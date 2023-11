Reči oca Borisa (18) koji je poginuo sa devojkom na motoru kod Beške kidaju dušu: Zar ovako da živim?

Boris i Dejana su bili nerazdvojni, a porodica o njihovoj ljubavi priča kao o filmskoj i retko viđenoj. Oni su zajedno sahranjeni na groblju u Staroj Pazovi, jer je porodica smatrala da bi i oni tako želeli.

Boris Majorski (18) poginuo je 18. oktobra 2022. godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Beške. Sa njim je na motoru bila i negova devojka Dejana. Od tragedije je prošlo više od godinu dana, ali rane na srcu Borisovog oca, Vladimira, ne zarastaju.

On je na svom Fejsbuk nalogu podelio reči kojima je izrazio svu bol koju oseća zbog sinovljeve pogibije.

- Ej sudbino šta si mi priredila? Zar ovako da živim? Uzela si mi ono najvrednije što sam imao, ono čemu sam se svako jutro i veče radovao što je ponos moj bio, a sada sam bez njega ostao. Čemu dalje da se nadam? Svakim danom sve više padam. Molim ti se dragi Bože, učini sve što možeš, zaštiti nedužne ljude ovog velikog bola, a nama koji taj teret nosimo podari snage za dane buduće - napisao je Vladimir Majorski.

- Ova patnja kraja nema, šta nam sutra, prekosutra ova tuga sprema. Hvala ti, sine, za poneki san, voleo bih da to bude svaki dan. To mi je jedina mogućnost da ti kažem po koju reč, a sve ono što sam hteo, a nisam stigao da ti kažem, da te mnogo volim i da mi mnogo nedostaješ, i uvek ćeš mi nedostajati, sve dok postojim... - zaključio je Vladimir.

Boris Majorski i Dejana Neralić bili su zajedno na motoru tog 18. oktobra, kada su krenuli na izlet u etno selo kod Novog Sada. Do nesreće je došlo kada ih je pokosio Slobodan B. iz Krčedina svojim "mercedesom".

Slobodan B. nije ustupio prvenstvo prolaza tinejdžerima koji su bili na motoru, usled čega je i došlo do saobraćajne nesreće, a vozač je osuđen na tri godine zatvora.

Borisov otac Vladimir kaže da je sudski proces počeo 11. aprila, a da roditelje tinejdžera naročito pogađa što Slobodan nije izrazio iskreno kajanje.

- Bili smo na prvom ročištu, bio je i optuženi sa svojim pravnim zastupnikom. Dok je davao izjavu, nas je sudija zamolila da izađemo iz sudnice. Posle sam razgovarao sa advokatima i rečeno mi je da je to praksa. On se brani da nije kriv, proces ide dalje... Pre suđenja je sa pravnim zastupnikom bio na jednoj strani hodnika, a mi na drugoj. Nije pokušao da ostvari nikakav kontakt. Na kraju ročišta je ustao, okrenuo se prema nama i izjavio nam saučešće. Pretpostavljam da je to predstava koju svaki advokat da svom klijentu. Sa mnom su bili i Dejanini roditelji. U tom trenutku samo se okrenuli i izašli. Emina, Dejanina majka, je počela da plače, a onda sam i ja - priča Vladimir za Telegraf.rs.

Kako kaže, posle suđenja im je pravni zastupnik rekao da je branilac optuženog Slobodana rekao da "takav potez nema smisla".

- To je predstava da bi sudija videla, jer se njemu ta izjava saučešća uzima kao olakšavajuća okolnost, kao pokazivanje kajanja. On nikakav kontakt nije ostvario sa nama. Jedino nam je, dok je on bio u ptitvoru, stigao telegram saučešća njegove rođake. Ja u Pazovi držim pogrebno preduzeće i vrlo je lako doći do mog broja telefona. Mogao je da priđe dok smo stajali u hodniku, ne bismo ga ujeli. On je čekao priliku da sudija to čuje. Kad sam posle video šta piše u zapisniku sa pretresa, možda je i bolje što smo izašli. Nismo želeli da prihvatimo to saučešće, dalje to ide svojim tokom - dodaje.

Ističe da se sada svim silama bore da pobedi pravda.

Osuđen na tri godine, brani se sa slobode

Vladimir je u Udruženju roditelja dece stradale u saobraćaju i bori se da vozači koji su odgovorni za saobraćajne nesreće budu adekvatno kažnjeni.

Vozač Slobodan B. je u pritvoru proveo mesec dana, nakon čega je pušten da se brani sa slobode. On i dalje vozi, a na prethodna suđenja je dolazio upravo automobilom.

Tužilaštvo je predložilo da Slobodan bude osuđen na minimalno pet godina, a Osnovni sud u Staroj Pazovi je jula meseca doneo prvostepenu presudu kojom je vozač osuđen na tri godine zatvora zbog nesreće koju je izazvao, a u kojoj su izgubljena dva mlada života.

Sud je utvrdio da vozač nije ustupio prvenstvo prolaza Borisu i Dejani koji su bili na motociklu.

Počivaju zajedno

Prema rečima najbližih članova porodice mladog para, njih dvoje se nisu razdvajali. Zbog toga su sahranjeni zajedno na groblju u Staroj Pazovi.

Svi poznanici kažu da je njihova ljubav bila velika i nešto posebno. Borisov otac Vladimir često na društvenim mrežama deli njihove fotografije kako bi očuvao uspomenu na dvoje tinejdžera.

"U ovoj, svima radosnoj, a meni teškoj i sumornoj noći, kopam po uspomenama hrabro, boreći se sa bolom, ali izdržaću. Zamišljam da si tu kraj mene. Znam, odmahnuo bi rukom, rekavši: "Ćale, nije za tebe Instagram", ali nemoj mi zameriti, time pokušavam da te zaštitim od zaborava i ponosno te predstavim onakvog, kakav si zaista bio. Pun ljubavi, poštovanja i požrtvovanosti. Ovim putem, sine, obećavam nikad nećeš pasti u zaborav, živiš i živećeš večno", napisao je Vladimir veče pred Uskrs.

