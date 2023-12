Nišlija osuđen zbog krijumčarenja Sirijaca - Dobio tri godine i ostao bez kamiona

Nišlija Marko S. (32) osuđen je na tri godine zatvora zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi jer je svojim teretnim vozilom pokušao da od Pirota do Beograda preveze 26 ilegalnih migranata.

Istovremeno njemu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja teretnog vozila „pežo bokser“ koje je koristio za izvršenje krivičnog dela i obavezan je da plati troškove krivičnog postupka.

Viši sud u Nišu Marka je osudio na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela koji je sklopio sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu.

Kako je navedeno u sudskoj odluci, Marko je u noći između 11. i 12. oktobra ove godine od Pirota do naplatne rampe u selu Malča u stanju uračunljivosti u nameri da pribavi imovinsku korist od 500 evra, prevozio 26 sirijskih državljana koji su ilegalno ušli na teritoriju Srbije. Kako je utvrđeno tokom sudskog postupka, on ih je primio u kamion na dogovorenom mestu u blizini Pirota a dogovor je bio da ih prebaci do Beograda da bi nastavili put ka zemljama Evropske Unije.

U izrečenu kaznu biće mu uračunato i vreme privedeno u pritvoru od 12. oktobra do 16. novembra 2023. godine.