Ko će kome ako neće da otme svoj svome: Iskoristili pokojnu babu da novosađanki otmu nasledstvo

Devojka iz Novog Sada jedna je od pet naslednika imanja od 89.100 metara kvadratnih (8,91 hektara) u Bosni, bogatog šumom. Ili je barem tako mislila do pre nekoliko dana. Tada su joj, kako je ispričala, u Kantonalnoj upravi šumarije pokazali ovlašćenje koje je njen stric dostavio upravi, gde piše da je njena baka dala saglasnost da "pregovara i proda šumu sa navedene parcele - nekretnine čiji je vlasnik", overenog u cenjenoj novosadskoj notarskoj kancelariji još 2019. godine. I možda ništa ne bi bilo sporno da baka žene, koja je odlučila da izađe javno sa ovom pričom, nije preminula još 2001. godine u jednoj bolnici u Beogradu.

U punomoćju od 11. februara 2019. godine, koje je devojka pokazala na uvid, jasno stoji da je baka "u prisustvu javnog beležničkog pripravnika svojeručno potpisao/la ovu ispravu".

Dodaje se da je identitet podnosioca isprave utvrđen uvidom u ličnu kartu koja je izdata 18. februara 2015. godine u policijskoj stanici u jednom gradu u Vojvodini.

Međutim, uvidom u izvode iz matične knjige umrlih jasno stoji da je baka preminula 2. marta 2001. godine.

Klupko počelo da se odmotava jednim pozivom

Devojka je godinama znala da je baka bila naslednica imanja na kome je živela u mladosti, ali do pre 2019. godine nije bilo reči o nasledstvu. Te godine kontaktirao ju je stric iz Bosne i tražio joj "da potpiše neko punomoćje".

Kako priča, do te godine se nikada nije videla sa njim, iako je iz priče znala za njega.

"Znaš imamo tamo tu neku šumu, to propada, nema neku vrednost, daj da mi potpišeš to ovlašćenje da spasem šta mogu da spasem", rekao joj je stric preko telefona na šta je ova devojka istakla da "ne može ništa da potpiše dok ne vidi šta je to".

Zatim ju je nakon dve nedelje kontaktirao drugi stric, takođe jedan od naslednika, koji je živeo u Novom Sadu, a preminuo 2022. godine. Tražio joj je da se nađu da mu potpiše punomoć, pa da on to overi.

Kako priča, dogovorili su se da se nađu i tada je opet ponovila da ne želi ništa da potpisuje dok ne vidi o čemu se radi.

"Njemu je krenula u tom trenutku faca da se menja", priča ona i na tome se završilo dok joj mesec dana kasnije nije stigao poziv za ostavinsku raspravu u Bosni.

"Oni nisu mogli ništa tamo jer nisu bili jedini vlasnici", priča ona o trojici stričeva, naslednicima imanja.

Kako je njen brat pristao da potpiše punomoćje stričevima, ona se u Bosnu uputila sa svojom sestrom gde su dokazale da su jedine žive vlasnice, pored njihovog brata, bake (uz dokument izvoda iz matične knjige umrlih bake, tetke i oca).

"Prvi put dolazim u posed šta mi to sve imamo, kvadraturu toga, 89.100 metara kvadratnih, gde sam ja svesna da to nije više ni ograda, ni kuća, nego je to sve šuma koja nije sečena preko 100 godina. I meni postaje jasno šta oni u stvari hoće, da to nije mala vrednost, tek onda odlučujem da ne potpisujem ništa već da se sestra i ja prhvatamo našeg dela...", priča ona.

Dodaje da je trebalo da podele troškove ostavinske rasprave, ali da to nisu uradili odmah, te da su sestre upisane da se svaka prihvata svog dela.

"Nismo odmah platili, počela je korona i mi nismo mogli da odemo u Bosnu da rešimo plaćanje, niti je stizao ikakav dopis", priča ona.

Nažalost, u aprilu 2022. godine, devojka doživljava porodičnu tragediju zbog čega se odlazak u Bosnu dalje prolongira. Međutim, onda je treći stric pozvao njihovog brata i klupko počinje da se odmotava.

"Zvao ga je stric iz Tuzle i rekao da je jedan prevario druga dva strica, naslednike imanja, i da je šuma isečena, prodata i da je on dobio samo 1.100 evra. Kada posložite godine, 2019. godine oni mene zovu da im ja dam ovlašćenje, ne pristajem na to, odlazim u Bosnu, kreće korona, oni su u međuvremenu već kad sam odbila sve krenuli da pribavljaju, lažno ovlašćenje i 2020. godine on kreće da seče šumu...", priča ona i dodaje da je sečeno i ono što je dozvoljeno od strane šumarske uprave i ono što nije.

Ostavinska rasprava je bila tek u decembru 2019. godine, a prema uvidu u dokumenta koje je ona pokazala, stoji da je stric imao već punomoćje njene bake 11.02.2019. godine. Takođe, zatraženo je da se ugovor ponovo overi od strane stranke u sedmom mesecu 2020. godine, a u 10. mesecu je dobijena dozvola za seču šume.

"Imam isfotokopirane sve otpremnice šta je natovareno na kamione, to je 4 sata trebalo da se fotokopira". Inače, sve je to kako navodi devojka, postigao uz pomoć četiri ovlašćenja (tri ovlašćenja stričeva i jednog lažnog - njene bake).

Ona veruje da su sva trojica stričeva delovali zajedno, a da je stric koji je živeo u Novom Sadu imao najviše udela s obzirom da je lažno ovlašćenje overeno u notarskoj kancelariji u tom gradu, dok je ovlašćenje glasilo na ime strica iz Bosne Đ.J.

Ona priča da u notarskoj kancelariji nisu želeli da joj pokažu original overeno punomoćje bez prisustva advokata, a da advokati u Novom Sadu ne žele da idu "protiv kolega".

Bila sam kod dva advokata u Novom Sadu, kada sam rekla jednom od njih i pokazala sve samo je govorio 'au, au' i dodao da se ne ljutim jer prosto za 30 godina prakse nikada nije podneo krivičnu prijavu protiv kolege i da je to vrlo nezahvalno da se radi. Rekao je da će mi dati savet ali da prosto neće da podnosi prijavu. Drugi advokat mi je isto rekao da imam apsolutno puno pravo i da ja to moram da prijavim ali da će on napraviti šta sve treba da predam, ali ja da sama odnesem u sud i predam tužilaštvu, isto tako da nema njegov pečat. Niko od njih neće da ide jedan na drugog. Pa sam ja razmišljala, kako je to u redu? Prosto hoću da ovo ne završi pod tepihom", zaključila je ona pre nekoliko dana.

Pravi šok nastao po dolasku u policijsku stanicu

Novosađanka, koja pokušava da otkrije gde je napravljen propust, počela je da proživljava pravu agoniju. Kako je već ispričala, notar je istakao da original ovlašćenje može da pribavi isključivo u prisustvu svog advokata, što je ova žena i pokušala da uradi u ponedeljak. Takođe je u prisustvu advokata Miloša Šavije otišla i u policijsku stanicu gde je navodno izdata lažna isprava, priča ona.

Po dolasku u policijsku stanicu u jednom gradu u Vojvodini, ona navodi da je službenica u policiji bila vidno uznemirena kada je advokat izneo razlog njihovog dolaska. Pozvala je koleginicu da joj pomogne posle čega su se obe sklonile od šaltera da se konsultuju. Ona dalje priča da je službenica proverila matični broj na ličnoj karti iz 2015. godine u njihovoj bazi i da rekla da on nije validan.

Posle daljih upita advokata rečeno je da ona nema pravo da dobije informaciju ko je pokojnoj baki izdao ličnu kartu jer za to nema osnova.

Nakon ponovljenog insistiranja da je ona pravni sledbenik svoje bake te da ima rešenje o nasleđivanju i validnu ličnu kartu koja potvrdjuje njen identitet, službenica je odbila da im da informaciju i rekla da ne mogu da dobiju bilo kakvu informaciju bez "nekakvog papira" koji će im to omogućiti, pojašnjava Novosađanka.

Kod notara ni u prisustvu advokata nije dobila original

U notarskoj kancelariji, gde je navodno overeno upitno ovlašćenje, ona ni u prisustvu svog advokata nije dobila original dokument.

Kako je ispričala, notar im je rekao da se njima bosansko tužilastvo već obratilo u vezi tog punomoćja pre nekog vremena. Dalje tvrdi da je neko sa istim prezimenom overio neki drugi dokument istoga dana kada je izdato upitno punomoćje, te da je kasnije verovatno taj dokument korišćen da se izradi falsifikat punomoćja uključujući i pečat notara kao i potpis pripravnika.

Kako je rečeno ovoj devojci, sadržaj klauzule je falsifikovan, broj overenog dokumenta nije ispravan i odnosi se na neki drugi dokument koji je zapravo i overen kod njih u kancelariji i postoji u sistemu.

Ona prenosi da je notar insistirao da pokojna B.P. nikad nije bila kod njih u kancelariji jer se svaka osoba koja obavlja poslove kod notara beleži.

Ona se obratila nekolicini advokata u Novom Sadu koji nisu hteli da preuzmu njen slučaj. Advokat oštećene najavio je da su sledeći koraci podnošenje krivične prijave u ime ove devojke, a protiv strica i potiv NN lica da se utvrdi ko je odgovoran za izdavanje ovlašćenja kao i za izdavanje lične karte.

Dalja istraga i tužilastvo će utvrditi ko je odgovoran i šta se zapravo desilo i konačno o kojoj vrsti krivičnog dela se radi, dodaje.