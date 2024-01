LJILJANA NA SPAVANJU UBILA MUŽA! Sekla ga ELEKTRIČNIM CIRKULAROM: Veštačenje pokazalo da je uračunjiva!

Ljiljana J. (56) iz Požarevca protiv koje je podignuta optužnica za teško ubistvo supruga Steve A. (56) veštačena je u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, a tim od nekoliko specijalista utvrdio je da je zločin počinila u stanju uračunjivosti.

Optužnica se trenutno nalazi u Višem sudu u Požarevcu koji treba da je potvrdi.

Ukoliko se na sudu dokaže njena krivica preti je kazna doživotnog zatvora. Ukoliko je dobije, ona će biti žena u Srbiji koja je osuđena na najstrožu kaznu.

Optužnica je, u cetvrtak prošle nedelje, podignita i protiv Stevine ćerke i sina koji će odgovarati za pomaganje u ubistvu.

Zločin

Podsetimo, Stevan je ubijen na spavanju hicem iz pištolja.

- Sumnja se da su ga zatim na krevetu električnim cirkularom isekli bivša supruga i deca. Delove tela su spakovali u kese, pa ih u kolima žrtve odvezli 60 kilometara dalje i razbacali po šumi- kaže naš izvor.

Policija je uhapsila majku i ćerku odmah, a sina nekoliko dana kasnije na graničnom prelazu Horgoš.

Komšije i rođaci Steve A. iz Suvog Dola kažu da je u pitanju bio jako vredan čovek koji je već dug niz godina živi i radi u Beču na poslovima na građevini i oko uvođenja centralnog grejanja. Tamo su živeli i bivša supruga i deca koja su tamo i rođeni.

Zbog nerazjašnjenih okolnosti morali su da se vrate u Srbiju. On navodi da za dve godine, koliko su žena i deca u kući Stevinog oca, sa komšijama nisu progovorili dve reči.

- Šta oni rade, od čega žive sam Bog zna. Oni izlaze isključivo iz kuće noću posle osam oko devet sati. Toliko su čudni. On je bio vredan i radan čovek. Razveden je, ali je bivšoj ženi ipak dozvolio da živi u kući njegovog oca još od korone. Šta ih je to navelo da ga tako mučki ubiju... Za nas je to katastrofa - priča prvi komšija, koji ne može da poveruje da su i deca bila saučesnici u monstruoznom zločinu.

Njegove trvdnje potvrđuje i meštanka tog sela, koja takođe živi u komšiluku, a sa pokojnim Stevom bila u jako dobrim odnosima. Razgovarali su prošlog vikenda, kada je došao iz Austrije.

On mi je pobratim od detinjstva. To je jedan takav čovek, vredan, ljudina prava, za razliku od bivše žene i dece koja mi nisu nikada delovala kako treba. Ovo se desilo pre nedelju dana. Negde u ponedeljak, čini mi se. Bio je jako ljut kad je došao iz Beča, jer od korova u dvorištu nije moglo da se uđe, a smrad se širio iz kuće. Oni ništa nisu radili i održavali. Otišao je kod svog rođaka Neše i zamolio ga da dođe da mu pomogne da pokosi i da srede plac. Sve ispred i oko kuće smo mi komšije očistili, oni nisu mrdnuli prstom - priča komšinica.

Kako ističe, Neša mu je obećao da će da dođe, a kada je pokušao da pozove Stevu, on je bio nedostupan. Otišao je u kuću u kojoj je bila njegova bivša supruga sa decom, a oni su se ponašali kao da se ništa nije dogodilo.

- Nešto su petljali da je morao nekuda da ode, naprasno, i bilo mu je sumnjivo pa je prijavio sve policiji. Tako je sve krenulo da se odmotava. Mislim da su bili u sekti. U ovu kuću su došli 2020. godine i ni sa kim nisu progovarali. Kada je policija došla, bilo je četiri inspektora- kaže komšinica.

Radnik Prema još nepotvrđenim informacijama do kojih je Telegraf.rs došao u Kučevu, meštani kažu da je telo Steve A. pronađeno u šumarku na deonici puta Kučevo - Petrovac na Mlavi kod sela Kučajna, gde je u toku rekonstrukcija alternativnog puta. Radnik preduzeća za puteve rovokopačem je pronašao telo nesrećnog čoveka. Meštani sela Vlaški Do koji kažu da ne pamte da se ovako nešto ikada dogodilo, mišljenja su da je pozadina iza svega strašna i da se radi o sekti jer, kako kažu, majka i deca su svako veče izlazili iz kuće posle 20 sati i dolazili pred zoru.