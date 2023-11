POLICAJCU NA TERET TEŠKO UBISTVO: Šest meseci posle prebijanja i smrti muškarca u Priboju, podignuta optužnica

Više javno tužilaštvo u Užicu podiglo je optužnicu protiv policajca Igora Avramovića (24), kojeg terete za teško ubistvo Ervina Ćelahmetovića 21. maja ove godine u kafiću u Priboju.

On se sumnjiči da je bezobzirnim i nasilničkim ponašanjem lišio života oštećenog.

Kako je tužilac naveo u optužnici Avramović je Ćelahmetoviću, koji je sedeo na barskoj stolici za šankom, prišao bez ikakvog razloga i uneo mu se u lice, nešto rekao i čelom ga udario u glavu. Zatim ga je dva puta pesnicom udario u vrat, onda mu glavu priljubio za šak i još jednom udario pesnicom u lice, nakon čega je Ćelahmetović pao sa stolice na pod i izgubio svest. Prevezen je u pribojsku bolnicu, ali je nakon ukazane pomoći preminuo od tih povreda opasnih po život, koje je zadobio.

Igor Avramović je pobegao iz kafića i Priboja i uz pomoć prijatelja prešao je u BiH, gde je uhapšen i izručen Srbiji po prethodno raspisanoj poternici. Sada se nalazi u pritvoru u Užicu i tužilaštvo je zatražilo da mu se produži zbog opasnosti od bekstva, jer je zaprećena kazna viša od deset godina i zbog uznemirenja javnosti, jer je u višenacionalnoj sredini bez ikakvog razloga i povoda lišio života Ervina Ćelahmetovia, koji je pripadnik druge nacionalnosti.

Osim Avramovića u ovom slučaju optuženi su i policajka Natalija Gazdić (22), Mihailo Stojkanović (26) i Milo Aranitović (65) za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, jer su ga posle napada u kafiću naizmenično vozili i koordinirali unformacije do granice sa BiH.

SPORNO TEŠKO UBISTVO

Okrivljenog Avramovića brani Borivoje Borović, koji nam kaže da ne stoji pravna kvalifikacija krivičnog dela da je u pitanju teško ubistvo i da će to na sudu dokazati. Inače, prema zakonu za teško ubistvo je propisana kazna od deset do 20 godina zatvora ili doživotna, a za klasično ubistvo je kazna od pet do 15 godina zatvora.

Prema optužnici Stojkanović je posle napada izveo iz kafića Igora Avramovića, koji je sa Natalijom Gazdić otišao odatle svojim vozilom u trenutku kada je stizala interventna policija. Kada su dobili informaciju da je Ćelahmetović preminuo u bolnici, Avramovića je Natalija u gepeku svoga vozila prebacili do mesta Uvac, gde ga je čekao Aranitović i prevezao do kamenog mosta na reci Uvac, koji je on peške prešao i tako nelegalno napustio Srbiju. Sa druge strane granice ga je čekala Natalija, koja ga je povezla ka mestu Štrpci, gde su Igora čekali roditelji i odvezli dalje.

U predistrazi Natalija Gazdić je priznala krivično delo, dok su se Avramović, Stojkanović i Aranitović do sada branili ćutanjem. Svedok iz kafića, koji je bio pored Ćelahmetovića za šankom, ispričao je da je Avramović oštećenog dva puta pitao, "šta je problem", unoseći mu se u facu, ali da mu Ervin nije ništa odgovorio i tada ga je udario.

Autor: