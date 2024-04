Isplivale šok informacije o DANKINIM UBICAMA: Njihovo ponašanje u pritvoru LEDI KRV U ŽILAMA - SVI SE PITAJU KAKO MOGU?

dejan Dragijević (50) i Srđan Janković (50), koji se terete da su 26. marta u Banjskom Polju kod Bora kolima udarili Danku Ilić (2), nakon čega su je zadavili i bacili na deponiju, u zatvoru se šale i smeju!

Oni su smešteni u odvojenim zatvorskim ćelijama u pritvoru u Zaječaru i onemogućena im je bilo kakva međusobna komunikacija kako se ne bi dogovarali oko svoje odbrane.

Odvojene ćelije

- Dragijević je priznao da je zadavio devojčicu, a Janković, koji je vozio službeni automobil "Vodovoda", branio se ćutanjem. Kako ne bi mogli da se dogovaraju i planiraju odbranu, nakon hapšenja su smešteni u različite ćelije. Oni su u početku bili ćutljivi i ni sa kim nisu razgovarali, ali kako je vreme prolazilo, postajali su sve pričljiviji, čak su počeli i da se šale i smeju sa ostalim zatvorenicima. Ponašaju se kao da se ništa nije ni dogodilo - rekao je izvor iz istrage i dodao:



- Moram da napomenem da su Dragijević i Janković smešteni u grupne ćelije i da za sada nisu imali nikakve probleme sa drugim okrivljenima. Njih niko ništa ne pita o slučaju iako je očigledno da svi u zatvoru znaju zbog čega su njih dvojica uhapšena.

Sa osumnjičenima gotovo svakodnevno razgovaraju njihovi advokati i planiraju odbranu.

- Ti razgovori su poverljivi, pa nije poznato o čemu pričaju. Obojica okrivljenih su od skoro počeli da idu i na saslušanja u tužilaštvo. Tako su nedavno prisustvovali i davanju iskaza roditelja male Danke, za čije se ubistvo terete. Nakon što ih stražari vrate u ćelije, oni ponovo popričaju sa drugima, a onda idu i gledaju televiziju - naveo je Sagovornik.

Podsetimo, 17. aprila su u tužilaštvu svoje iskaze dali Miloš i Ivana Ilić, roditelji male Danke. Dok je Ivana objasnila kako se sve tog kobnog 26. marta dogodilo, otac ubijene devojčice je rekao da je prilikom potrage za ćerkom naleteo na Dragijevića i Jankovića.

Doživotna robija

- Ivana mi uvek kaže gde ide i javi mi se kada tamo stigne. Bio sam na terenu kada me je pozvala. Vrištala je i govorila: "Miloše, nema mi Danke!" Odmah sam sa kolegom krenuo ka Banjskom Polju. Dok sam tražio Danku, naleteo sam na Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Pitao sam ih da li su videli malu devojčicu, ali su mi oni hladnokrvno rekli da nisu nikog videli - rekao je Miloš i naveo:

Miloš Ilić otac male Danke izjavio da nikada ranije nije video osumnjičene



- Nikad pre nisam video osumnjičene. Ali moram da kažem da ne mogu da shvatim zašto nisu Danku odvezli u bolnicu, pa bili bi heroji. Ovako čak i da ih nazovem monstrumima, blaga je to reč za njih. Smrtna kazna nije za njih, to bi bila nagrada. Treba da robijaju do kraja života, a šta će tamo da im rade, nije moj, nego njihov problem.

Autor: