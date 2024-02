VIKTORIJA JE LJUBAVNIKU ODSEKLA NOS! Silovali su je, gasili cigarete po njoj, a onda je DOHVATILA SEKIRU

Viktorija Klarić (44) iz Malog Crnića kod Požarevca sekirom je iskasapila svog ljubavnika Baneta Ilića (60) iz Subotice kod Svilajnca, sa deset smrtonosnih udaraca!

Ovaj stravični zločin desio se pre tačno deset godina u Banetovoj kući, a godinu dana kasnije Klarićevu je Viši sud u Jagodini osudio na 12 godina zatvora.

Tokom sudskog postupka utvrđeno je da je živela u kući žrtve nepuna dva meseca. Viktorija je imala gotovo oduzetu desnu stranu tela, zbog pretrpljenog moždanog udara pola godine ranije, što je nije sprečilo da posle maltretiranja koje je trpela, kako je rekla na sudu, pravdu uzme u svoje ruke.

Došla iz Bosne

Ona je navela da je u Bosni bila udata, ali su je kao Srpkinju izbacili na ulicu te je trbuhom za kruhom došla u Srbiju. Potucajući se, našla je jednog muškarca koji ju je prodao drugom, ovaj trećem...

Tako je došla do Baneta koji ju je, tvrdila je, podvodio prijateljima po selu:

- Da, ubila sam ga! Bila sam žrtva seksualnog iživljavanja Baneta i njegovih prijatelja. Silovali su me, mučili i gasili mi cigarete po telu i genitalijama. Znalo se desiti i da me siluju po nekoliko puta u toku noći. I pre toga sam imala težak život. Htela sam da ga napustim, ali mi on to nije dozvoljavao. Kobnog jutra mi je kao rekao da odem, a onda se predomislio. Došlo je do sukoba...

Viktorija je posle krvoprolića pobegla i nakon dvodnevne potere je pronađena i uhapšena u Petrovcu na Mlavi.

Otac pokojnog, Radiša Ilić, izjavio je tada za Informer da su se njih dvoje često svađal, ali da on ne zna koji je motiv monstruoznog ubistva.

- Kad god bih iz svoje kuće, koja je u istom dvorištu, došao kod njih, oni bi prekidali svađu. Užasno ga je iskasapila! Udarala ga je u čelo, odsekla mu nos, uvo mu je ogulila do kostiju... Na vratu je imao više posekotina. Ne znam zašto je to učinila - ispričao je Staniša.

On je istakao da mu je Viktorija od početka bila sumnjiva, pogotovu što je u selu čuo priče da je ona skitnica.

- Komšije su mi rekle da su posle ubistva videle neki sivi 'opel'. Verovatno je pobegla sa tim čovekom koji ga je vozio. Tog dana sam se vratio iz njive, a ona me je sačekala sa kafom. Bilo mi je sumnjivo, jer je znala da ja pijem samo čaj. Rekla mi je: 'Tata, da popijemo kafu?' Prvo nisam hteo, a onda sam popio, jer je i ona pila kafu. Možda je Bane već tada bio mrtav u kući...

Na slobodi za dve godine

Staniša nije ulazio u sinovljevu kuću do sledećeg dana kada su izjutra došli njegovi prijatelji i zatekli zaključanu sobu.

- Ušao sam u kuću da vidim šta se dešava. Prijatelji su mi rekli da pozovem policiju, jer su pomislili da je Bane umro. Policija je došla i razvalila vrata od sobe. Moj sin je ležao u krevetu, pokriven ponjavom i ćebetom, a jastuk mu je bio preko glave. Policajac je odmah rekao da je ubijen, jer je video krv na zidu i zavesama. Najverovatnije u snu - jadao se starina, grcajući u suzama.

Klarićeva sada ima 54 godine i za dve bi trebalo da izađe na slobodu.

Autor: