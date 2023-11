OBRT U ISTRAZI UBISTVA U NOVOM SADU! U Milanovom ubistvu učestvovala još jedna osoba - Sultan je u pritvoru, a drugi i dalje u bekstvu

Policija intenzivno traga za još jednim osumnjičenim za ubistvo vlasnika pečenjare iz Novog Sada Milana Tucakova (54).

Naime, pored uhapšenog državljanina BiH Sultana G. kome je određen pritvor do 30 dana, postoji saizvršilac koji se još uvek nalazi u bekstvu.

Kako saznajemo iz nezvaničnih izvora, Milana Tucakova nožem su napala dvojica napadača, a dok je Sultan G. uhapšen u Terazijskom parku nakon što je zločin otkriven, njegov saizvršilac se još uvek nalazi u bekstvu.

Vlasnik pečenjare ubijen je u četvrtak, 23. novembra, a pronađen je sledećeg dana nakon što je njegov rođak prijavio policiji da ne može da stupi u kontakt sa njim.

Policija je provalila u stan i zatekla mrtvog Milana Tucakova i odmah se dala u potragu za osumnjičenim. Državljanin Bosne i Hercegovine, Sultan G. je pobegao u Beograd, a ubrzo je uhapšen u Terazijskom parku.

- Osumnjičenom S.G. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo M.T. iz Novog Sada sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana iz razloga što postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da bi ostankom na slobodi osumnjičeni mogao ometati postupak uticajem na svedoke, zatim zbog postojanja okolnosti koje upućuju na osnovanu bojaznost da bi osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo za koje je osnovano sumnjiv kao i zbog načina izvršenja i težine posledica krivičnog dela koje je dovelo do uznemiravanja javnosti - izjavila je portparolka Višeg suda u Novom Sadu Jelena Ostojin.



Ipak, kako je istraga utvrdila, Sultan G. nije jedini osumnjičeni za ubistvo, a za drugim izvršiocem se traga.

Za sada nije poznato u kakvim su odnosima bili ubijeni i ubice. Ono što se pojavilo kao prva informacija jeste da je Milan najverovatnije ubice pustio u stan, obzirom na to da nema tragova obijanja. Takođe, stan je bio zaključan sa spoljašnje strane, tako da je pretpostavka da su ubice za sobom zaključale vrata.

Porodica i prijatelji u neverici

Milica, sestra pokojnog Milana potvrdila je ranije u izjavi za "Blic" da je živeo u stanu koji pripada njoj i njenom suprugu poslednjih par godina.

Živeo je kod nas. Zvali smo ga dva dana i nije nam se javljao. Onda smo se uplašili da mu se možda nešto nije desilo i suprug je otišao tamo i zatekao zaključana vrata. Obavestili smo policiju koja je izašla na teren, obila stan i našla našeg Milana mrtvog - kratko nam je objasnila sestra pokojnog Milana ne želeći da iznosi više detalja zbog, kako kaže, istrage koja je i dalje u toku te su članovi porodice zamoljeni da ne pričaju o zločinu.

Komšije su šokirane nakon ove tragedije, za Milana imaju samo reči hvale. Pričaju da je nekada držao pečenjaru u Novom Sadu, koja je izgorela pre par godina i od tada se više ne bavi ovim poslom.

- Navodno je imao problema sa plućima ali to ga nije sprečavalo da bude nasmejan i da vozi bicikl. Tako smo ga viđali i tako ćemo ga pamtiti. Zaista ne znam kome je mogao da se zameri i zbog čega. Možda je jednostavno u pitanju obična pljačka ili Bog zna šta drugo. Znam jedino da on često nije zaključavao vrata jer je taj objekat u kome je živeo u stvari lokal pretvoren u stambeni prostor. Možda je osumnjičeni za ubistvo pomislio da će naći neke novce kod njega ako je saznao da je nekada bio ugostitelj međutim, siguran sam da se, ako je to u pitanju, nije ovajdio jer je Minja, tako smo ga zvali, živeo skromno - priča poznanik pokojnog Milana koji ga je poslednji put video u utorak 21. novembra.

