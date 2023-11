KAŽNJEN ZA MUČENJE DEVOJKE, OSLOBOĐEN ZA SILOVANJE Tukao je, pljuvao je, gasio joj cigaretu na grudima, pa je OŽENIO

Odlukom Apelacionog suda iz Niša N. R. (27) iz niškog sela Donje Međurovo osuđen je na godinu dana zatvora jer je 7.marta 2020.godine zlostavljao i mučio svoju devojku, dok je optužbi za silovanje – oslobođen.

Time je pravosnažno okončan jedan od najbizarnijih slučaja zlostavljanja u niškom kraju proteklih godina, koji je privukao mnogo pažnje javnosti, pogotovo jer su se optuženi, koji je sin viđenijeg niškog trgovca, i oštećena u međuvremenu izmirili, venčali i dobili dete!

Ceo slučaj bio je dodatno zakomplikovan time što je Č.N. (53) iz Trupala, otac oštećene, izbo nožem N.R. koji mu je nekoliko dana nakon podnošenja prijave za silovanje, u martu 2020.godine, upao u kuću u Trupalu.

Apelacioni sud u Nišu. Prvom presudom iz aprila 2021.godine on je prvostepeno bio osuđen na sedam i po godina zatvora ali je Apelacioni sud premet vratio na ponovno suđenje. Tako je 25.oktobra prošle godine N.R. je ponovo osuđen prvostepeno u Višem sudu u Nišu za oba krivična dela na šest i po godina zatvora ali je tu presudu Apelacioni sud u Nišu preinačio tako što ga je za zlostavljanje i mučenje osudio na godinu dana zatvora, a za silovanje – oslobodio usled nedostatka dokaza.

Ugasio joj cigaretu na grudima

- Optuženi N.R. je kriv što je zlostavljao oštećenu i prema njoj postupao na način koji vređa ljudsko dostojanstvo tako što joj je posle kraće rasprave oduzeo telefon a potom udarao više puta rukama i kolenima po telu, gađao je upaljačem a potom je naterao da se skine i zauzme položaj “četvoronoške”. Više puta je udarao šakama po zadnjici, pljuvao po licu vređajući je rečima da je “kurvetina i kučketina”. Potom joj je ugasio cigaretu na prednjoj levoj strani grudnog koša i nije joj dozvolio da ide u toalet a kada je oštećena posle 17 časova došla kući taksijem, na inicijativu njene majke zbog znatne uznemirenosti i brojnih vidljivih povreda prijavila je optuženog policiji a lekarskim preglednom konstatovane su brojne lake povrede po telu – stoji u obrazloženju najnovije presude Apelacionog suda u Nišu.

Izmirili se i venčali tokom suđenja!?

Sud je konstatovao da je nesporno je da su optuženi i oštećena bili u specifičnoj seksualno- emotivnoj vezi, koju karakterišu svađe i fizičko nasilje prema oštećenoj, a da je kritičnog dana u kući optuženog došlo do incidenta i burne svađe koja je rezultirala brojnim telesnim povredama po telu oštećene. Tokom trajanja krivičnog postupka optuženi i oštećena su se izmirili čak i venčali a potom dobili dete, što je dovelo do toga da je oštećena na suđenju u potpunosti izmenila svoj iskaz.

Sporna činjenica, koja je razmatrana na pretresu u Apelcionom sudu, bila to da li je kritičnog dana došlo do polnog odnosa koji nije bio na dobrovoljnoj osnovi I uz upotrenu sile. Analizirajući neposredno I posredno izvedene dokaze, Apelacioni sud je našao da tužilac nije dokazao da je N.R. izvršio krivično delo na način opisan u izreci prvostepene osuđujuće presude.

Silovanje nije dokazano

-Na pretpostavkama se osuđujuća presuda se ne može zasnivati već isključivo na nesumnjivo utvrđenim činjenicama koje isključuju svaku mogućnost da se inkriminisani događaj odigrao na neki drugi način, u konkretnom slučaju na način kako je to interpretirala oštećena saslušana u svojstvu svedoka, tokom prvostepenog ali i drugostepenog postupka – naveo je Apelacioni sud u Nišu.

