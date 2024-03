UŽIVO! BRUTALNE INSTRUKCIJE MILJKOVIĆA TOKOM OTMICE VUKIĆEVIĆA: Super braćo, kad uđete, lepo skočite na njega...

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje grupi Veljka Belivuka.

U zgradu suda dovedena su trojica svedoka saradnika Srđan Lalić, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin, a u sud je došao i otac ubijenog Lazara Vukićevića.

Danas bi pred sudom trebalo da bude nastavljeno izvođenje dokaza prikupljenih preko Skaj aplikacije, odnosno tekstualnih i glasovnih poruka, kao i fotografija koje su optuženi razmenjivali.

16.25 - Sudsko veće odlučilo je da napravi pauzu u trajanju od 30 minuta

16.15 - U nastavku glasovnih poruka koje su puštene, pripadnici grupe razgovaraju o tome da li treba vozilima na putu do Ritopeka da se preseče put i uživo komentarišu sva dešavanja na putu dok prate Lazara Vukićevića

- Zaustavio sam ove jedno minut i po kako se zove, "fabia" i ta jedna žena C3 i ništa više nemaPotom prema optužnici Hrvatin obaveštava ostale u grupi da je automobil u kom je Vukićević skrenuo ka kući.

- Evo brate, skrenuli su u uličicu, tu su kod vas za 20 sekundi

- Braćo, evo su vam tu ispred, brate ispred ove kapije

- Imamo mi vizuelno sa njima, gledamo ih

Tužilac je pitao da li prepoznaje glasove.

Hrvatin: Da to su moj i Tešićev glas. Kada kažemo uličica, to je kada se sa glavnog puta skrene ka naselju Livadice i tu ima još 200 ili 300 metara do kuće. Tu smo stali Marko Budimir i ja, tada je stigla poruka od Miloša Budimira da dođe u kuću a ja da nastavim.

Isto pitanje je postavio tužilac i svedoku saradniku Srđanu Laliću.

Lalić: Prepoznajem glasove, to je ista ona grupa, svi smo na toj grupi i uživo pratimo iz kuće ja Miloš Budimir i Vlade Draganić da dovezu Lazara Vukićevića. Moj zadatak, kako smo u poslednjim momentima dogovorili, da ispred kuće dočekam Lazara a Miloš Budimir je držao aparat. Sve smo pričali preko Skaj aparata, više puta je čak greškom Hrvatin Tešića pozvao po imenu a ne po nadimku.

Za govornicu je izašao Miljković.

Miljković: Ni jedan glas ne pripada ni meni, niti Tešiću ni ovom Bojanu Hrvatinu. Ne znam šta stoji u optužnici, al imamo sada tri verzije.

Belivuk: Hrvatin nije naučio šta treba da kaže, pa je uskočio Srđan Lalić da dopuni.

Lalić: U pravu je Belivuk, Hravtin je pogrešio

Belivuk: Nećemo da pravimo cirkus, biću kulturan ali ne može meni da Lalić inputira reči, nisam rekao da je Hrvatin pogrešio, nego da nije dobro naučio šta ga je tužilac podučavao da kaže, pa je uskočio spasilc Srđan Lalić, takozvani Super Laki.

16.00 - U sudnici su potom puštene glasovne poruke u kojima jedni druge pitaju gde se nalaze

Navodno Tešić odgovara:

- Vrlo blizu, svakog sekunda skrećem, ne mogu da držim telefon, stoji mi da se ne vidi u retrovizoru, vrlo brzo, evo skrećemo. Aj blokiraj ga, svakog sekunda skreće.

Prema tužilaštvu, odgovara Hrvatin:

- Okej, evo smo mi na poziciji, čekamo. Evo brate, vidimo ih, krećemo za njima.Tešo brate, blokiraj ovog iza, nemoj da mu daš da prođe.

Prema tužilaštvu Miloš Budimir im šalje poruku da jave kada budu na "3-4 minuta od kuće", a potom slede poruke:

- Usporavam, imam dva automobila iza sebe, namerno ih usporavam, vi ga preuzmite gore, evo ga kreće uspinjanje.

- Ne brini se.

- A3 metalik sivi juri za njim, sad ćemo da vidimo šta je to.

Advokat Dejan Lazarević pitao je okrivljenog saradnika Bojana Hrvatina da li prepoznaje svoj glas.

Hrvatin: Prepoznajem, govorimo Tešić, Miloš Budimir i ja. Za reč se potom javio Marko Miljković.

Miljković: Evo tužilac odustaje od pitanja, ovde ne govorimo ni ja ni Tešić ni Miloš Budimir.

Prvu narednu poruku koju je sudsko veće pustilo u sudnici, prema navodima optužnice poslao je Marko Miljković koji savetuje u grupi dok raspravljaju o sumnjivim vozilima i tome da li neko od "njegovih" prati Lazara Vukićevića kog voze u kuću u Ritopeku. Miljković navodno šalje glasovnu poruku: Udari ga brate, udari ako je njegov

Stiže mu odgovor:

- Pretekao je njega taj A3 to je izgleda neki lokalac u žurbi, ali svakako vidim da ste iza, svakako ću ja da presečem put mada iza nema nikoga baš.

- Ma to nije primarno brate, samo da on uđe ovde, mi smo spremni, nego to je sad ono udarilo ludilo u glavu - navodno šalje glasovnu poruku,kako tvrdi tužilaštvo, Miloš Budimir.

- Dobro, dobro - odgovara prema optužnici Miljković.

U nastavku poruka, navodno i dalje razgovaraju o automobilima koje vide na putu do kuće u Ritopeku i raspravljaju da li je neki od njih u pratnji Lazara Vukićevića.

- Fleš burazeru, ima neka "fabia" iza, blokiraj, ne daj joj da prođe, koja ide za nama, neka dva matorca su unutra. Kada budeš presekao to a mi idemo brate ovamo. Hoćete odmah da ih iskidam ili još malo pa da ga presečem?

Sudija je pitala Hrvatina ko razgovara.

Hrvatin: Na snimku se čuju Miljković, Tešić, Miloš Budimir i ja.

Za govornicu ponovo izlazi Miljković.

Miljković: Molim vas sudija, precizirajte koga pitate. Vi pitate, ustaje Hrvatin i to stvara ružnu sliku. To bi bilo ko da pitate nešto nas a mi izađemo svi. Nije moj glas,nije glas Tešića, Budimira niti ovog Hrvatina.

Za govornicu izlaze ponovo redom i ostali optuženi i negiraju da su njihovi glasovi.

15.45 - U nastavku je pušten sledeći set poruka. Prema navodima tužilaštva Miljković šalje sledeću poruku

- Brate, nema paranoje, znači niko ga sigurno nije pratio. Kad oni skrenu vi zatvorite brate ulicu i to je to, ako se ovaj pomeri kad mu izletite, upucajte ga u noge odmah i to je to.

Nastavlja se komunikacija na grupi:

- Nije brate, odradili smo sve top jel znaš, niko nije pratio, sad se isključio na Ikeu, napraviće dva kružna toka, onda ga prati Fleš, mi ga preuzimamo na Vrčinu, blokiramo put pred kraj gore i ulazi dole u kuću.

- Za njim sam burazeru, vidim sve lagano, gde da nam pobegne, kakvo pucanje, stići ću ga brate zubima jesi lud, gde da pobegne sad - odgovara na grupi, prema tužilaštvu Tešić, a na to, kako se navodi glasovnu poruku šalje Miljković:

- To je to, a ko će u kući brate moj da ga dočeka, kako će oni da ga savladaju?

Prema optužnici odgovara svedok saradnik Bojan Hrvatin:

- Burazeru, isplanirali smo brate da kad kene da izlazi, da ga Tajson (optuženi Nemanja Đurić) ščepa i to je to, znači kad ga uhvati za kragnu ovi će da pritrče i eto takav je neki plan, al sad da li će oni da improvizuju tamo, al četiri čoveka ima, ščepaće ga sigurno. Evo mi smo na poziciji brate, ovde znači na izlazu, to jest na ulazi u Vrčin i čekamo brate da preuzmemo dalje.

