OVO JE ISTINA O UBICI NOE MILIVOJEV: Građane uznemirile laži koje kruže drruštvenim mrežama, Ognjen ostaje u pritvoru do daljeg!

Već nekoliko dana društvenim mrežama kruže objave o tome da je Ognjen D. (33), programer osumnjičen da je u junu ove godine u Beogradu ubio i raskomadao tiktokerku Nou Milivojev (18) iz Kovilja, pušten iz pritvora i da slobodno živi i radi u Beogradu. Međutim, Kuriru je iz Višeg suda u Beogradu potvrđeno da se osumnjičeni Ognjen D. i dalje nalazi u pritvoru!

- Apelacioni sud doneo je odluku o produženju pritvora na trti meseca, koje traje do 1. januara, kada će biti doneta nova odluka. Pritvor mu je produžen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, ometati postupak uticanjem na svedoke, usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - rečeno nam je u sudu.

Prema rečima našeg izvora, nije poznato ko je plasirao netačnu informaciju na društvene mreže da se osumnjičeni za teško ubistvo nalai na slobodi.

- Nadležni apeluju na građane da budu odgovorni i da ne šire paniku lažnim vestima. Imajući uvidu težinu krivičnog dela koje se Ognjenu D. stavlja na teret i to da mu preti kazna doživotnog zatvora, šanse da se on nađe van zatvorskih zidina su ravne nuli - objašnjava nam sagovrnik.

Inače, brojni korisnici Instagrama i društvene mreže X (nekada Tviter), danima unazad dele post u kom se uz sliku osumnjičenog Ognjena D. navodi i sledeći, potpuno neistinit tekst:

- Ubica Noe Milivovojev je slobodan. Danas je viđen u TC "Ušće", koristi tinder i traži trans devojke za vezu. Predstavlja se pod imenom Jovan iz Ukrajine i da je ovde zbog rata u Ukrajini. Govori da je IT programer i da radi u firmi. Šokirani smo ovom informacijom. Obaveštavam građane da ukoliko ga vide na ulici, slikaju ga i to prijave. Razlog zbog kojeg je oslobođen se nije javno saopštio i nije osuđen na maksimalnu kaznu za ubistvo Noe Milivojev.

Izvor Kurira objašnjava i da suđenje Ognjenu D. još uvek nije počelo, ali da se on sve vreme od hapšenja nalazi u pritvoru u beogradskom Centralnom zatvoru.

Podsetimo, programer je uhapšen 6. jula u svom stanu u centru Beograda, nakon što je otkriveno da on stoji iza nestanka svoje emotivne partnerke Noe Milivojev, čiji nestanak je njena porodica prijavila 17. juna. U stanu Ognjena D. zatečen je jeziv prizor.

- Istraga je pokazala da je osumnjičeni ubio Nou, da je njeno telo potom isekao na delove i potpoio u kiselinu kako bi ga otopio i na taj način prikrio tragove zločina - podseća izvor.

Kako smo ranije pisali, Ognjen D. i Noa Milivojev, koja je bila popularna na društvenoj mreži Tiktok, imali su turbulentnu vezu, a Noina majka je ispričala da je Noa, kada ju je poslednji put videla, rekla da ide kod dečka Ognjena u Beograd.



