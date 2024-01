NOVI DETALJI O MASAKRU KOJI JE UŽASNUO SRBIJU: Kostin otac video slike ubijene dece, pa šokirao izjavom - izdvojio je JEDNU OSOBU!

Anđelko Aco Aćimović, otac ubijene Angeline koju je mali monstrum Kosta K. (14) pogodio u glavu i metak joj je ostao u mozgu, a koja je bezuspešno 12 dana vodila borbu za život, tvrdi da su Kecmanov, prenosi republika.rs.

Angelinin otac ističe da je Vladimir K. pokazao monstruoznost više puta u toku istrage zločina. Njega su šokirale Vladimirove izjave na fotografije sa mesta zločina jer je umesto da jauče i "čupa kosu" zbog jezivog kraja toliko dece izustio:

- To ponašanje oca da posle uviđaja, kada su mu pokazane fotografije sa mesta zločina, on ne kaže da mu je žao te dece i porodica, već kaže : "Krivo mi je što je Dragan" - rekao je Aćimović zgrožen ponašanjem Vladimira K.

Citirao je još jednu skandaloznu izjavu oca u kojoj se nalazi sav sebičluk bez trunke empatije prema žrtvama i nasilno oduzetim životima na pragu tinejdžerskog doba.

- Otac je izjavio: "Kosta nam je uništio život". Ovim on sebe stavlja u prvi plan, od sebe pravi žrtvu - rekao je Aćimović.

Otac Angeline koja je maštala o modnoj karijeri i kreacijama, slomljenog srca govori o postupcima doktora Vladimira K. koji su izrodili monstruma, odnosno dečaka koji zverski rešeta decu i čoveka koji im je svima u školi bio kao drugi roditelj.

- Niko ne misli da je njegov otac imao želju da on to uradi, ali je praktično učinio sve da se to jednog dana desi. Ja decu učim ljubavi, da vole ptice, Meda Brunda, a oni od pete godine uče dete da voli oružje i ubistva. Gledao sam snimak gde je Kosta sa pet godina poređao 100 vojnika i svakom zna ime, otac ga snima i hvali. Dete pita: "Hoćeš li ovo pokazati na poslu da se pohvališ" i otac kaže "da" - rekao je Aćimović.

On takođe zamera i Miljani K. da je bila neodgovorna u svojoj najvažnijoj ulozi, ulozi roditelja.

- Nemoguće je da majka ne primeti da je njeno dete celu noć na kompjuteru, da je u zatvorenim društvenim grupama, koje propagiraju Hitlera, zlo i nasilje. Ona i otac su jedini krivci za sve što se desilo - zaklučio je Anđelko.

