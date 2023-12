EPILOG BRUTALNOG NASILJA U ZABLAĆU! NASILNIK PRETUKAO ŽENU ŠIPKOM SA EKSERIMA: Otkinuo joj deo uva, evo šta će sada biti s njim!

Pred Osnovnim sudom u Čačku minule nedelje je održan glavni pretres u postupku protiv Gorana V. (33) protiv kojeg se vodio krivični postupak za učinjena tri krivična dela, među kojima je prvo prebijanje supruge Nikolije V. (32).

Prema nalazu i mišljenju veštaka medicinske struke, utvrđeno je da je Goran V. bio neuračunljiv i u vreme izvršenja ovih krivičnih dela koja su mu optužbom Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku stavljena na teret.

Goranu V. se sada sudilo za tri krivična dela, nasilje u porodici, nanošenje teške telesne povrede i prinuda iz 2018. godine. Tom prilikom on je pretukao suprugu i njenog poznanika Nenada V. nanoseći mu teške telesne povrede.

Podsećamo, brutalno prebijanje supruge Nikolije, kada je onesvešćenu, krvavu i bez odeće bacio pored kontejneta u selu Zablaće gde su oboje živeli, Goran V. je počinio 2021. i za to delo mu je već izrečena mera obaveznog lečenja u zatvorskoj bolnici. On je tada ženu tukao letvom na kojoj je bio zakucan ekser i tom prilikom joj pored više polomljenih rebara i drugih povreda, otkinuo deo uha.

- To konretno znači da okrivljeni za ova dela nije oslobođen, već mu je izrečena mera bezbednosti koja se izriče učiniocima protivpravnih dela koja su u Krivičnom zakoniku za to predviđena. Dakle, ne utrđuje se da Goran nije te povrede naneo oštećenima već se utvrđuje da on nije kriv jer je bio neuračunljiv u vreme izvršenja krivičnog dela obzirom da su dve komisije veštaka utvrdile da njegova sposobnost da shvati posledice svog dela i da ih kontroliše, bila odsutna - izjavio je Ivan Čvrkić, branilac Gorana V.

Prema njegovim rečima, vreme koje će Goran V. u vezi sa ovim postupkom provesti u specijalnoj zatvorskoj bolnici, više ne zavisi od suda.

- Odluka o tome da li će i kada izaći na slobodu zavisi isključivo od komisije lekara koja će sprovoditi lečenje Gorana V. i tek kada oni budu utvrdili da on neće biti opasan po okolinu, daće svoje mišljenje o tome, a sud će to samo verifikovati - navodi Čvrkić koji je od početka insistirao na proceni uračinljivosti Gorana V.

- Na osnovu načina izvršenja svih krivičnih dela koja je nesporno počinio, kao i njegovog ponašanja, kao branilac sam procenio da je ovo bilo nužno. Da se našao u zatvorskoj ćeliji, bio bi smešten zajedno sa drugim osuđenicima i tada bi postojala opasnost da učini takvo ili teže krivično delo gde bi posledice mogle biti fatalne, a država bi bila odgovorna - zaključuje Čvrkić.

Nikolija Vučković, koja u braku sa Goranom ima četviri dece, danas nije želela da komentariše najnoviju presudu koju je izrekla sudija Nataša Mangović Sretenović.

Autor: