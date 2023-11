Snimak UŽASA na Marakani: Navijaču pocepana glava, jauče dok ga iznose sa terena

Fudbalska reprezentacija Argentine porazila je Brazil na čuvenoj "Marakani" sa 1:0 pogotkom Nikolasa Otamendija u 63. minutu utakmice. Trijumf će se dugo pamtiti, pošto je drugi vezani za tim Lionela Skalonija na legendarnom zdanju protiv velikog rivala.

Meču su prethodili strašni incidenti, najpre između huligana iz dva tabora, zatim i policije i gostujućih navijača. Nije Mesi bio srećan viđenim, sklonio je ekipu sa terena, posle meča poslao i jasnu poruku, a razmere incidenta svima će biti još jasnije.

Nakon sukoba sa policijom jednom od ljudi na tribinama bila je razbijena glava. Vrlo neprijatna scena propraćena je sa mnogo krvi, a momak kog su iznosili je u bolovima jaukao dok su ga iznosili sa terena.

An Argentinian fan goes to a police attack blood overflowing of 😰👎🏻 pic.twitter.com/or9gsNeTkv