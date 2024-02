ĐAK UBICA SE NADA SLOBODI: Kod Koste pronađen SUMNJIV PAPIR - IMA PLAN! Jedan detalj u njegovom ponašanju BUDI JEZU

Do detalja ispisao koji bi mu bili prvi koraci kada ga puste jer je uveren da će se to brzo desiti.

Maloletni ubica Kosta K. ubeđen je da će, pre ili kasnije, a on je siguran da će to biti uskoro, morati da ga puste s psihijatrijske klinike, na kojoj provodi dane. Ta nada je pogrešna, ali to njega ne sprečava da kuje planove šta će da radi kad se nađe na slobodi.

U njegovoj sobi nedavno je pronađen papir na kojem je do detalja ispisao svoje planove, a on ga je, što je posebno zanimljivo, ostavio nasred stočića da bude lako uočljiv. Da li je time hteo da pošalje neku poruku da bi, eto, kako on zamišlja, mogao da se socijalizuje u uključi u normalan život, možemo samo da naslućujemo, međutim, da to svakako nije istina, to znamo.

Bilo kako bilo, kako kaže izvor, Kosta K. ni na tom papiru ni u onome što govori uopšte ne pominje roditelje, osim majku u negativnom kontekstu.

- On se očigledno nada izlasku, a glavno o čemu piše je to da bi živeo u inostranstvu. Dakle, plan mu je da ode iz Srbije, e sad, kako bi to uradio, to ne navodi. Napisao je i da bi hteo da putuje i radi nešto vezano za putovanja. Ima tu i nekoliko nepovezanih rečenica, kao da je počinjao neku misao, pa skakao na drugu, zatim treću. Ali to će već analizirati stručnjaci - objašnjava dobro obavešten izvor.

Podsetimo, Kosta se nalazi na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu.

Iako postoje posebna ograničenja u ovoj ustanovi, on ima pristup papirima, koje uglavnom koristi za crteže, a koji ujedno pomažu psiholozima da saznaju i utvrde šta je u glavi dečaka-ubice.

- Ne crta svaki dan, ali kada crta, uglavnom su to neke mračne slike, u kojima se ne može naći nijedna pozitivna stvar. Naime, na papirima nema nacrtane prirode, nasmejanih ljudi i životinja, već škrabotina koje teško ko može da razume. Upravo ti crteži pomažu psiholozima da utvrde o čemu tinejdžer razmišlja i da li oseća kajanje za ono što je počinio - objašnjava izvor iz istrage, konstatujući da o bilo kakvom kajanju teško može da bude reči.

Svi su šokirani

Kako dodaje, tim stručnjaka je šokiran ponašanjem dečaka jer on ne oseća nikakvu emociju niti je pokazuje.

- Činjenica je da Kosta ima pomračenje uma i to je pokazalo njegovo ponašanje. Takođe, crteži su još jedan od pokazatelja za to. Psiholozi kažu da ne postoji nijedan crtež za koji bi se moglo reći da dečak pokušava da iskaže bilo kakvo pokajanje. Zapravo, on ovim dodatno pokazuje da ne oseća ni trunku kajanja za sve što je počinio - zaključio je izvor iz istrage.

Podsetimo, maloletni Kosta K. počinio je stravičan masakr koji je Srbiju zavio u crno! Kobnog 3. maja 2023. godine uz prethodno razvijeni plan ušao je u Osnovnu školu Vladislav Ribnikar na Vračaru i mučki likvidirao devet učenika i jednog radnika obezbeđenja.

