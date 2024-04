Retrospektiva potrage za devojčicom iz Bora: Traganje, hapšenja, promene priča i pitanje 'Gde je Danka?'

Dvogodišnja Danka Ilić nestala je pre skoro mesec dana, kada se cela Srbija podigla na noge jer je prvi put "aktiviran sistem Pronađi me", domaća verzija Amber alerta, sistema uzbune koji se aktivira kada nestane dete. Nažalost, danima kasnije, otkriveno je da je devojčica ubijena. Dok se dvojica osumnjičenih već 20 dana u pritvoru, za telom se i dalje traga.

Skoro mesec dana na terenu su svi raspoloživi resusrsi kako bi telo devojčice bilo pronađeno, a agonija roditelja završena.

26. mart - Devojčica nestala u Banjskom polju

U večernjim satima 26. marta pristigla je vest da je u Banjskom polju nestala dvogodišnja devojčica. Kako je majka objasnila za Telegraf.rs, otišla je da drugom detetu da vodu, a kada se okrneula, njene ćerke nije bilo.

Već prve večeri je za Dankom na terenu tragalo više od 100 ljudi. Tražili su je meštani Banjskog polja, komšije, prijatelji, vatrogasne jedinice, kao i pripadnici Gorske službe spasavanja i policija.

Gradonačelnik Bora je u smiraj tog dana rekao meštanima da se povuku, kako bi policija mogla da traži dete i dodao da su na putu psi tragači, a da su dronovi ceo dan nadletali teren. Policija je za Dankom nastavila da traga celu noć, a meštane su zamoljeni da se povuku kako ne bi ometali pse tragače. Teren je pregledan i termovizijskim kamerama.

Kiša koje je te večeri počela dodatno je otežavala potragu u mraku, ali je potraga nastavljena i tokom noći. Na teren su poslati i helikopteri, a ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić otišao je u Banjsko polje.

Aktiviran sistem "pronađi me"

Istog dana, u večernjim satima, kada su prikupljene sve informacije i kada je smatrano da je to bezbedno za dete, oglasio se sistem "Pronađi me". Građanima su SMS porukom stigli sažeti podaci o netsaloj devojčici, sa linkom koji vodi do detaljnijih podataka i njene fotografije.

Svi paneli na auto-putevima prikazivali su informacije o Danki, na svakom slobodnom šalteru na aerodromu bila je njena slika, slična situacija bila je na autobuskim i železničkim stanicama, mediji su izveštavali o nestanku, a televizije prekidale program na pola sata kako bi istakle detalje o nestalom detetu.

Istog dana se sa detaljnim informacijama o nestanku devojčice oglasio i MUP Srbije.

27. mart - Žandarmerija pretražila celo selo

Potraga za Dankom Ilić nastavljena je 27. marta. Meštani su tog dana pričali da se oko kuće Ilića nalazi nekoliko rupa koje su duboke između jednog i dva metra i da su se one napunile podzemnim vodama. Svi su bili zabrinuti da je devojčica zalutala i upala od jednu od njih. Policija je motkama proveravala da li se u rupama nešto nalazi, ali bez rezultata.

Potrazi su se u ranim jutarnjim satima priključili i odredi žandarmerije koji su pretraživali teren, a potragu je i dalje ometala jaka kiša.

Dok je trajala potraga na terenu, na prilazu Banjskom polju postavljeni su kontrolni punktovi na kojima je policija pregledala vozila. Takođe pregledani su svi napušteni objekti u tom naselju, a počelo je i ispitivanje "svih bezbednosno interesantnih osoba" koje su ranije imale problema sa zakonom.

Prilaz kući ispred koje je nestala devojčica bio je blokiran od strane policije, a sa žandarmerijom su u potragu po nepristupačnom terenu u naselju i oko njega krenuli i lovci, koji dobro poznaju teren. Nešto kasnije, potrazi su se priključili i rudari iz Bora. U potrazi je učestvovao i određen broj građana dobrovoljaca, kao i pripadnici Gorske službe spasavanja.

Za svaku rupu, jamu, baru ili bunar korišćeni su sonari, kako bi se videlo da devojčica nije upala unutra. Pregledan je i Brestovački potok, ali rezultata potrage nije bilo. Osim kiše, koja je počela prethodnog dana, potragu je otežavala i gusta magla koja se na naselje spustila u poslepodnevnim satima. Ipak, nije se odustajalo od traganja za Dankom.

Tokom dana, potraga je dodatno proširena. Pridružili su se forenzičari i pripadnici beogradske Kriminalističke policije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon 27 sati detaljne pretrage terena u potrazi za dvogodišnjom Dankom Ilić u prigradskom naselju Banjsko Polje i Brestovačkoj banji, obustavili su dalju pretragu, s obzirom na to da su svi dotadašnji rezultati ukazivali na to da se devojčica ne nalazi na tom području površine od oko 10 kvadratnih kilometara.

