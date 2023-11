NIŠLIJKA OSUĐENA NA 10 GODINA ZATVORA: U hotelskoj sobi htela da zakolje ljubavnika, uz suze se obratila sudu

Nišlijka Anica N. osuđena je danas na 10 godina zatvora zbog pokušaja teškog ubistva jer je 2. novembra prošle godine, dok je spavao, zarila nož u vrat D. R. (43) sa kojim je prethodno imala seksualni odnos.

Tužilaštvo je tražilo da joj se izrekne robija od 11 godina zatvora jer, kako je rečeno, „delo nije dovršila samo zato što je oštećeni došao do recepcije i zatražio pomoć, a zatim se zaključao.“

- Ona je, držeći nož, nasrtala na vrata i tom prilikom polomilila ključ. Delo je učinjeno na podmukao način jer oštećeni nije očekivao da bude napadnut, prethodno je između njih bilo sve u redu – rekla je tužilac Milena Cvetković u završnoj reči.

Aničin branilac Miljana Domazet zatražila je da se delo prekvalifikuje u tešku telesnu povredu, što bi povlačilo i blažu kaznu.

- Ona nije imala ni motiv ni nameru da oštećenog liši života, upoznali su se dan ranije u kladionici, jednu noć su proveli zajedno bez problema, a do incidenta je došlo druge noći. To je potvrdio i oštećeni koji je kazao da je sve vreme bila fenomenalna. Smatram da je veštačenje manjkavo te da bi optuženu trebalo da ponovo pregleda neuropsihijatar jer je nakon dela pokazivala neracionalno ponašanje. Iz sobe je izašla bosa i bez pantalona, a izjavila je, što je potvrdio i oštećeni, da je uzela lekove za smirenje i alkohol.

- Prilikom izricanja kazne treba uzeti u obzir da je ona neosuđivana za dela sa elementima nasilja, da je mlađa osoba i majka dve maloletne devojčice. Odrasla je bez oca, nije se slagala sa očuhom, jedno vreme se bavila i prostitucijom pa je jasno zbog čega nije odmah prijavila silovanje. Ona jeste dolazila do vrata sobe, ali samo da bi proverila kako je oštećeni, a ne da bi ga ponovo napala. Delo je učinila neplanirano i u afektu. Zato tražimo da se delo prekvalifikuje, da joj se izrekne blaža kazna i ukine pritvor – rekla je advokat.

Anica je takođe iskoristila svoju priliku da se poslednji put obrati sudu, a to je učinila plačući.

- Dragiša nije spavao kada sam ga ubola, to ne mogu da prihvatim. On je svojim ponašanjem u meni izazvao ono najgore. Nisam nasilnica, nisam htela da ga ubijem. Nisam znala ni gde sam ga ubola sve dok mi nije stigao izveštaj u pritvor. To što je on na svoj zahtev drugi dan izašao iz bolnice govori da ipak nije bio tako teško povređen – branila se optužena. Ona je u završnoj reči promenila odbranu jer je najpre govorila da ju je oštećeni silovao, ali je u poslednjem obraćanju sudu priznala da se radilo samo o grubom seksu na koji nije pristala.

