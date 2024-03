'OKO BOŽIĆA POSTAO ČUDAN, PA USLEDIO POTEZ KOJI JE SVE ŠOKIRAO' Kolege Lava iz NS otkrile šta se desilo pre nezapamćene tragedije

Na lokalnom groblju u Bačkom Petrovcu u sredu su sahranjeni Martina P. S. i njeni sinovi dok su prisutni odajući poslednju poštu nastradalima među sobom pričali da je: "Za sve on kriv", misleći na Martininog supruga Lava, oca nesrećnih dečaka, sa kojim je izvršila samoubistvo skokom sa solitera u Novom Sadu.

Lavov kolega sa kojim je radio četiri godine u jednoj prodavnici tepiha ispričao je da je bio šokiran vešću da je porodica njegovog kolege tako stravično okončala.

- Lav je bio dobar i vredan radnik. Nikada nismo imali nikakvih pritužbi na njega. Radio je kod nas četiri godine i sve je bilo u redu. Bio je malo asocijalan i nije se odazivao na pozive na druženje među kolegama. U početku smo ga zvali i pokušavali da se bolje upoznamo, ali smo odustali. Ipak, to ništa nije upućivalo na ovako veliku tragediju o kojoj priča čitava Srbija - priča sagovornik.

Dodaje da je postao malo čudan kada je letos dobio drugo dete, ali da su to kolege među sobom objašnjavale mukama sa kojima se svi roditelji suočavaju kada stigne prinova u kuću - nedostatak sna, umor, briga...

- Videli smo da je malo smušen i govorili smo međusobno da je to garant zato što sada u kući ima dva mala deteta pa ne zna gde će pre. Međutim, posle par meseci ta njegova odsutnost je eskalirala telefonskim pozivom u kome nam je kratko saopštio da daje otkaz. Svi smo bili zatečeni. To se desilo u januaru pred Božić ove godine. Imao je lepa primanja, tako da uzrok tragedije nikako ne može biti nedostatak finansijskih sredstava pa nam je bilo čudno što uopšte daje otkaz. Međutim, nije ispoštovao ni otkazni rok, samo je sutradan po supruzi poslao ključeve od prodavnice i poručio po njoj da je našao bolji posao - priseća se Lavov kolega i dalje odmahujući glavom zbog tragedije koja je zadesila tu porodicu.

Nije, kaže, mogao ni da zamisli da se takvo nešto može dogoditi niti da su Lav i Martina sposobni da urade to za šta ih optužuju.

- Eto sad ispada kao da je sve planirano. Dao je otkaz pre nešto više od dva meseca a imao je dobra primanja i dobre međuljudske odnose u firmi. A onda se dogodila tragedija. Ne znamo stvarno šta da mislimo. Možemo samo da kažemo da nam je jako žao - zaključuje Lavov bivši kolega.

Išla samo do prodavnice

Martinina rođaka rekla je da je ona bila dobra devojka, a da ju je Lav odvukao od porodice i posvađao sa njima uz napomenu da on ni sa svojom porodicom nije bio u dobrim odnosima. Martinini najbliži su čuli kako joj Lav nije dozvoljavao da izlazi sa decom van kuće.

- Ljudi su znali da je ona mogla da ide najdalje do prodavnice. Samo se po dvorištu iznajmljene kuće u Petrovaradinu igrala sa decom. Bila je brižna majka i ne možemo da verujemo da je ona kriva za to. Ne bi ona ruku na decu digla. To je njena krv, naša krv... - priča uplakana sagovornica.

Dodaje da cela porodica sumnja da ju je Lav zaludeo, a možda čak i prisilio da sve to urade.

- Koliko znamo, nije joj dao ni da se zaposli. Kada je prvi sin napunio godinu dana mogla je da počne da radi, a mali da ide u vrtić. Međutim, izgleda da joj nije dao. Užas! Ovakvu tragediju ne pamte generacije unazad! Veliki je greh izvršiti samoubistvo, a kamoli deci nauditi. Neka im je Bog u pomoći - jadala se sagovornica.

Podsetimo, prvi toksikološki rezultati obdukcije dece za koje se sumnja da su ih ubili majka i otac Martina P.S. i Lav P.S. pokazali su da su im u telu nađene određene supstance koje bi mogle dovesti do njihove smrti.

Skočili sa solitera

Podsetimo, mladi bračni par, izvršio je samoubistvo u petak skokom sa zgrade na Limanu 2. Oni su oko 22 časa u petak ušli u zgradu na Bulevaru cara Lazara 7, popeli se na poslednji sprat, razbili staklena vrata i ušli na krov, a zatim zajedno skočili u smrt, a prema rečima stanara ove višespratnice, oni nisu njihove komšije. Bračni par je identifikovan na osnovu otisaka prstiju. ovaj bračni par je živeo u Petrovaradinu.

Ubrzo potom je otkriveno da je ovaj bračni par, pre nego što su izvršili samoubistvo, ubili sopstvenu decu, iako je to još uvek na nivou nagađanja. Tela dvojice dečaka od jedne i tri godine pronađena su u kući u Petrovaradinu.

Motivi zagrobnog života

U kući u kojoj je živeo bračni par sa decom pronađeni su egipatski simboli na zidovima. Navodno, simboli su nađeni u dnevnom boravku, a u sobi u kojoj su spavali je bio bračni krevet i krevetac.

