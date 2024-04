Svetlana je privilegovani svedok: Evo šta Dejanova majka može da kaže u tužilaštvu

Otac Dejana Dragijevića (50), Radoslav, uhapšen je u subotu zbog sumnje da je počinio krivično delo Pomaganje učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela, a Dejanova majka trebalo bi da bude ispitana u Višem javnom tužilaštvu u zaječaru u svojstvu svedoka o ubistvu devojčice Danke Ilić (2) za koje je osumnjičen njen sin.

S obzirom da je Svetlana Dragijević Dejanova majka i supruga osumnjičenog Radoslava, ona će u tužilaštvo moći da iskoristi svoje pravo i ne svedoči.

- Svetlana je u ovom postupku takozvani privilegovani svedok i ona u tužilaštvu može da odbije da svedoči s obzirom na to da su joj osumnjičeni sin i suprug. Tužilac je dužan da je upozori i postavi pitanje da li želi da se koristi tim pravom ili će svedočiti - kaže za Kurir advokat Jugoslav Tintor i dodaje:

- Ako kaže da želi da svedoči i iznese svoja saznanja, ona to može učiniti, ali ona zakonski nije u obavezi.

Prema rečima advokata u slučaju oca su sasvim druge okolnosti i on ima ista prava kao i Dejan, jer je osumnjičen, samo za drugo krivično delo.

- Otac ima prava okrivljenog i to je sve. Ukoliko ima saznanja i želi da kaže on to može učiniti na saslušanju, a može i da iskoristi svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem - kaže nam Tintor.

Danki Ilić, da podsetimo, svaki trag se izgubio 26. marta u mestu Banjsko polje kod Bora gde je došla sa majkom Ivanom Ilić i godinu dana starijim bratom. Devojčica je, kako se sumnja, išetala iz dvorišta dok je majka otišla do automobila i tad je krenula agonija.

Za Dankom se tragalo 10 dana, a 4. aprila uhapšeni su Dejan Dragijević i njegov kolega Srđan Janković koji se takođe sumnjiči za njeno ubistvo.

Prema rečima osumnjičenih, oni su Danku prvo udarili službenim vozilom marke "fiat panda", udavili je, a zatim telo bacili na deponiju. Oni su, kako kažu, telo premestili dva dana posle ubistva, ali potraga za telom devojčice i dalje je neuspešna.

