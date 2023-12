DA LI ĆE IZBEĆI DOŽIVOTNU ROBIJU: Poznat datum kada Apelacioni sud o odlučuje o Džonićevoj žalbi

Apelacioni sud u Nišu uskoro će odlučivati o žalbi protiv prvostepene presude kojom je penzionisani vatrogasac Goran Džonić (56) iz aleksinačkog sela Moravac osuđen na doživotnu robiju zbog teškog ubistva tročlane porodice Đokić.

- Sednica veća na kojoj će se odlučivati o žalbi na prvostepenu presudu zakazana je za 17. januar 2024. godine – saopštio je sudija Saša Bošković, portparol Apelacionog suda.

Džonićev branilac po službenoj dužnosti Biljana Pešić potvrdila je da je dobila poziv za sednicu veća za navedeni datum.

- Ja sam dobila poziv, Goran Džonić još nije ali očekujem da će ga uskoro i on dobiti. Apelacioni sud će odlučivati o žalbi na presudu koju sam podnela samo ja. Goran Džonić je imao mogućnost da takođe podnese žalbu ali on to nije učinio. Na sednici veća iznećemo argumente zbog kojih smatramo da je prvostepena presuda neodrživa. Džonić će takođe imati mogućnost da ponovo iznese svoju odbranu – kazala je advokat.

Ona nije želela da iznese detalje žalbe kojom je osporila prvostepenu presudu već je samo kazala da je zahtevala da se usvoje predlozi koje je Viši sud, prilikom osude Džonića na doživotnu robiju juna ove godine, odbio. Ona je tokom suđenja tražila antropološko veštačenje video snimaka kojim bi se utvrdilo da li je osoba koja vozi skuter, što je bio jedan od dokaza optužbe, zaista Džonić te da se izvrši veštačenje njegovog zdravstvenog stanja kako bi se ustanovilo da li je bio sposoban da ubije brata od tetke Gorana, njegovu suprugu Gordanu i dvadesetpetogodišnju ćerku Lidiju.

Odlučujući po žalbi Apelacioni sud ima mogućnost da žalbu odbaci i potvrdi prvostepenu presudu, ukine je i predmet vrati na ponovno odlučivanje Višem sudu ili da prvostepenu presudu preinači i Džoniću izrekne blažu kaznu.

Kako se navodi u presudi kojom je Džoniću izrečena doživotna robija, on je izvršio teško ubistvo u sticaju sa nedozvoljenim držanjem oružja i eksplozivnih materija.

- Goran Džonić kriv je zato što je 27. septembra 2021. godine u periodu od 00.22 do 3.05 časova u ataru sela Moravac u stanju uračunljivosti iz koristoljublja lišio života Gorana Đokića, njegovu suprugu Gordanu i ćerku Lidiju na taj način što je u nameri da dođe do novca koji mu je bio potreban da vrati pozajmicu uzetu od I.Dž. i J.Dž. iz Švajcarske radi kupovine i renoviranja kuće u Moravcu, kako bi u njoj živeo njegov sin Stefan a znajući da Đokić ima menjačnicu i u uverenju da deo novca koji koristi za menjačke poslove nosi sa sobom ili drži u vozilu, neutvrđenog dana u drugoj polovini 2021. godine odlučio da ga liši života. Pratio je njegovo kretanje pa kada je 26. septembra 2021. video da je Goran sa suprugom i ćerkom došao u posetu svojoj majci u selo Moravac a znajući da će se iste večeri vratiti u stan u Aleksincu, odlučio da ih u povratku zaustavi, liši života i oduzme novac. U toj nameri otišao je do raskrsnice gde ga je Đokić video i zbog rodbinskih veza i odnosa poverenja zaustavio automobil. Džonić je seo na sedište iza vozača i izvadio pištolj „Pietro Beretta Garone V.T. mod 34“ kalibra 9 x17mm koji je neovlašćenabavio, držao i nosio pa je uperivši pištolj u pravcu oštećenih naveo Đokića da sa magistralnog puta Aleksinac Tešica, siđe na zemljani put koji vodi ka Južnoj Moravi i pucnjima iz pištolja lišio život svo troje, Gorana jednim hicem u vozilu, a Gordanu i Lidiju koje su izašle iz kola, sa po dva metka u grudi i glavu. Zatim je njihova tela polio gorivom i zapalio pa ih bacio u jamu. Njihivo vozilo odvezao je do mesta zvanog „Vladine bare“ i uzeo novac različitih valuta. Vratio se u Stefanovu kuću, 160 dolara je ostavio u kupatilu,u pomoćnoj prostoriju policija je pronašla 768.000 dinara a zakopano u voćnjaku, otkriveno je još 618.000 dinara, 3.940 franaka, 1.690 dolara i 7.130 evra dok je 10.000 evra vratio čoveku od kojeg je uzeo pozajmicu – navedeno je u sudskoj odluci.

Džonić je tokom čitavog postupka tvrdioda je nevin i u zločin umešao i druge osobe zbog ćega su uhapšeni i njegovi sinovi Milan i Stefan te dvojica braće iz Moravca. Istraga je poikazala da niko od njih nema veze sa monstrouznim ubistvom te su sva četvorica puštena na slobodu.

Džonić je nastavio da tvrdi da je nevin i kada mu je izrečena presuda te je udarao glavom od sto izražavajući revolt sudskom odlukom. Dokazi koji su ga smestili na doživotnu robiju bili su nedvosmisleni, čaure nađene na mestu zločina ispaljene su iz njegovog pištolja, na oružju je pronađen i Lidijin DNK a Džonićevi i biološki tragovi na novcu odizetom od Đokića. Takođe, on je snimljen kako uoči zločina puni kantu benzinom, a video nadzor zabeležio je njegovo kretanje skuterom, koji je sakrio na mestu gde će spaliti Đokićeva kola a koji mu jeposlužio da se njime vrati u Moravac.