratio u boks za optužene.

17.00 Advokati raže veštačenje Spasojevića

- Imam dva dokazna predloga. Jedan je da pozovemo ovde Nikolu Spasojevića da kaže da li je on to lice koje je pričalo na telefon. Ako kaže da jeste, onda možemo da vidimo da je paranoičan i ljubomoran i treba da se veštači - rekao je advokat Jerković.

Advokat Miljana perendija rekla je da su razgovori potvrdili sumnje odbrane o Spasojeviću.

- On se nalazio u tolikoj paranoji, praito je ženu, pa je dolazilo do ushićenja i nekog deranja. To pokazuje da je sklon ne samo izmišljanju stvari i paranoisanju ili hiperbolisanju. Njegova žena izlazi u šetnju, on misli da ga vara i još kaže ne daj Bože da sutra izađe u novinama. Tokom boravka u CZ stalno je plakao, hteo je da se ubije. Mislim da je dobar predlog kolege - rekla je perendija.

Tužilac je rekao da je Spasojević sve okolnosti koje su navedene rekao i u svom svedočenju.

- Nismo slušali ovakav razgovor i ovakvu paranoju, ako je to uopšte njegov glas. Neka dođe i kaže s kim je to razgovarao - dodala je Perendija.

16.19 Bivši advokat hvata beleške

Sudija je odredila pauzu u trajanju od pola sata.

Bivši advokat Belivukovog klana Dejan Lazarević, koji je nedavno pušten iz kućnog pritvora, juče i danas prisustvuje suđenjima u svojstvu publike.

Ipak, on je to iskoristio da, sedeći u publici hvata beleške, te je tokom pauze braniocu Jerkoviću diktirao svoje beleške.

16.05 Miljković se javio za reč

- Videli smo da je Spasojević rekao da se udalji od stadiona i da hoće dete, brine za verenicu. A tužilaštvo je propustilo da pokaže Kizu. A setio se samo nekog Purkovića. Ovo je zloupotreba službenog položaja. Jer mi treba da podižemo tužbe? Treba da mu ukinete status jer je znao da govori da Belivuk podstrekuje, a on komunicira sa Purkovićem - rekao je Miljković.

Aleksandar Purković je policajac kom se sudi za odavanje informacija klanu Belivuka i Miljkovića.

Kratko je puštan i razgovor optuženog Nikole Stefanovića sa izvesnim Žujom. Stefanović je tražio da mu sredi dozvolu za držanje oružja, dok mu je sagovornik odgovorio da "ima dečka za to i da će da mu sredi".

15.15 Nikola Spasojević: Braniću svoj život

Rođeni brat Nikole Spasojevića Nenad Spasojević obavljao je radove u stanu Veljka Belivuka. Njih dvojica razgovaraju o tome da izvesnoj Nini treba da se pošalje poruka da se javi Bojani Belivuk i da se dogovore oko plaćanja.

- Ti si mi rođeni brat, ja ću glavu izgubiti zbog tebe ako treba, tebi neće da fali dlaka s glave. Tebe neće niko da tuče i da maltretira, brate. Ja to neću da dozvolim svojim životom - rekao je okrivljeni saradnik bratu.

Brat mu je odgovorio da je Belivuk "popi*deo na njega i vređao bez potrebe".

- Kaži da se nisi ugrađivao i ćao zdravo - rekao je Spasojević.

Ipak, u nekom od njihovih narednih razgovora, Nenad Spasojević rekao je bratu da ga je Belivuk vređao i da je rekao da su se "svi pougrađivali".

U razgovoru sa muškarcem koji je upisan kao Štki, Spasojević se dotakao problema koje je imao sa Belivukovim klanom.

Na pitanje da li se situacija slegla, Spasojević je odgovorio: "Ako se ne slegne situacija, sleći će se humka". Prijatelj ga je takođe pitao da li je "ono", misleći na oružje, kupio zbog streljane, ili radi lične bezbednosti.

- Ja i dalje gledam te ljude kao braću, ali ako dođe do toga da moram da branim svoj život, braniću ga - rekao je Spasojević.

U Spasojevićevom razgovoru sa verenicom, ona mu je rekla da je neko prati automobilo, te Spasojević poziva Kizu, i pita ga da proveri tablice automobila.

- Je l' možeš da mi proveriš tablice? Ženu mi prati neki auto, onako neprirodno. neki "reno" crvene boje. Pokušao sam da iščupam nešto iz nje, da kaže kako ju je pratio. Ona ga je pretekla, on je išao za njom od Ustaničke do Miljakovca. mada, onaj ko prati ne bi dao da ga vidiš - rekao je Spasojević.

- On misli da je nevidljiv, tako to ide. Videćemo šta se vozi na tim tablicama i ko je vlasnik, samo ne može pre ponedeljka, sad nema nikog tamo - odgovorio je Kuza.

15.01 Slušaju se razgovori Vlada Draganića

Preslušano je više razgovora Vlada Draganića od kojih je jedan sa izvesnom Vanjom, u kom se dogovaraju da Draganić nešto preuzme.

- Ja sam kupila za dva dana. Da li da sačekam da sahraniš... Da odeš tamo gde ideš pa da dođem kad se vratiš? - upitala je Vanja.

Nakon toga, Draganić je pričao sa Ivanom koji ga je zvao iz zatvora i sa njim razgovarao o izvesnom Raši, koji treba da bude pušten na slobodu i javiće se Draganiću.

Ipak, ono što sadrži najeksplicitnije informacije je razgovor Draganića sa Nešom.

Na Nešino pitanje da li je kupio najlone, Draganić odgovara da je kupio pet najlona, tri debela i dva mala.

- Ja sam ovo kupio sve i vozim tamo, treba podoga. Četke i sunđere nisam kupio. Najlone jesam, pet komada, tri debela i dva mala. Biće dosta za danas, kad bude trebalo nabavićemo još - rekao je Draganić.

14.38 Sudija proziva prisutne

U publici je danas, kao i juče, nekadašnji advokat Dejan Lazarević, koji se od nedavno nalazi na slobodi.

Suđenju cele nedelje neće prisustvovati optuženi Zoran Karapandžić.

Iako je optužena Slađana Sekulić bila na jučerašnjem ročiću, ona neće dolaziti na ročišta koja će biti odežana do kraja nedelje.

- Došla je juče iako joj je određeno 30 dana mirovanja. Nadala se da će da izdrži, ali rana joj je juče prokrvarila i mora da ide na novu intervenciju u četvrtak ili petak - rekla je branilac Sanja Ćeriman.

Postupak je razdvojen u odnosu na Slađanu Sekulić.

14.00 Optuženi dovezeni u sud

Sedam ubistava

Belivuku i njegovom klanu sena teret stavlja sedam ubistava, trgovina drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Sud je u junu potvrdio novu optužnicu, drugu po redu, kojom se terete za ubistvo Nikole Mitića u avgustu 2020. godine i Gorana Mihajlovića u aprilu 2019. godine.

U okviru prve optužnice na teret im se stavljaju ubistva Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića i Lazara Vukićevića.