Kao osnovani prihvaćeni su žalbeni navodi branioca optuženog da nije dokazano da je do seksualnog odnosa došlo optuženi protiv volje oštećene primenom sile. I po nalaženju pretresnog veća, kako je navedeno, utvrđena vremensko prostorna analiza inkriminisanog događaja dovela je u sumnju verodostojnost iskaza oštećene koji je dat u svojstvu svedoka u postupku koji je prethodio optuženju.

Šta je rekao taksista

-Neistinito je kazivanje oštećene da je pozvala taksi sa telefona optuženog a nakon što je silovao, obzirom da prema audio zapisu taksi službe sa broja telefona optuženog zvao je muški glas, što odgovara odbrani optuženog. Potom, po kazivanju taksi vozača G.G. oštećenu je pri povratku kući najpre odvezao do jedne stambene zgrade u Nišu gde se zadržala kraće vreme, a potom je odvezao do... odakle je preuzeo po pozivu i gde je iza stuba ostavila nešto, da bi potom tokom vožnje sa njegovog mobilnog telefona poslala SMS poruku u smislu da ta osoba uzme ono što je ona ostavila a potom uništi karticu. Opisano postupanje oštećene kao silovane osobe po nalaženju ovog suda je potpuno nelogično i neracionalno – obrazložio je Apelacioni sud u Nišu.

Iza stuba ostavila verenički prsten!?

U presudi se navod da je nevešto oštećena pokušala da objasni ovakvo svoje postupanje, pored ostalog da je iza stuba ostavila verenički prsten, iako je isti dobila kada je izmenila svedočenje na glavnom pretresu a sadržinu SMS poruke upućenu optuženom nije mogla da objasni.

- Ovakvo ponašanje oštećene upućuje na ponašanje devojke koja nakon svađe i premlaćivanja ali i očiglednog pomirenja nabavila “nešto” optuženom, a to svakako nije verenički prsten, i donela u blizini njegove kuće, i što je bitno zbog te nabavljene stvari, optuženi je trebao da uništi karticu telefona. Sledstveno tome, iskaz oštećene pred javnim tužiocem u pogledu radnje silovanja nije prihvaćen od strane ovog suda kao objektivno istinit – stoji u presudi Apelacionog suda u Nišu.

Za mučenje maksimalna kazna

Apelacioni sud navodi da je N.R. izrečena maksimalna kazna za krivično delo zlostavljanja I mučenja jer nije bilo olakšavajućih okolnosti dok otežavajućih ima više.

- Činjenica da se optuženi tokom trajanja postupka oženio sa oštećenom i dobio dete, nema značaja za odmerenje kazne jer se radi o osmišljenom scenariju radi postizanja što povoljnijeg procesnog položaja optuženog u zamenu za pogodovanje interesima oca oštećene u pogledu izvršenog krivičnog dela na štetu optuženog N.R. Sa druge strane, optuženi je osoba sklona kriminogenom ponašanju, pre svega vršenju nasilja, obzirom da je na osnovu presude o priznanju krivice od 21.novembra 2019. godine osuđen za nasilje u porodici na kaznu zatvora od šest meseci uslovno za dve godine. Dakle, predmetno krivično delo koje takođe karakteriše verbalno i fizičko nasilje učinio je u vreme proveravanja – obrazlaže Apelacioni sud.

Već izdržao izrečenu kaznu

No, iako je osuđen na godinu dana zatvora, N.R. neće ići iza rešetaka jer je kaznu već – izdržao. Naime, on je u pritvoru bio od 17. marta do 24. jula 2020. godine a potom mu je izrečena zabrana napuštanja stana od 24.jula 24. oktobra 2020 godine i od 3. novembra 2020. do 23. aprila 2021.godine, koje mu se uračunavaju u kaznu.

Otac devojke ga izbo kada mu je upao u kuću

Protiv oca devojke Č.N., pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu vođena je istraga jer je u svojoj kući nožem izbod N.R., koji mu je upao u kuću tri dana nakon podnošenja prijave za silovanje. Č.N. je tada ispričao da je samo pokušavao da zaštiti svoju porodicu.

