U HOTELU UBOLA MUŠKARCA U VRAT Anica je osuđena na 10 godina robije zbog pokušaja UBISTVA, pa PUŠTENA iz pritvora

Anica N. (30) iz Niša, koja je optužena za pokušaj teškog ubistva jer je 2.novembra prošle godine u hotelskoj sobi na podmukao način pokušala da nožem ubije Dragišu R. (43) iz Žitorađe sa kojim je prethodno imala seksualne odnose osuđena je danas u Višem sudu u Nišu na 10 godina robije.

Njoj je nakon izricanja kazne ukinut pritvor do pravosnažnosti presude.

Optužnicom VJT Anici je stavljeno na teret da je Dragišu, koga je upoznala u jednom kazinu kazinu, ubola nožem u vrat dok je spavao, leđima okrenut od nje. Prethodno je izašla iz hotelske sobe, otišla u stan svoje majke i uzela nož kojim je izvršila krivično delo.

- Kada se oštećeni okrenuo ka zidu i nastavio da spava, kuhinjskim nožem dužine 32 centrimetra sa drvenom drškom, dužine sečiva 20 centimetara koji je donela iz kuće svoje majke ubola je oštećenog u predelu vrata, ispod desnog uha i tom prilikom mu nanela teške telesne povrede opasne po život – navodi se u optužnici.

Ona je ispričala policiji da je bila silovana i da se radilo o nužnoj odbrani, ali je nakon sprovedene istrage optužena za jedno od najtežih krivičnih dela – pokušaj teškog ubistva na podmuka način.

Viši javni tužilac Milena Cvetković zatražila je u završnoj reči najmanje 11 godina zatvora dok je branilac Miljana Domazet predložila da se krivično delo prekvalifikuje u nanošenje teške telesne povrede i da se izrekne najblaža moguća kazna. Domazetova je zatražila što blažu kaznu, ukidanje pritvora ili zamenu blažom merom jer se radi o majci dvoje dece koja nije osuđivana do sada za nasilje a leči se od 13.godine života.

Anica se na sudu branila da ju je Dragiša te noći maltretirao i zlostavljao te da se ne seća da ga je ubola.

-Njegovo ponašanje te večeri je izazvalo u meni nešto najgore. Iziritirao me je da odem i uzmem nož ali nisam imala nameru da ga ubijem niti da učinim to šta se desilo. Nisam ni znala gde sam ga ubola dok u pritvoru nisam dobila izveštaj lekara. Kaznite me, ali za ono šta sam učinila – rekla je ona u završnoj reči. Anica je tokom postupka tvrdila da je bila silovana ali je na prošlom ročištu to delimično opovrgla.

- Ne mogu da kažem da je bilo silovanja ali je bio grub odnos na koji ja nisam pristala. Kajem se što sam ga uopšte upoznala i pristala da pođem u hotel sa njim. On te noći nije spavao kako je rekao, bio je budan. Recepcioner u hotelu je čuo da me je maltretirao ali nije hteo da reaguje. Slažem se da sam pogrešila, ne tražim opravdanje. Samo Bog može da mi oprosti, ja sebi ne mogu. Ja sam kriva za to što sam uradila ali kriv je i Dragiša – rekla je Anica plačući u sudnici.

Odjednom osetio nož u grkljanu

Oštećeni Dragiša R. je na jednom od ranijih ročišta, naveo da je spavao kada je osetio kako sečivo noža prodire prema grkljanu. Nakon toga je primetio da mu crui krv „kao iz česme“. On je odbacio navode optužene da ju je te noći silovao i tukao, jer bi to sigurno čuli ili gosti hotela ili osoblje, navodeći da je Anica bila ta koja je insistirala da budu intimni. On je rekao da je sve vreme bila fina i fantastična i da se ovakvom raspletu nije nadao te da su se dogovarali da joj pomogne da u Beogradu počne posao sa pevanjem.

Nalaz veštaka

Veštak neuropsihjatar dr Jelena Mladenović svedočila je na suđenju da sposobnost rasuđivanja Anice N. nije bila kompromitivana i da u razgovoru sa psihijatrima nije ostavljala utisak silovane osobe, te da je krivično delo je počinjeno iz karakteristika ličnosti a ne iz bolesti ličnosti. Dr Bogdan Pinterović, specijalista sudske medicine, rekao da je manje verovatno da je ubodna rana koju je zadobio oštećeni nastala na način kako je to opisala optužena Anica I da je verovatnije da je ubodna rana desne strane vrata nastala dok je oštećeni ležao na levom boku.

Autor: