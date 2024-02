Milena Milaćević poginula u saobraćajnoj nesreći kada išla so svojim rodnjakom ka Pirotu. I dok je ožalošćena porodica pokušavala da uteši dvoje dece koji su za njom ostali, advokati su počeli da ih opsedaju sa predlogom za naplatu odštete od osiguranja.

Advokat se predstavio kao neko ko će zaštititi porodicu. Kako ih je obmanuo za Pink je otkrila Milenina sestra Jovana.

- Moj svet je se strušio 27. juna 2020. godina kada sam u saobraćajnoj nezgodi izgubila rođenu sestru, koja je iza sebe ostavila dvoje malene dece. Malo mi je teško da pričam trenutno. Ona je imala 27 godina, a deca u tom trenutku četiri i pet godina. Gubitak moje sestre Milene je za moju porodicu jako bio tragičan. I to nismo ni dan-danas prihvatili. Ona je ostavila jednu prazninu koju to i dan-danas ne može ništa da popuni - ispričala je Jovana za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić.

Kako kaže, razlika između njih dve je samo godinu dana i jako su bile vezane, a podrška njenoj deci joj daje snagu da nastavi dalje.

- Ubrzo nakon Milenine smrti, nisu proše ni dve nedelje, mi smo naše poverenje dali advokatu iz Zaječara, koji je sarađivao sa čovekom iz agencije Biro za otštetu. I oni nama prave takve ugovore u kojima piše da, kada novac legne od osiguranja, legne advokatu iz Zaječara, a onda prebaci određnom čoveku koji će nama prebaciti novac. Na ugovorima stoji dogovoreni dan i mesec i godina, do kada on to treba da ispati moju porodici. Kada je preuzeo novac, njemu se gubi saki trag - navodi Milena.

Prema njenim rečima, promenio je kontakt, telefon i nikada im se više nije javio.

- Tužilaštvo je pokrenulo postupak, ali se ne pojavljuje na ročištima, advokat navodi da je sprečen da dođe. Trenutno se nalazi na Zlatiboru. Advokat nam je prethodno otkazao punomoćje kada je prebacio novac čovekiu koji je trebalo da ta sredstva prebaci nama - istakla je Milena.

Ona je navela da je reč o iznosu od oko 30.000 evra.

Milena navodi da nije samo ona žrtva prevare i da su joj se javljali i drugi ljudi koje je isti čovek iz Biroa za odštetu obmanuo.

Reč je o firmi koja je ugašena i više ne postoji. Ljudima je dovoljno što se su izgubili voljenu osobu, nepotrebno je da se suočavaju i sa manipulacijom.

Milena je navela da presudu imaju, ali ne mogu da dođu do novca. Jedino što zna jeste da je čoveku iz Biroa za odštetu zabranjen odlazak iz zemlja.

