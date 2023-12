'OVO JE PRAVA ISTINA O KNELETU' Jovke: Novine su napumpale da je bio broj 1 kriminalac! Evo koliko je zapravo bio 'PRINC' beogradskog asfalta!

Aleksandar Saša Jovović Jovke, otkrio je ko je zapravo bio Aleksandar Knežević Knele, "žestok" momak sa voždovačkog asfalta 90-ih, ostao je do dana današnjeg zapamćen kao začetnik specifične mode (dizelaši), kao kockar koji ne voli da gubi, vatreni delija, popularan u svom miljeu, a uzora je tražio u Giški.

- On je bio klinac, 21 godina, novine su napumpale tu priču o njemu kao glavnom kriminalcu. Mi se slikamo u "Nani", ja mu kažem: "Navuci tu trenerku, vidi ti se pištolj." Pošto ti kad odneseš film na razvijanje, oni nama daju jednu sliku, a druga ide u muriju, posle te sutra već startuju, znaju ko si i da si naoružan- ispričao je Jovke i dodao:

- Ali njemu je imponovalo da se priča o njemu. Kad se desi neka frka, a da on ne bude prisutan, on se ljuti što njega niko nije zvao da ide tamo. Meni je on bio simpatičan klinac, ali kada sam čuo da novine o njemu pišu da je broj 1, meni je to bilo smešno- kaže Jovke i dodaje:

- Ja tad izašao iz Zabele, već imao skoro 30 godina, čujem da mi je startovao devojku, a to se ne radi drugovima. Knele se mnogo promenio. Nekada se družio sa Radovanom Lagundžinom Žapcem, kada je on ubijen, nešto se u njemu prelomilo. Prestao je da se druži sa njegovim kumom Klopom, koji je bio moj drug. Videlo se da je Knele otišao na drugu stranu, pare su ga interesovale i moć, zaboravio je stare drugove. Klinci su ga pratili i imitirali- rekao je Jovke i dodao.

- On postaje drug sa Goranom Vukovićem koji dolazi na Voždovac, zajedno otvaraju diskoteku "Luv". Goranu to imponuje jer uz Kneleta ide 50 klinaca. Knele je bio miran dok je Giška bio živ. Kad je ubijen, niko više nije mogao da ga kontroliše. Mnogo se zaigrao! - zaključio je Jovke.