Saopšteno je da će potraga da se nastavi operativnim putem. Ipak, policija je na mestu nestanka devojčice postavila šatore, što je ukazivalo na to da potraga na terenu nije ni blizu kraja.

Tog dana roditelji Danke Ilić pozvani su da daju iskaz u policiji. Oni su sa policijom razgovarali o tome da li su u danima pre nestanka deteta dobijali čudne poruka i pozive, da li su primetili nepoznate osobe u blizini kuće, da li ih je neko kontaktirao putem društvenih mreža, ali i da li su imali nesporazume u braku i u kakvom su odnosu sa komšijama i prijateljima.

U tom momentu roditelji još nisu pozvani na poligraf, ali je od Dankine majke bio oduzet telefon kako bi bilo urađeno veštačenje. Objavljeno je i da Dankina majka ne može da ide na poligrafsko testiranje jer je trudna, te rezultati testa ne bi bili validni. Takođe su, radi veštačenja, izuzeti i snimci sa nadzornih kamera kuća u naselju.

28. mart - Uhapšeni muškarci u BiH

Prizor koji su reporteri Telegrafa zatekli u ranim jutarnjim satima trećeg dana potrage bile su policijske patrole koje su detaljno pregledale automobile koji se kreću u blizini Banjskog polja.

Ipak, sve veća pažnja je usmerivana na operativni rad, tako da se počelo sa pregledanjem logova mobilnih telefona na baznim stanicama. Fokus je bio i na veštačenju telefona roditelja devojčice kako bi bilo otkriveno da li bi neki kontakt ostvaren pre nestanka mogao da ukaže na to gde se dete nalazi.

Fokus je bio i na ispitivanju ljudi koji su se nalazili u blizini pre ili nakon nestanka devojčice, kako bi bili utvrđeni detalji koji su eventualno promakli tokom dotadašnjeg toka istrage.

Kada je u pitanju pretraga na terenu, ispred kuće u Banjskom polju pristigao je bager kako bi bio premešten otpad koji se nalazi oko kuće, a policija je proveravala i okolne šahtove. Takođe, na više mesta oko kuće viđeni su policajci kako kopaju.

U poslepodnevnim satima kod kuće ispred koje je devojčica nestala nalazila su se dva bagera koji su uklanjali deponiju koja se nalazila oko kuće. Osim sklanjanja otpada, bageri su rušili i drveće kako bi očistili teren i omogućili spasiocima da priđu. Deo otpada prebacivan je u kamione koji su ga premeštali na drugi kraj poseda porodice Ilić.

Pre nego što su bageri počeli sa uklanjanjem sena i otpada, kuća i prostor oko nje pregledani su termovizijskom kamerom.

U Bor je pristigao i ministar unutrašnjih poslova, kako bi obišao ljude koji tragaju za Dankom.

Za to vreme, roditelji nestale Danke ponovo su bili u policiji, kako bi se došlo do bilo kakvih informacija koje bi bile korisne tokom istrage.

Tvrdili da imaju informacije o devojčici

Tokom trećeg dana potrage, u Bosni i Hercegovini uhapšene su tri osobe zbog sumnje da bi mogle da budu u nekoj vezi sa nestankom deteta. Tri muškarca su uhapšena po aktru Interpola Beograd jer su putem društvene mreže TikTok objavili da su povezani sa nestankom devojčice.

Oni su na toj mreži tražili 50.000 konvertibilnih maraka, odnosno oko 25.000 evra kako bi otkrili informacije o nestanku deteta. Ipak, sve je pretraženo i utvrđeno je da devojčica nije kod njih. Oni, takođe, nisu imali nikakve informacije o njoj.

29. mart - Pas Zigi tragao za Dankom

Potraga je ušla u četvrti dan, a u banjsko polje su stigla dva Specijalistička tima za spasavanje iz ruševina Beograda i Novog Sada. Na teren je stiglo 18 vatrogasaca-spasilaca sa paet terenskih vozila. Čuveni pas-spasilac Zigi, koji je spasavao ljude posle zemljotresa u Turskoj, povučen je iz penzije i doveden da traga za malom Dankom.

I tog dana na terenu je bila teška mehanizacija koja je ceo dan radila na raščišćavanju terena.

Paz Zigi bio je na terenu od ranih jutarnjih sati, a oko 15.30 sati napustio je područje potrage.

Tog dana detaljno je pretražen tunel koji od kuće u Banjskom Polju vodi do borskog rudnika. Pretraženi su i podzemni kanali kao i šahtovi ukupne dužine oko četiri i po kilometra. Ipak, nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazali na to da je Danka tuda prošla.

Uhapšen policajac iz Bora

Četvrtog dana hapšenja uhapšen je policajac iz Bora. Slobode je lišen zbog odavanja informacija iz istrage.

Nije saopšteno kome je odavao informacije, a bio je podvrgnut poligrafskom testiranju koje nije prošao.

Njemu je tada određeno zadržavanje do 48 sati.

Takođe, tog dana je policija sa majkom devojčice otišla u Banjsko Polje, na mesto na kom je poslednji put videla ćerku, kako bi napravili rekonstrukciju kretanja u danu u kom je devojčica nestala. Majka Danke Ilić pokazala je svaki korak koji je tog dana napravila, pre nego što je dete naprosto iščezlo iz dvorišta.

30. mart - Helikopteri nad Banjskim Poljem

Pretraga terena nastavljena je u istom intenzitetu kao i prethodnih dana, a uključeni su i helikopteri koji su nadletali mesto nestanka devojčice, celo Banjsko polje, ali i širi prostor oko naselja. Helikopteri su snimali teren, kako bi kasnije, pregledom snimaka, moglo da se utvrdi da li na njima postoji bilo šta što je sumnjivo.

Oni su nadletali naselje sve do 15 sati, a spuštali su se nisko, kako bi sve mogli temeljno da snime. Tokom dana su na terenu bili i pripadnici UKP, kao i policija i vatrogasci-spasioci.

Dok su na nebu leteli helikopteri, na zemlji se i dalje tragalo oko kuće, a policija je na tom mestu ponovo kopala.

Roditelji devojčice proveli su još jedan dan u policiji.

31. mart - Sve oči uprte u Beč

Šestog dana potrage, pojavio se snimak koji je jedan državljanin Srbije snimio u Beču. Na snimku se vide dve žene, za koje je rečeno da su rumunke i dete koje liči na Danku.

Srpska policija odmah je kontaktirala kolege u Austriji i Evropolu poslala sve podatke i snimak.

Čovek koji je napravio snimak rekao je da je pokušao da popriča sa dve žene koje su govorile rumunski. Ispričao je da su one dozivale dete koje je bilo sa njima, ali da se devojčica na to ime nije odazivala.

Tako se istraga nastavila u dve države - Srbiji i Austriji.

Istog dana raspisana je i žuta Interpolova poternica, koja se raspisuje za nestale osobe. Date su još detaljnije informacije o Dankinom izgledu. Na Srbe u Beču apelovala je i naša ambasada u tom gradu.

Na graničnim prelazima, na mestima pasoške kontrole bile su zalepljene Dankine slike.

Za to vreme, u Banjskom Polju nije se mnogo promenilo. I dalje je pretraživan teren oko same kuće i u selu na isti način kao i prethodnih dana, selo su nadletali helikopteri u dronovi.

1. april - Pretražena deponija

Prvog dana aprila, a sedmog dana potrage, policija je radila na utvrđivanju identiteta deteta sa snimka iz Beča.

Na kratko se tragalo i na novoj lokaciji. Bila je to deponija u blizini Banjskog polja. Reporteri Telegrafa tamo su zatekli bager koji je sklanjao otpad, ali i rastresao zemlju, za slučaj da se u njoj nalazi neki trag.

Na teren je izašao i UKP, sa mapom za detaljnu pretragu terena.

Policija je legitimisala sve koji ulaze u Banjsko polje, ali i same meštane u naselju.

Majka, otac i cela bliža porodica devojčice pozvani su da daju iskaz u policiji. Oni su na razgovor u policiji išli u svojstvu građana.

2. april - Mirniji dan u Banjskom Polju

Osmog dana potrage u Banjskom Polju bilo je vidno manje policije, ali se oko kuće ispred koje je devojčica nestala i dalje se kopalo. Lopate i ašove policiji i vatrogascima pozajmljivali su meštani.

Kasnije tokom prepodneva, policajci su ulazili u kuće i stanove meštana kako bi ih pregledali i proverili da li postoji neki trag da je Danka bila tu.

3. april - Osumnjičeni bili na mestu nestanka

Deveti dna potrage istraga je proširena na teritoriji Srbije. Tog dana je i u Banjskom Polju bio prisutan veći broj pripadnika policije, ali je potraga tog dana veoma ličila na sve prethodne.

Ono što se tog dana dogodilo, a što mediji i šira javnost nisu znali, jeste da su na mesto nestanka devojčice došli osumnjičeni za ubistvo. Kako se tada pretpostavljalo, dva svedoka su policiji pokazivala teren, dok ih je policija snimala. Kasnije će se ispostaviti da situacija nije bila baš takva.

Bečka policija tog dana je poslala saopštenje u kom je priloženo nekoliko fotografija i pozvali su osobe sa snimka, odnosno dve Rumunke koje se nalaze na snimku iz Beča, da se jave policiji, odnosno da oni koji prepoznaju žene obaveste nadležne o njihovom identitetu.

I tog dana policija je sa psima pretraživala dvorište kuće, kao i okolna brda i šumu.

Uveče tog dana u medijima se oglasila i Rumunka sa snimka iz Beča, koja je rekla da od objave snimka "proživljava pakao". Istakla je da je išla u policiju, ali da su je vratili kući i da se na snimku nalazi sa svojom ćerkom. Uz to je priložila i fotografije deteta.

Predsednik Aleksandra Vučić 4. aprila saopštio je da je Danka Ilić ubijena.

Njenog tela još nema.