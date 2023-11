STRIC PRONAĐENE DEVOJČICE DOBIJAO PRETNJE: Sav sadržaj smo odneli u policiju! Šokirali smo se kad smo videli šta traži taj čovek!

Otac trinaestogodišnje devojčice iz okoline Čačka koja je pronađena dan nakon prijave nestanka moli i preklinje institucije da mu pomognu.

Podsetimo, nakon što je prijavljen za nasilje u porodici, za koje je Osnovno javno tužilaštvo našlo da je bilo neosnovano, život njegove porodice se pretvorio u pakao.

Njegova ćerka koja ima 13 godina, sada od kuće odlazi kad hoće, i isto se tako vraća. Iz straha od nove prijave, koja podrazumeva udaljenje iz kuće, na nju ne sme da povisi ton. Ni policiji nije rekla gde je i sa kim provela četiri dana. On strahuje da je ona i dalje pod kontrolom čoveka koji ima 48 godina.

sada se oglasio i njegov brat, stric devojčice

Pretnje

Zbog pretnji koje je letos dobio, stric ove devojčice ne želi pod imenom da se oglašava, ali kaže da je sve vreme podrška porodici. Nesporazum između njega i kolege koji je napravio problem, nastao je kada ga je on upitao za prošlost.

- Zapretio mi je da će mi polomiti sve kosti ako se ponovo budem bavio njegovom biografijom, odnosno, šta je radio u Nemačkoj i zašto je tamo bio u zatvoru. Zato apelujem na nadležne da ovu porodicu stave u zaštitu. Šokirali smo se kada smo čuli da on traži da kupi kuću po okolnim selima. Preklinjem ljude da mu je niko ne proda. On na društvenim mrežama ima puno naloga, sa njih objavljuje snimke i slike sa bratanicom, sve smo to pokazali policiji - priča ovaj čovek koji najčešće pomaže porodici, naročito kada je na terenu i odsustvuje od kuće.

Tužilaštvo

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku su se oglasili i naveli da su sve optužbe na račun ovog čoveka odbačene.

- Pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Čačku ne vodi se ni predistražni niti krivični postupak protiv lica S.M. u vezi sa događajem koji je bio pedmet Vašeg interesovanja - navedeno je u dopisu OJT u Čačku.

