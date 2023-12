STRAVIČNI DETALJI TRAGEDIJE U NIŠU: Ocu pozlilo kad je UGLEDAO MRTVE sina i snaju - Ugušili se u svom krevetu!

Igor Nešić (41) i njegova supruga Branka (38) preminuli su u svom domu, a Igorov otac ih je pronašao mrtve u krevetu.

Ogromna tragedija dogodila se u niškom naselju Branko Bjegović gde su u toku noći u snu umrli supružnici Igor (41) i Branka Nešić (38), inače poznati Tiktokeri. Pretpostavlja se da su se Nešići ugušili tokom noći od trovanja plinom, koji su koristili za grejanje i kuvanje.

Tragedija se dogodila 27. novembra, a tela je u sobi pronašao Igorov otac, kada je oko podneva nakon obavljenog posla u gradu došao kući.

Borili se za potomostvo

Velika tragedija pogodila je domaćinstvo u kom su Igor i Branka živeli s njegovim ocem i bratom Sašom koji im je svakodnevno pomagao. Branka je bila domaćica, a Igor je radio preko posredničke firme u okviru Duvanske industrije Niš. Kuća u kojoj su živeli je u izgradnji, tek stavljena pod krov, u hodnicima su još građevinski materijali. Nakon tri godine braka bili su rešeni da imaju porod, pa su se odlučili i da probaju s vantelesnom oplodnjom. U njihovoj Zejtinličkoj ulici kažu da je među njima dvoma bila iskrena i velika ljubav.

Igorov brat Saša je za Kurir ispričao da su njegovi brat i snaja spavali jedno pored drugog u svojoj sobi i tako preminuli.

- Bio sam na poslu kada se to dogodilo. Oni su se odlučili da svoju sobu greju na šporet na kome su i kuvali, a on je na plin. Boca je do vrha bila napunjena par dana pre tragedije. I sada, sistem je tako izgleda napravljen, da boca kada je puna emituje toplotu kroz rernu koja je tom prilikom otvorena. I to greje odlično, ali kada se količina plina u boci smanji, onda krene da pušta plin u rerni. I samim tim gas izlazi napolje. Oni su spavali i tako se dogodila tragedija. Taj šporet na plin je skoro kupljen - objašnjava Saša i dodaje da je možda nesreća mogla da se izbegne da se neko od njih dvoje probudio usled jakog mirisa plina.

- Mene je tog dana u mojoj sobi otac probudio pre sedam sati da idem na posao i ja nisam ni ulazio u njihovu sobu. Otac je u osam sati ujutru ustao da ode po šećer i onda je otišao da radi negde. Ni on nije hteo da ih budi, pa nije ulatio u njihovu sobu. Kada se vratio oko podne, seo je da jede, ali bilo mu je čudno što je tolika tišina u kući. Otišao je do njihove sobe i kada je video da ne daju znake života, strašno mu je pozlilo. Pozvana je Hitna pomoć, policija, forenzičari su radili svoj posao - priča neutešni Igorov brat Saša.

Bili su sjajni

Prema njegovim rečima, Branka i Igor su bili stvoreni jedno za drugo. - Otac i ja smo im nedavno predlagali da se greju na šporet na drva, ali njih dvoje su rekli "ovako na plin je ekonomičnije i čistije", tako da smo to ispoštovali. O tom plinu i grejanju je isključivo Igor brinuo. Igor i Branka su bili sjajan bračni par. Ja sam radio pri vojsci pa sam dao otkaz kako bi se vratio ovde da radim i podigao sam kredit da postavimo krov, panele i drugo na kući -objašnjava Saša.

Igorov brat kaže da je bio užasnut kada je došao kući s posla i saznao za porodičnu tragediju jer mu otac nije javio, verovatno da se mnogo ne uznemiri zbog bratovljeve smrti. Igor i Branka su zajedno sahranjeni 29. novembra.