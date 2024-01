DUŠKA ŠARIĆA SPROVODE U PRITVOR: Predao se SRPSKOJ POLICIJI, u pratnji advokata došao u MUP

Duško Šarić, rođeni brat Darka Šarića u pratnji advokata predao se jutros srpskoj policiji.

Kako je potvrdio njegov branilac, advokat Radoslav Baćović, oni su dobrovoljno sami otišli u potražno odeljenje policije.

- Duško Šarić se dobrovoljno stavio na raspolaganje srpskoj policiji i pravosuđu. Po završetku procedure u potražnom odeljenju MUP-a, on će biti sproveden u Posebnu pritvorsku jedinicu, pošto mu je ranije određen pritvor - potvrdio je Baćović.

Podsetimo, na prethodnom suđenju koje je održano 22. decembra pred Specijalnim sudom u Beogradu, Baćović je predložio sudu da Dušku Šariću meru pritvora koja mu je ranije određena ukine.

- Dušku Šariću je mera pritvora određana u junu, mi predlažemo da se ukloni tačka pod kojom se smatra da će ponoviti krivično delo, a i ne navode se nikakvi zakonski razlozi u njoj, a za tačku jedan bismo ponudili jemstvo od 800.000 evra u vidu nepokretnosti u Srbiji. On nikada do sada nije osuđivan i ne postoji nijedna okolnost da bi on mogao da ponovi krivično delo - rekao je tada Baćović, ali je sudsko veće saopštilo da će o tom predlogu odlučivati tek kada on bude dostupan pravosuđu.

Duško Šarić, podsetimo, nalazi se na optužnici tužilaštva kojom se njegovom bratu Darku Šariću stavlja na teret da je planirao ubistva svedoka saradnika u drugom predmetu, Nebojše Joksovića. Navodno, njegov brat Duško sumnjiči se da je vodio računa o finansijama kriminalne grupe.

I Jokosvić je saslušan na prethodnom suđenu, kada je rekao da o planiranju likvidacije ne zna ništa.

Inaće, u Posebnoj pritvorskoj jedinici boravi i Darko Šarić, koji je uhapšen 10. aprila 2022., dok je poternica za mlađim Šarićem raspisana nekoliko meseci kasnije.

