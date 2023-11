PRETI MU DOŽIVOTNA ROBIJA! Policajac bez ikakvog razloga u kafiću prišao Ervinu i NASMRT ga pretukao, pa pobegao u Bosnu

Više javno tužilaštvo u Užicu podiglo je optužnicu protiv policajca Igora Avramovića (24), kojeg terete za teško ubistvo Ervinu Ćelahmetoviću 21. maja ove godine u kafiću u Priboju.

On se sumnjiči da je bezobzirnim i nasilničkim ponašanjem lišio života oštećenog, a za ovo delo zaprećena kazna je doživotni zatvor.

Kako je tužilac naveo u optužnici Avramović je Ćelahmetoviću, koji je sedeo na barskoj stolici za šankom, prišao bez ikakvog razloga i uneo mu se u lice, nešto rekao i čelom ga udario u glavu. Zatim ga je dva puta pesnicom udario u vrat, onda mu glavu priljubio za šank i još jednom udario pesnicom u lice, nakon čega je Ćelahmetović pao sa stolice na pod i izgubio svest. Prevezen je u pribojsku bolnicu, ali je nakon ukazane pomoći preminuo od tih povreda opasnih po život, koje je zadobio, rekao je za RINU izvor blizak istrazi.

Igor Avramović je pobegao iz kafića iz Priboja i uz pomoć prijatelja prešao je u BiH, gde je uhapšen i izručen Srbiji po prethodno raspisanoj poternici.

Sada se nalazi u pritvoru u Užicu i tužilaštvo je zatražilo da mu se produži zbog opasnosti od bekstva, jer je zaprećena kazna viša od deset godina i zbog uznemirenja javnosti, jer je u višenacionalnoj sredini bez ikakvog razloga i povoda lišio života Ervina Ćelahmetovića, koji je pripadnik druge nacionalnosti.

Osim Avramovića u ovom slučaju optuženi su i policajka Natalija Gazdić (22), Mihailo Stojkanović (26) i Milo Aranitović (65) za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, jer su ga posle napada u kafiću naizmenično vozili i koordinirali unformacije do granice sa BiH.

Prema optužnici Stojkanović je posle napada izveo iz kafića Igora Avramovića, koji je sa Natalijom Gazdić otišao odatle svojim vozilom u trenutku kada je stizala interventna policija.

- Kada su dobili informaciju da je Ćelahmetović preminuo u bolnici, Avramovića je Natalija u gepeku svoga vozila prebacili do mesta Uvac, gde ga je čekao Aranitović i prevezao do kamenog mosta na reci Uvac, koji je on peške prešao i tako nelegalno napustio Srbiju. Sa druge strane granice ga je čekala Natalija, koja ga je povezla ka mestu Štrpci, gde su Igora čekali roditelji i odvezli dalje.

U predistrazi Natalija Gazdić je priznala krivično delo, dok su se Avramović, Stojkanović i Aranitović do sada branili ćutanjem. Svedok iz kafića, koji je bio pored Ćelahmetovića za šankom, ispričao je da je Avramović oštećenog dva puta pitao, „šta je problem“, unoseći mu se u facu, ali da mu Ervin nije ništa odgovorio i tada ga je udario, dodaje izvor.

Inače, prema zakonu za teško ubistvo je propisana kazna od deset do 20 godina zatvora ili doživotna, a za klasično ubistvo je kazna od pet do 15 godina zatvora.

