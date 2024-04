'TUGA JE UVEK PRISUTNA, NE MOŽETE ZABORAVITI DA VAM JE ONO NAJDRAŽE ODUZETO' Potresna ispovest oca nastradale devojčice iz Ribnikara

Na Nedelji mode u Beogradu predstavljeno je 26 kreacija Angeline Aćimović, devojčice koja je pre skoro godinu dana tragično nastradala u OŠ "Vladislav Ribnikar", kada je dečak ubica, hicima iz očevog pištolja usmrtio devetoro školskih drugara i čuvara škole.

Svi koji su prisustvovali modnoj reviji kažu da nije moglo da se diše od emocija. Mnogi su rekli da ljudi nisu bili svesni koliki je talenat Angelina Aćimović i da je cela revija izgledala neverovatno.

- Da, upravo tako je bilo, emocije su zaista obuhvatile sve nas, i učesnike, i nas porodicu, prijatelje, i ta emocija je teško opisiva. Doživljavamo nešto između tuge i ponosa u stalnom nekom ushićenju. Da li je moguće, čak i sada sabiram uspomene o tome, da li je moguće da smo doživeli da se jedna ozbiljna mašta Angelinina ostvari, da ima svoju reviju na najvišem nivou - kaže Anđelko Aćimović.

Haljine su nosile i Angelinina mama i sestre, a kako kažu, taj momenat odlaska sa scene bio je posebno emotivan.

- Hteli smo da sve to bude savršeno. Bodrili smo jedni druge, svi smo se držali za ruke, čak i manekenke koje su profesionalne u tome i znaju kako da reaguju, nisu mogle da se suzdrže - kaže Marija.

Prilika da talentovana deca razvijaju svoje talente

Jedna od akcija fondacije posvećene Angelini Aćimovć počela je na ovogodišnjem Fashion week-u. U pitanju je kreativna radionica za svu decu koja su ljubitelji umetnosti i trajaće čitave godine.

- Krenuli smo sa školom ili, kako je zovu, kreativnom radionicom, koja će trajati godinu dana do sledeće Nedelje mode, gde će i njihovi radovi biti prošetani, nadamo se na njihovoj reviji i oni će dosanjati svoje snove. Polazimo od toga da sve to za nas čini jednu kulturu sećanja na Angelinu. Srećni smo što učestvujemo u organizaciji toga i vidimo već od prvog dana da su deca jako srećna. U principu svako dete treba pustiti da pusti svojoj mašti na volju i to, verujte mi, daje ogromne rezultate. Deca beže onda i od telefona, interneta, bave se lepim stvarima, njihova saradnja međusobna postaje jako kompaktna i to je jedan divan rezultat koji već prvog dana vidimo - kaže Anđelko Aćimović.

Jako je teško transformisati tugu i bol u nešto kreativno

- Vrlo je teško transformisati bol u neko drugo osećanje, tuga je uvek prisutna, ne možete zaboraviti da vam je ono najdraže otišlo, što samo vam je oduzeto. Međutim, verujem da fizička smrt nije kraj, da ona zaista postoji i da nas gleda i da nam daje snagu i pošalje nam ljude koji nam u ovom svemu pomažu, i mi ćemo se truditi da zaslužimo da se sretnemo s njom u tom uverenju, znamo i sigurni smo da je ta transformacija bola moguća - kaže Anđelko.

Sama pomoć drugoj deci i samo okruženje decom i njihova radost pomaže da se zaboravi bol i tuga.

- Verujemo i da je Angelina srećna i da vidi šta mi radimo i da je ponosna. Mi smo u obavezi to da radimo. Imamo puno planova. Jedan od njih je i centar sećanja. Sve što radimo, čak i ove revije, to je za nas memorijalni centar. Radićemo i centar koji smo nazvali "Naši anđeli" u Orašju, jer je i tu mnogo dece nastradalo. Biće to jedan centar za porodicu, jedno divno mesto za okupljanje porodice i nastavnika i svih ljudi i dece zajedno, gde će biti postavljeni paviljoni i kroz igru i kulturu biće edukativni rad sa njima - kaže Anđelko Aćimović za Prvu.

Sve ovo gledamo kao neku vrstu Angelininog nasleđa i ono što ona jeste i što ona predstavlja nikad neće nestati, kažu Angelinini.

