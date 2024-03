I MALA JANA ĆE SVEDOČITI U PROCESU PROTIV OCA? Otkrivamo: Marjanović je na suđenju za ubistvo supruge odgovorio na SAMO JEDNO PITANJE (VIDEO)

Nijedan slučaj u Srbiji je privukao toliku pažlju kao ubistvo u pevačice Jelene Marijanovića. Ni posle 7 godina ne zna se sa sigurnošću ko je ubica. Novinari su kampovali spre porodične kuće.

Antonela Jelić, novinarka TV Pink, je podsetila da je u utorak održan glavni pretres, odnosno do prvo ročište koje je bilo javno.

- Na glavnom pretresu Zoran Marijanović je, kao što se izjasnio, da je na pripremnom ročištu rekao da nije kriv, a odbranu ovoga puta nije želao da iznese - navela je Jelić gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić dodala da to jeste i interesantna odluka, ali istovremeno i jednostavana.

On je sam rekao da je to u njegovom interesu, da je po savetu svojih branilaca odlučio da ne odgovara ni na pitanja sudija, ni na pitanja Tužilaštva, ali čak ni na pitanja svoje odbrane, imajući u vidu da se, kako je rekao, više desetina puta izjasnio na tu temu. Rekao je, parafraziram, da istinom, slobodom i životom garantuje da je sve što je rekao tačno i da nije kriv, ali svoju odbranu više neću iznositi. To je, naravno, kod tužioaca, izazvalo negde nezadovoljstvo, pa je želala da sazna od odbrane Marjanovića da li će se tokom delog postupka braniti ćutanjem. Međutim, jedan od njegovih branilaca Veljko Delibašić je rekao da se on ne brani ćutanjem, da je samo stav odbrane, odnosno strategija odbrane, da on ne odgovara ni na čija pitanja. Drugi Zarić je rekao da ne želi da njego branjenik odgovara, iz razloga što je prošlo dosta vremena i prosto negde se neke stvari mogu i zaboraviti. Stefan Jokić je rekao da je on odgovorio na oko 250 pitanja, tako da nema potrebe više za tim. Naravno, sudija je rekla da je to njegovo zakonsko pravo, ali da će ona ipak njemu da postavi neka pitanja, s obzirom da se sada sudi pred novim sudskim većem, i da su njoj neki odgovori nejasni. To je i uradila.

- Sudija Ivana Ramić ga je pitala da li on može da opredeli vreme kada je došao na nasip tok obnog dana, da li može da odredi koji je to period od kada su oni došli, pa period vreme kada je nestala njegova supruga. Zanimalo ju je da li se zabrinuo kada je saznao da je Jelena nestala, i gde su u tom trenutku kada je Jelena nestaje, i kada on toga postaje svestan, bili njegov otec i brat. Ni na jedno pitanje nije odgovorio, samo na ovo poslenje, gde su mi bili brat i otac, rekao da u svakom trenutku zna gde su mi bili otec i brat - prepričala je Jelić.

Nenad Šipka iz Centra za forenzička istraživanja, očekuje da će Zoran Marjanović ako se suđenje ovako nastavi, dobiti oslobađajuću presudu.

- Udarce koji su krajnjoj liniji doveli do Jelenine smrti, ona nije zadobila na tlu nasipa ili u vodi kanala, i nema nijednog dokaza da bi Marijanović bio osuđen kao izvršilac. Nema nijednog traga koji bi na to ukazao - rekao je Šipka.

Tužilaštvo ostaje pri svemu što je navelo, a advokati odbrane imaju nove predloge i dokaze, odnosno svedoke.

- Jedini novi dokaz bi bio da se pozove kao veštak profesor Slobodan Savić, koji je radio obdukciju, koji je najpozvani da sam ukaže o smrti Jelene i tada bi rekao da nasip je mesto gde je Jelena zadubila udarce i onda bi se promenilo fundamentalno kompletno suđenje. Međutim, sa istim dokazima koji nisu prošli, kao što vidimo, tužilaštvo nastupa i dalje, pa šta očekivati, nego oslobađajuću presadu - rekao je Šipka.

Jelić je ukazala da imajući u vidu da Marjanović nije želeo ovog puta da iznese odbranu, već je rekao, da ostaje pri svemu što je rekao na predhodnom suđenju, ostaje da se izvrši uvid u dokumentaciju i spise.

- Novo ročište je zakazano za 19. april kada će svedočiti i njegov sin Uroš, brat i snaja - navela je Jelić i napominje da je Jana jedan od svedoka koje je predložila odbrana.

Kako je dodao, jedna od ključnih figura je policajac Boris Pucić, koji je inače prijatelj Marianovića, a on je jedan od prvi koji su se pojavili na nasipu i došao da pomogne Marjanoviću.

- Advokati odbrane smatraju da je od kardinalnog znaćaja upravo i to što su saznali nakon prostepene, čini mi se, presude, da je Zoran Marianović bio na merama. Traže da im se to dostavi, rekonstrukciju događaja, svedočenje Male Jane. Takođe, odbrana je saznala da je ispitano, čini mi se, i saslušano oko 70 svedoka koji su se tom trunutku našli i prolazili nasipom, ali da oni nisu, kao ni tužilaštvo, dobljali te izveštaje - istakla je Jelić.

Šipka kaže da nema neku preveliku zamerku na tim policije koji je radio uviđaj, jer to nije lice mesta.

- Niste mogli da nađete tragove tamo gde ih nema. Jelena je donešena i bačena u kanal. Ako to nije mesto ubistva, ne može niko biti osuđen. Kako da osudite nekog ako to nije mesto događaja i ako tu nema dokaza? Ni jednog jedinog traga na Zoranu, niti Zoranovog, nema na licu mesta da biste vi njega osudili kao izrašioca. Međutim, Zoranova izjava ne slaže se sa materijalnim tragovima - kaže Šipka.

Autor: