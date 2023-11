GODINAMA SAM OSEĆALA STRAH: Detalji svedočenja glumice Milene Radulović u postupku protiv Miroslava Aleksića

Prestala sam da se radujem, osećala sam da sam drugačija, prljava, odvratna. To mi je bilo gadno.

Kao da sam se raspala i živim neki nesrećan život. Imala sam 17 i 18 godina tada. Mene je i sada sramota. Posle sam sebe krivila na terapijama. Smatrala sam da sam trebala da se zaštitim, a nisam ništa uradila. Godinama sam osećala strah.

Ovo je danas, u nastavku suđenja Miroslavu Aleksiću, optuženom za seksualna zlostavljanja sedam polaznica njegovog dramskog studija, izjavila glumica Milena Radulović, koja ga tereti da ju je silovao i maltretirao od novembra 2012. do maja 2013. godine.

Skinuo joj veš kad je sela na dirke

Odgovarajući na pitanja branioca Jakovljevića vezano za tvrdnju da je Aleksić silovao na klaviru početkom maja 2013. godine, Milena je rekla da je telom gurao do klavira i naredio da sedne na dirke i skinuo joj veš. Branilac je pitao zašto je krenula za njim kada je, kako je kazala Mika, krenuo u toalet da skine fleke sa bele lanene košulje, koje su ostale od njene šminke, a Milena je odgovorila da se plašila da će se videti i da će biti osramoćena. - Kako bi neko znao da je to od vas? - pitao je Jakovljević. - U tom trenutku nisam racionalno razmišljala kao sada, to je borba za život. Ponizio me i uništio sistematski - kazala je Milena.