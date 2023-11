TUŽAN KRAJ POTRAGE: Smrznuto telo Milinka koji je nestao u subotu našli nedaleko od kuće

Telo pedesettrogodišnjeg Milinka Čorbića iz zaseoka Čorbići kod Kraljeva, nestalog u subotu popodne, 25. novembra, pronađeno je danas oko 14.30 nedaleko od njegove kuće, potvrdili su redakciji portala Krug članovi tima koji je učestvovao u potrazi.

Za nestalim Milinkom bila je organizovana potraga u koju su bili uključeni pripadnici policije, članovi Vatrogasno-spasilačke jedinice, lovačkih udruženja, članovi njegove porodice i meštani studeničkih sela.

Potragu je u nedelju otežavala jaka mećava koja je pravila velike nanose snega, pa je tek juče intenzivirana.

Članovi Milinkove porodice ispričali su da je on u subotu popodne krenuo svojim traktorom do puta Studenica-Rudno, gde je oni trebalo da ga sačekaju i prevezu do Kraljeva.

Međutim, zbog smetova, oni nisu uspeli da se probiju do dogovorenog mesta. Tada su se sa njim telefonom dogovorili da se on vrati kući i od tada se Milinku gubi svaki trag.

Tokom potrage, već u nedelju je pronađen traktor sa stvarima, ali se o Milinku ništa nije znalo sve do danas popodne kada je, ispod nanosa snega, nedaleko od porodične kuće Čorbića, nažalost, pronađeno njegovo smrznuto telo.