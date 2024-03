Niko ne može da veruje šta se dešava. Pet meseci je prošlo, a još uvek se nismo pomerili sa početka. Svim silama idemo ka tome da se konačno cela stvar pokrene -rekao je nesrećni otac!

Mića Simić, otac ubijenog dečaka Andreja, kojeg je nasmrt izbo školski drug M. M. kobnog 5. oktobra 2023. godine, kaže da ni nakon pet meseci od velike tragedije koja je zadesila ovu porodicu i celu Nišku Banju, pravda još uvek nije pronašla svoj put ka završetku agonije kroz koju prolaze nakon velikog gubitka.

- Ja sam sreo majku dečaka koji mi je ubio dete pre nekih dva meseca, prošla je pored mene u gradu, video sam je izdaleka, žena se normalno ponaša kao da se ništa nije desilo i kao da je dobila sedmicu na lotou, oba roditelja su normalno nastavili dalje da rade, dakle sa njima se ništa ne dešava - rekao je neutešni roditelj.

Kako kaže, svesni su da dečak koji je ubio njihovog sina ne može da odgovara, s obzirom na njegove godine kada je počinio stravični zločin, međutim, smatraju da bi njegovi roditelji definitivno trebali da odgovaraju, kao i to da sud treba da utvrdi da li su zanemarivali i zapuštali sina.

- Mi smo dostavili masu dokaza, kao i spisak svedoka koji žele da svedoče, nakon čega će sigurno svi biti zaprepašćeni. Dete je bilo zanemareno očigledno, ja sam njegovu majku nekoliko puta upozoravao da joj dete nosi noževe svuda, čak i u školu - rekao je neutešni roditelj, nakon čega je dodao da je i dan danas u kontaktu sa roditeljima ubijene dece u Ribnikaru, koji su takođe svi do jednog zaprepašćeni da ovaj slučaj još uvek stoji u mestu.

Nevino stradali dečak izboden je čak 37 puta po telu, roditelji su bili u šoku kada je stigao obdukcioni nalaz.

- Nismo mogli da verujem kada je stigao obdukcioni nalaz na 16 strana, naš Andrej je imao 37 ubodnih rana, to je strašno. A u Tužilaštvu su rekli da se još uvek radnja ne vrši prema određenim licima, već se vrši prikupljane činjenica, a o dužini samog procesa još uvek je rano govoriti, iako ih to niko nije pitao, s obzirom na to da proces još uvek nije ni počeo - kaže on.

Da podsetimo, vest o tragediji stigla je 5. oktobra 2023. godine kada je dečak Andrej otišao kod druga M. M., nakon čega je trebalo zajedno da odu u školu. Nesrećni roditelji svog sina jedinca ispričali su tada da je Andrej to jutro bio kod kuće gde je radio domaće zadatke, a onda pre početka smene otišao je kod M. M., kada je došlo do nezapamćenog zločina.