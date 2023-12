Brat i sestra zapaljenog mladića očajni su zbog nesreće koja je zadesila njihovu porodicu i kažu da im je majka oduvek bila sklona nasilju i da je pod dejstvom alkohola pravila probleme a da je nedavno kada su joj jedan od braće sa sada povređenim A. T. bili u poseti pokušala da ih zapali.

- Majka je to. Bez obzira šta radila, ona je naša mama. Ostavila je nas osmoro dece sa tatom i započela vezu sa Š. LJ. (58). Naravno da nam je žao zbog toga i nadali smo se da će se smiriti ali se ispostavilo da je Š. LJ. takođe alkoholičar i da je samo nastavila da pravi probleme. Eto sada služi kaznu zbog nanošenja teških telesnih povreda. Da je dobila kaznu zatvora ništa se od ovoga ne bi desilo - priča nam Milan, mlađi brat A. T.

Kaže da su vest o tragediji saznali tek kasno sinoć kada su im prvo javili da je A. T. odvela policija.

- Jako smo rano ustali jer i mi zajedno sa bratom idemo u nadnicu jer nemamo drugih prihoda pa nam je to jedini način da preživimo. Njega nije bilo kod kuće i primili smo vest da ga je odvela policija. Bili smo začuđeni jer je naš brat miran i dobar i nikome ništa nažao ne bi učinio. Onda je usledio šok jer smo čuli da je u stvari povređen i da ga je odvezla Hitna pomoć u pratnji policije. Još ne možemo da dođemo k sebi - skrušeno priča naš sagovornik.

Njegova sestra Danijela dodaje da A. T. ne bi mrava zgazio i da su ga meštani Srpske Crnje zbog toga cenili i poštovali.

- Pitajte koga hoćete da ne bude da ja nisam objektivna jer mi je brat. On stvarno nikada nikome ništa nažao nije uradio. Svi idemo u nadnicu i snalazimo se kako bi prehranili nas i našu mlađu braću i sestre. A on se trudio i drugima da pomogne. Da se nađe komšijama ako im treba neka pomoć, ako treba nešto da se uradi. Divan je. A što se naše mame tiče... Ne bih to da komentarišem, ne zamerite. Još smo svi u šoku i nadamo se da će se naš brat izvući - priča nam zabrinuta sestra.

Zapaljenom mladiću se bore za život

Kako kažu u Kliničkom centru Vojvodine, A.T. je u teškom stanju pod stalnim nadzorom lekara.

- Pacijent A.T. je primljen u Urgentni centar UKCV zbog opsežnih opekotinskih povreda u teškom opštem stanju. Po prijemu u UKCV i inicijalnom primarnom hirurškom tretmanu opekotinskih povreda pacijent je smešten na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UC UKC gde se dalje sprovodi intenzivan konzervativni tretman i monitoring - kaže PR KCV Siniša Knežević.

Istraga u toku, oprečne informacije kruže Srpskom Crnjom

Kako kaže izvor blizak istrazi, o slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu po čijem nalogu je pokrenuta istraga i uviđaj je i dalje u toku.

- Trenutno se ne može tvrditi da je majka polila sina benzinom i zapalila ga mada postoje indicije da je to zaista uradila. Istraga će pokazati pravu istinu koja će se saznati najverovatnije ukoliko S.M. prizna zločin ili kada oštećeni A.T. bude mogao da priča zato što policija zbog njegovog stanja nije mogla da uzme od njega izjavu - objašnjava naš sagovornik.

S.M. izdržava kaznu kućnog zatvora bez elektronskog nadzora zbog krivičnog dela nanošenje teških povreda a meštani i komšije nemaju ni jednu lepu reč za nju dok za njenog sina imaju samo reči hvale.