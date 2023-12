Najavljeni novi dokazi! 4 KLJUČNE TAČKE KOJE JE OBORILA APELACIJA U SLUČAJU ZORANA MARJANOVIĆA

Apelacioni sud doneo odluku o najpoznatijem udovcu u Srbiji, koji je u prvom stepenu bio osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene Marjanović

Zoranu Marjanoviću, najpoznatijem udovcu u Srbiji, sudiće se ponovo zbog optužbi da je 2. aprila 2016. na nasipu u Borči ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović, pevačicu "Granda", nakon što je Apelacioni sud u Beogradu doneo odluku da ukine prvostepenu presudu!

Podsetimo, prvostepenom presudom Marjanović je 22. jula 2022. pred Višim sudom u Beogradu bio osuđen na 40 godina zatvora zbog toga što je, po nalaženju tog suda, na svirep i podmukao način, udarcima tupim predmetom po glavi, ubio Jelenu i ostavio je da leži u kanalu punom vode.

Usvojene žalbe

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, usvajanjem žalbi branilaca okrivljenog, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Kako su iz suda obrazložili svoju odluku, presuda i dati razlozi su nejasni i kontradiktorni, a po nalaženju Apelacionog suda sporna su i četiri ključna dokaza, na osnovu kojih je Marjanović proglašen krivim.

- U prvostepenoj presudi izostali su razlozi o odlučnim činjenicama, imajući u vidu da prvostepeni sud u izreci navodi da je okrivljeni oštećenu lišio života na svirep i podmukao način, ne navodeći u čemu se sastoje ove okolnosti, odnosno okolnosti koje se odnose na svirepost, dok okolnost vezanu za podmuklost vezuje za činjenicu da je okrivljeni svoj mobilni telefon učinio nedostupnim - obrazložena je prva sporna tačka.

Sud je potom obrazložio i da je sporan trag krvi koji je pronađen na zadnjem sedištu automobila, za koji prvostepeni sud nesporno utvrđuje da potiče od oštećene, kao i da je sporan trag krvi na grani u vidu slivanja sa strane kanala bliže nasipu.

- Prvostepeni sud je zaključio da je to trag krvi koji potiče od oštećene, zanemarujući činjenicu da se sudski veštak o tom tragu izjasnio na slećeoi način: "Sasvim sigurno je da taj trag krvi nije nanet od strane oštećene, već da je to trag koji je naneo povredilac nakon izlaska iz kanala" - obrazloženo je u rešenju drugostepenog suda.

Imamo nove dokaze

Jedan od branilaca Zorana Marjanovića, advokat Aleksandar Zarić, u svojoj izjavi za Kurir je istakao da će odbrana imati nove dokaze koji do sada nisu predočeni, a koji će ići u korist njihovom branjeniku. - Mogu samo da kažem da je odluka ispravna i da on sigurno nije kriv. Mi ćemo na suđenju imati još dokaza da predočimo koji do sada nisu izneti - rekao je Zarić.