Bio je dobar mladić, nije se tukao i živeo je za sport, reči su oca ubijenog MMA borca Stefana Savića. Nenad je za Pink ispričao da je kobna noć završnica nečega što je počeo pre dve i po ili tri godine.

- Na rođendanu, u nekom kafiću na Adi Ciganliji, Stefanov drugar je bio brutalno pretučen od petorice mladiće, imao je 14 kopči na licu, levo oko je bilo u kritičnom stanju, a nakon prebijanja je bio bačen u Savu. Sve je to bilo u maju. Moj sin ga je video tako krvavog i izudaranog i pitao ga ih je: Mangupi, šta se to desilo? Rekli su mu da će sad i njega... kreću petorica na jednog u fer tuču. Četvorica su ostala da se tuku sa njim i on izlazi kao fizički pobednik - kaže Nenad.

Kako je naveo, njegov sin tada nije bio u punoj snazi.

- Svi oni završavaju u Urgentnom centru. Danilu ušivaju lice, jedan je imao polomljenu vilicu, Stefan je imao hematome i modrice. Zajedno se oporavljaju u Urgentnom, ali niko ne prijavljuje slučaj policiji, što je velika greška - rekao je Nenad.

Prema njegovim rečima, roditelji su tek na sahrani saznali da su ga pratli, da se sakrio u neku perionicu da bi izbegao sukob, gađali su mu automobil kamenjem.

- Čim se nešto dešava morate odmah da prijavite. Prolazilo je vreme i mislio da je to prošlo. Da li je motiv vredan jednog života? Od kada je Stefan ušao u reprezentaciju on je rekao da više nije običan čovek i da ne može da primenjuje svoju veštinu na ulici pa čak i za sopstevnu sigurnost. U dresu sam reprezentacije, da ne bih ukaljao grb i dres reprezentacije više neću nikada koristi veštinu na ulici. Mislim da je to bilo kobno po njega te večeri - istakao je Nenad.

Oni su krenuli na njega, on je podigao ruke i rekao: Momci ja sa vama neću da se bijem i krenuo je da beži. Definitivno se pridržavao svog kodeksa. Izabrao je teži put.

Nenad je naglasio da su iza njegovog sina bila dva svetska prvenstva.

- On nije bio plašljiv. Da ga uplaše dva vršnjaka koji su po 20 kilograma lakši od njega, to nikome nije bilo jasno. Jedino objašnjenje jeste da nije hteo da okalja svoj dres, ime i porodicu - rekao je Nenad.

Smatra da su ubice, imajući u vidu da su čekali dve godine da ga ubiju, isplanirali i bekstvo.