Tužilac je pitao Hrvatin Bojana da li prepoznaje i čiji su glasovi.

Hrvatin: Čuje se moj glas, Dejana Tešića, Marka Budimira i Marka Miljkovića. Ja u toj akciji ne koristim svoj aparat, nego aparat sa Skaj aplikacije Marka Budimira.

Za govornicu potom izlazi Marko Miljković:

Miljković: Samo nismo čuli od tužioca šta je ovo, samo neki glasovi. Nije moj glas, niti glas Marka i Miloša Budimira, Dejana Tešića niti ovog Hrvatina. Hrvatinu da verujemo na reč nećemo sigurno.

Za govornicu izlaze redom i ostali optuženi.

Marko Budimir: Ja telefon sa Skajem nisam imao, ne znam odakle ovo priča ovaj Hrvatin. Nisam prepoznao ni svoj ni ostale glasove.

15.13 - U sudnici se nastavlja preslušavanje sledećeg seta glasovnih poruka koje su prema optužnici razmenjivali tokom otmice Lazara Vukićevića.

- Evo me ovde, kako se zove, pa sad ih ne vidim što je verovatno dobro, al je baš bilo ovde odmah na početku ono interventna, inspektori bacili neke na kola ovo-ono sad ih nema brate, tako da eto to je dobro. Potom osoba koja je u optužnici identifikovana kao Marko Miljković poručuje ostalima na grupi:

- Super braćo, super, samo brate kad uđete i to skočite lepo na njega neka ga Tajson uhvati odmah da nema prangiju, mada ne verujem ali to mu je to.

Potom se čuje kako optuženi za kog se navodi da je Marko Budimir kaže:

- Ikea burazeru, tu svi muljaju, zato je sad tako kako je

Miljković: Zadržite malko Tajsona i ovog pošto Tajsonu ne stižu poruke

Čuje se potom glas koji kaže:

- Držimo burazeru, evo smo mi iza njega brate, dva auta, jedan auto je sad ispred ali bukvalno kad se računa da, dva auta iza njega, ne brini brate, na oku nam je

Prema tužilaštvu Hrvatin šalje poruku:

- Brate Tajsonu ne stižu poruke zato što smo stavili onu foliju, u onu torbicu su stavili i Lazin telefon i od ovog, znaš sve profi brate, sve onako oni ide se na tajno mesto, ovako razumeš, da ne može da kuca, da ne može nikakve lokacije da prijavljuje Na pitanje tužioca čiji su glasovi, Hrvatin je potvrdio da su glasovne poruke razmenjivali on, optuženi Dejan Tešić, Marko Miljković i Marko Miljković.

Hrvatin: Pre početka akcije hvatanja Vukićevića, Lalić je predložio da telefon stavimo u futrolicu koja je imala neku foliju, odlučili smo se za to, kada Vukićevića pokuši Nemanja Đurić Tajson kaže Vukićeviću da je "šef", misleći na Radulovića, poručio da oba telefona stave u futrolicu da navodno ljudi Belivukovi ne bi mogli da prate.

Za reč se ponovo javljaju jedan po jedan optuženi, Belivuk, Miljković i ostali koji ponavljaju da ne prepoznaju glasove Marka Miljkovića, Tešića, Budimira i Tešića.

Nastavlja se sa preslušavanjem glasovnih poruka koje razmenjuju u grupi na Skaju.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Miljković im šalje poruku:

Samo nemojte da vas vidi, da izleti iz kola ili tako nešto, znači brate samo pičite i nemojte da vas izvali da ga pratite.Zatim slede poruke:

- Brate, evo bukvalno sad ti je paralelno brate Tajson, brate sa pumpom, iskjučuje se, evo ga a mi smo sa njim.

- Fleš, isključio se brate mi nastavljamo za Vrčin

- Niko se nije isključio sa njim

- Evo ga burazeru, vidim ga. i da vidim da li šta prati, ušla je neka bela "fabia" na ostrvo na pumpu sad pre nejga, ali ne verujem

- Koje su tablice "fabia"

Tužilac je ponovo pitao svedoka saradnika Bojana Hrvatina da li prepoznaje glasove.

Hrvatin: Na snimku se čuju glasovi braće Budimir, Tešića i mene.

Miljković se javio za reč.

Miljković: Tužilac me zbunjuje, jesu li ovo glasovne poruke ili razgovori? Nisu naši glasovi, ne znam šta tužilaštvo radi, pita ove njihove veštake, valjda da bi lakše mogli da im oborimo sporazume.

Marko Budimir: Nisam prepoznao svoj glas, Miljkovića, Dejana Tešića a ni ovog nesrećnika Bojana Hrvatina.

Belivuk: Ne prepoznajem glas Miljkovića, Tešića, Marka Budimira ni Bojana Hrvatina.

14.54 - Sudija: Nastavlja se sa izvođenjem Skaj dokumentacije vezano za Lazara Vukićevića

U sudnici se nastavlja preslušavanje 203 glasovne poruke vezano za otmicu i ubistvo Lazara Vukićevića od 14. oktobra 2020.

- Kreću, kreću.

- Braćo, Tajson je krenuo, momčić je u kolima

- Evo brate uključio se, kreće ka Sajmu, mi smo tu iza njega. Za sada nema njikoga u njihovoj pratnji.

- Odlično, odlično samo pratite situaciju, ništa daćete nam kad ga svežete i sve daćete nam ga da mu kažemo ja i Soprano par reči

- I da se slikamo za njega

Tužilac: Pitanje za svedoka saradnika Hrvatina, da li poznaje glasove?

Hrvatin: Da, govorimo Budimir, ja i Marko Miljković.

Marko Miljković je izašao za govornicu.

Miljković: Zasigurno ovo nije moj glas, ni glas Marka Budimira a ni ovog Hrvatina.

Inače, Soprano kog navodno Miljković pominje u poruci je Veljko Belivuk koji je bio Soprano na Skaj aplikaciji. Prema optužnici, u vreme otmice Lazara Vukićevića oni su bili u Crnoj Gori i držali otetog Mileta Radulovića.

Belivuk: Sigran sam da ovo nije glas Marka Miljkovića, Marka Budimira, Hrvatina.

Za govornicu iz boksa za optužene koji je staklom odvojen od dela sudnice u kom sede sudsko veće, tužioci, advokati i svedoci saradnici, izlaze jedan po jedan i ostali okriveljeni i ponavljaju da "ne prepoznaju ni jedan od glasova koji su se čuli".

14.38 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo da proziva redom javne tužioce za organizovani kriminal, optužene, njihove branioce, svedoke saradnike i oštećene kako bi suđenje moglo da počne.

Podsetimo, na prethodnom suđenju koje je održano u utorak, u sudnici su prikazivane poruke i fotografije koje se odnose na ubistva Aleksandra Gligorijevića Pukija, kao i one koje su prema navodima tužilaštva pripadnici grupe razmenjivali uoči otmice i ubistva Lazara Vukićevića.

Kako je Kurir pisao, u porukama koje su izvedene kao dokaz a čiji će nastavak danas biti prikazan u sudnici, navedeno je da su Lazara Vukićevića oteli tako što su mu pisali poruke s Skaj telefona Mileta Radulovića Kapetana, škljarca koji je u isto vreme bio otet u Crnoj Gori. Poslali su mu poruku da dođe u Ritopek da "deru Vepra", kako su u međusobnoj komunikaciji zvali Belivuka i tako ga namamili da se nađe sa njima.

Brate, jel bi išao da ispitaš Vepra, al sve brate, baš sve! - navodno piše u poruci koju su s Radulovićevog telefona poslali Lazaru, na šta je on odgovorio "šta god treba brate moj, al baš sve".

Autor: