Ispovest majke male Petre (2) koju je do smrti pretukao očuh: Želim da pati do kraja života - kada mi je ubio ćerku, ubio je i mene!

Jelena Todorovska, majka svirepo ubijene dvogodišnje Petre Vladulović, koju je nasmrt pretukao očuh Miloš Nikolić, u ekskluzivnoj ispovesti ističe da kobnog dana kada je Petra zadobila povrede opasne po život nije bila u stanu sa njom.

- Iz Beograda gde je Miloš radio sam tog dana došla kod moje familije u Grljanu. I ranije smo provodili vreme sa decom, i nikada nije iskazivao nikakvu brutalnost niti je bio nasilan prema meni i mojoj deci. Tada su deca bila kod mene, šetali smo, sve je bilo u najboljem redu. Oko jedan sat poslepodne decu sam trebala da odvedem njihovom ocu jer su želeli kod strica da odu na rođendan, a mi smo trebali da se vratimo za Beograd. Moja sestra se javila da će sa detetom doći kod nas. Pošla sam da ćerku i sina odvedem kod oca a Petra je ostala sa Milošem. U međuvremenu me je Miloš pozvao i rekao da se vratim što pre, jer mu je neprijatno da sedi sa mojom sestrom. Nakon toga je usledio još jedan poziv od njega i kazao mi je da se Petra ne oseća dobro i da požurim kući. Objasnila sam da uskoro stižem samo da decu odvedem do kuće gde su živeli sa tatom. Uskoro me je i sestra pozvala i kazala da dođem jer Petri nije dobro - priča kroz suze neutešna majka o zločinu koji se dogodio 21. februara.

Kada se Jelena, kako tvrdi, vratila u stan zatekla je stravičan prizor kakav niko nikada ne bi mogao da pretpostavi da se može dogoditi.

- Ušla sam u kuću i videla i Miloša i moju sestru kako sede jedan preko puta drugog. Pitala sam ih gde je Petra, kazali su u sobi. Otrčala sam da je vidim a onda ugledala strahovit prizor. Dete je ležalo u kolicima bez svesti i jedna strana lica joj je bila modra. Odmah sam izvela Miloša napolje, počela sam da vičem šta se dogodilo, on je samo kratko izustio da je Petra pala sa kreveta. Vikala sam da mi brzo dodaju vodu i ranac u kome mi je bila zdravstvena knjižica deteta. Zgrabila sam Petru u naručje i počela da trčim u bolnicu. Sećam se da sam toliko žurila da sam u jednom trenutku pala, počela sam da dozivam pomoć kada mi je prišla žena u belom kaputu koja mi je pomogla da ustanem i da što pre dođem do lekara - nastavlja Jelena.

Dok je dete već bilo na pregledu, pojavili su se i Miloš, njena sestra, majka i brat. Sekunde su joj, kako tvrdi, bile kao večnost jer nije znala šta se dešava sa devojčicom.

- Nisam znala šta je sa Petrom, nisam mogla da je vidim i to mi je bilo strašno. Istinu nisam znala. Kada su došli da me odvedu u pritvor, kazala sam da nije nikakav problem samo da me prvo puste da vidim svoje dete. Tada su mi kazali šta se dogodilo. Da je moja Petra ubijena i da je više nikada neću videti. Taj trenutak neću moći nikada da prebolim, kao ni svoje nevino dete - dodaje Jelena.

Doživotna robija za monstruma - Što se tiče presude, iz ugla zakonske forme sve je ispoštovano , i kao što će moje dete zauvek ostati u grobu, ni on doživotno više neće imati slobodu. Motiv i razlog šta se dogodilo još uvek ne znam. S obzirom da ne postoji smrtna kazna, ovo je najadekvatnija kazna koju je dobio. Želim mu da doživi sve one muke koje je moje dete proživelo tog kobnog dana kada je ubijena. Živim jedino zbog moje dvoje dece, inače sam istog dana kada je Petra ubijena i ja umrla - dodaje majka Jelena.