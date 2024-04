'Postoji razlog zašto Dankino telo još nije pronađeno'! Advokat o slučaju koji je potresao Srbiju - Šta znači promena advokata jednog od osumnjičenih?

Srđan Janković (50), koji se sumnjiči da je vozio službeni automobil JKP "Vodovod" kojim je 26. marta u Banjskom polju udarena Danka Ilić (2), do sada se branio ćutanjem. Međutim, pre dva dana je usred saslušanja zatražio promenu advokata. Očekuje se da će, s obzirom na tu promenu, umesto ćutanja sada sve ispričati nadležnima.

Advokat Radomir Munižaba objašnjava kako će ta promena advokata uticati na postupak.

On navodi da u svakoj fazi postupka osumnjičeni, a kasnije okrivljeni ima pravo da se brani kako hoće, što znači da ukoliko se u prvoj fazi brani ćutanjem, kasnije može da iznese odbranu i obrnuto.

- Mi ne znamo da li osumnjičeni hoće da sarađuju ili ne u otkrivanju, tj. pronalaženju tela Danke Ilić. Sigurno da postoji razlog zbog kojeg do sada telo nije pronađeno. Pronalazak tela je za postupak bitno kako bi se utvrdile sve činjenice u vezi povreda koje su nastale kod oštećene Danke Ilić, a samim tim i da se utvrdi koje su to povrede dovele do smrtnog ishoda - objašnjava Munižaba.

Prema njegovim rečima, i branilac i osumnjičeni mogu da se obrate istražnim organima sa predlogom da u ovoj istrazi pomognu na taj način što će dopuniti svoj iskaz dat u tužilaštvu.

- Situacija sa promenom advokata se ne odražava bitno na mogući sudski postupak, već angažovanjem novog branioca može doći do promene u odbrani osumnjičenog, a što bi onda sigurno moglo da utiče na sam sudski postupak. Sve zavisi i od nadležnog tužilaštva kakav ce podneti optužni akt - navodi Munižaba.

Advokat napominje i da nisu retki slučajevi gde se ovakve situacije dešavaju, pogotovo u ovoj fazi krivičnog postupka.

- I nakon postavljanja branioca po službenoj dužnosti, osumnjičeni ima pravo ponovo sam da angažuje advokata, te da se isti branilac po službenoj dužnosti razreši - zaključuje Munižaba.

Podsetimo, pre dva dana je Srđan Janković otkazao svom advokatu punomoćje jer ne želi da ga on više brani.

- Očigledno je da je nezadovoljan njegovim savetima i načinom branjenja pred nadležnima. Janković je zatražio da mu se dodeli advokat po službenoj dužnosti. To nas je iznenadilo jer se retko dešava da usred saslušanja osumnjičeni zatraži promenu advokata - rekli su u tužilaštvu.