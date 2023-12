BIZARNA ODBRANA OCA IZ PAKLA! Evo šta je Uroš Pašajlić odgovorio sudiji na pitanje zašto je držao ćerku zatočenu u kadi

Pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Urošu Pašajliću, muškarcu koji je optužen da je svoju ćerku danima držao zatočenu u kadi. Na ovom ročištu svedočila je policajka Jasmina Rakić koja je, zajedno sa kolegama, ušla u stan u kojem je bila devojčica, a na samom početku ročišta, Pašajlić je objasnio šta je radio nakon što ga je napustila tadašnja partnerka Ivana Ž.

Ivana Ž. je inače svedočila na prošlom ročištu. Pašajliću se na teret osim nasilja u porodici u odnosu na svoju ćerku, stavlja i zlostavljanje Ivane. Ona je tokom svog svedočenja do detalja opisala kako je od 19. marta do 24. marta ove godine bila zatočena i maltretirana u stanu u kojem je živela sa Pašajlićem.

U svom svedočenju Ivana je rekla da je želela da pobegne i da je to kasnije i uradila.

Tim povodom, sudija je upitao optuženog Pašajlića šta je uradio kada je Ivana izašla iz stana.

Uroš Pašajlić je od samog početka pokušavao da objasni da on ima različite poremećaje koji su doveli do toga kako će on postupati po Ivaninom odlasku, zbog čega ga je i sudija opomenuo da odgovori na pitanje koje je postavljeno.

- Kada je otišla iz stana, dobio sam napad panike pošto imam F43, to je paranoidni poremećaj. Napad panike sam dobio jer mi je Ivana rekla: "Pošto s tobom ne može drugačije, sad ćeš da vidiš!". Otišao sam kod druga Olivera kod kog sam bio do hapšenja. Nisam bio u bekstvu jer ne bih parkirao auto ispred Oliverove kuće. Ja mislim da sam kod njega bio oko 1,5 do 2 dana - rekao je Pašajlić.



Na dopunsko pitanje sudije zašto nije otišao kod ćerke, branilac optuženog Pašajlića se protivio da okrivljeni odgovori, međutim, on je ipak odlučio da kaže.

- Bio sam preplašen, pijan i drogiran od marihuane, ksalola i alkohola - rekao je on i dodao da je preplašen bio zato što je "Ivana opasna osoba".

Odbijen predlog da se suoče

Na prošlom ročištu advokat Miljan Filipović, branilac okrivljenog, je podneo predlog za suočenje oštećene Ivane i Pašajlića, koji je sud danas odbio.

