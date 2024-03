90 DANA SE BORILA ZA ŽIVOT U BOLNICI: Tri godine od SMRTI lepe Marije Šulović!

Roditelji nesrećne studentkinje više puta do sada govorili o svooj ogorčenosti što suđenje još nije završeno!

Tri godine od smrti studentkinje Marije Šulović (25) iz Niša navršiće se u petak 22. marta, ali još nije završeno suđenje vozaču Igoru Stojkoviću koji je skrivio udes u kome je Marija zadobila teške povrede usled kojih je preminula.

Od Stojkovićevog prvog pojavljivanja pred sudskim većem Višeg suda u Nišu, glavni pretres je više puta odlagan iz različitih razloga, poput odsustva advokata i bolesti člana sudskog veća, a danas je odložen je zbog nedolaska veštaka Instituta za sudsku medicinu u Beogradu.

Marija je teško povređena u udesu koji se dogodio 31. decembra 2020. godine oko 17.20 časova na raskrsnici Donjovlaške ulice i Ulice Miodraga Petrovića Čkalje, a preminula je tri meseca kasnije u bolnici u Beogradu. Na nju je, dok je šetala sa ocem, svojim automobilom naleteo Stojković, koji je, prema navodima optužnice u tom trenutku imao dva promila alkohola u krvi i nalazio se u stanju teške alkoholisanosti.

Prema navodima optužnice Višeg Javnog tužilaštva Stojković se kretao Donjovlaškom ulicom iz pravca sela Donje Vlase u pravcu Kovanlučke ulice “pod dejstvom alkohola, neprilagođenom brzinom i ne obraćajući pažnju na pešake koji su se nalazili na kolovozu”.

On se tereti da je bio svestan da se time ne pridržava saobraćajnih propisa kojima je predviđeno da je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi saobraćajnim uslovima tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju može da predvidi, te da je dužan da obrati pažnju na pešake koji se nalaze na zemljanoj površini pored kolovoza.

„Na delu krivine koja se pruža udesno kretao se i neprilagođenom brzinom kretanja, osobinama i stanju puta, vidljivosti, atmosferskim prilikama i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi, kada nije obratio pažnju na pešake koji su se kretali jedan iza drugog desnom ivicom kolovoza gledano iz pravca ulice Kovanlučke, izgubio je kontrolu nad vozilom i prešao na levu polovinu kolovoza i tom prilikom prednjom desnom stranom svog vozila udario u predelu potkolenice leve noge i karličnog pojasa oštećenu koja je bila sa ocem“, navedeno je u opštužnici.

Nakon udarca automobila Marija je pala na haubu automobila pa na vetrobransko staklo, a potom je odbačena na kolovoz. Zadobila je teške povrede glave i mozga, kao i brojne povrede koji su zbirno okarakterisane kao “opasne po život”.

Automobil je posle naletanja na Mariju, stoji u optužnici, nastavio kretanje, nakon čega je sleteo sa kolovoza na zemljanu površinu i prednjim delom vozila udario u ogradu a zatim i u nekoliko stabala voćnjaka.

Nalazom komisije veštaka Instituta za sudsku medicinu, potvrđena je veza između zadobijenih povreda i smrtnog ishoda. Oni su naveli da su povrede opasne po život koje je Marija zadobila zahtevale dugotrajno bolničko lečenje zbog kojeg je morala dugo da leži u postelji.

Usled zapaljenskih komplikacija tokom lečenja u UKC Niš, ona je dobila visoku temperaturu ali joj je stanje poboljšano pa je upućena, nakon dva i po meseca, na lečenje u Beograd na Kliniku za rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović”. Tu je posle nekog vremena, međutim, zdravstveno stanje ponovo počelo da se komplikuje, zbog dekubitnih promena na telu i bakterije klostridije.

To je dodatno oslabilo njen organizam koji se već dugo borio sa teškom povredama zadobijenim u udesu, pa je došlo do trombne embolije u plućima koja je na kraju dovela do smrti.

Stojković je pred sudom priznao krivicu za saobraćajnu nesreću, ali ne i za smrt studentkinje koja je preminula skoro tri meseca kasnije, a odgovornost za njen gubitak života prebacio je na lekare koji su je, prema njegovim rečima "nesavesno lečili“.

Roditelji nesrećne studentkinje više puta do sada govorili o svooj ogorčenosti što suđenje još nije završeno.

Nakon što je na jednom od ročišta bilo reči da se zatraži novo saobraćajno veštačenje kojim bi bila ustanovljena brzina kojom se Stojković kretao Marijina majka Žaklina Šulović rekla je da se radi o „idiotizmu“.

„Pa na osnovu čega je ubio. On je unakazio, polomio je celu. I oni dokazuju da nije vozio brzo… Moglo je bilo čije dete to da bude. Koji dokazi, samo je dovoljno da se pročita obdukcioni nalaz šta joj je sve polomljeno bilo, koje povrede je imala, samo je to bilo bitno. Nisam mogla da pomislim da će meni ovo da se desi da izgubim dete. Šta reći više mi smo dno dna, bitni su živi ljudi, mrtvi nema više koristi od moje Marije“, rekla je majka nastradale devojke.

Optužnicom VJT Niš Stojković se tereti za teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju za koje se može izreći kazna zatvora od dve do 12 godina.

Glavni pretres za smrt nesrećne studentkinje trebalo bi da bude nastavljen 11. aprila.