'ZAMISLITE, POŠALJETE DETE DA KUPI SLADOLED I...' Oglasila se majka dečaka kojeg je UDARIO muškarac ispred marketa u Železniku!

Majka dečaka kojeg je ispred marketa u Železniku udario muškarac oglasila se i otkrila da je saznala identitet čoveka koji joj je udario sina i da je prijavljen policji, ali i u kakvom je stanju dečak sada.

M. D. majka napadnutog maloletnika je muškarca koji je, kako je ispričala, udario njenog sina od čega detetu zuji u uhu i boli ga vrat, prijavila policiji.

Ona je otkrila i u kakvom je dečak stanju sada.

- On se oseća bolje. Zujanje u uhu mu se smanjuje, ali vrat ga boli. Saznala sam ko je muškarac koji ga je napao i sve je predato u policiju - rekla je M.D.

Podsećamo, zaprepašćujuće nasilje snimljeno je u jednom supermarketu u Beogradu - stariji muškarac udario je dečaka u glavu i zaprepasto korisnike društvenih mreža. Majka dečaka sa snimka objasnila je situaciju u poruci koja je objavljena na Instagramu i upozorila ostale roditelje.

Kako ona navodi sina je poslala da kupi sladoled, nakon čega je, prema njenim navodima, starija žena počela nervozno da gura dete na kasi i tu nastaje problem u koji se kasnije uključuje njen muž.

- Zamislite, pošaljete dete da kupi sladoled i dok je završavao sa plaćanjem na kasi nervozna žena ga gura i besno govori da se pomeri i da pomeri trotinet koji je bio pored njega, jer je ona bila sledeća na redu. On joj govori ljubazno da će se pomeriti samo da uzme kusur i sladoled. Na scenu nastupa njen muž koji govori detetu da će mu isčupati uši, na šta mu on odgovara "Zbog čega ćete da mi isčupate uši?"i odlazi sa svojim drugom ka izlazu. Međutim muškarac ih je on pojurio i ispred marketa uhvatio moje dete za kragnu uz reči "Kome ćes ti da odgovaras?" i počeo da mu zavrće uvo. Moj sin mu je rekao da ga ostavi na miru i da će ga prijaviti, tada ga je čovek udario posred uveta. Detetu jos zuji u uhu. Obezbeđenje je bilo tu i kao smirilo situaciju, a muškarac se izvinio detetu uz reči "Izvini nešto sam nervozan". E samo da te obavestim da sam sad ja mnogo nervozna! Drug je od straha uzeo telefon da usnimi čiku i uhvatio nemili događaj, hvala mu! Deca su bila preplašena! Čuvajte decu - napisala je zabrinuta i veoma besna majka.

O tome šta se tačno dogodilo na kasi, u i ispred supermarketa, kao i koje su reči razmenivali sukobljeno dete i stariji čovek možemo da pročitamo samo iz objave na Instagramu.

Ipak, ono što se kasno vidi jeste da muškarac udara dečaka dok on drži svoj trotinet i sladoled ispred marketa.