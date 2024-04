VELIKA AKCIJA POLICIJE: 'Pale' dve velike organizovane kriminalne grupe, evo čime su se bavili

Pretresanje prostorija na više lokacija je u toku.

Prvu organizovanu kriminalnu grupu činilo je šest osoba i to: M.N., N.G., V.S., L.R.S., S.B i N.P., dok je drugu organizovanu kriminalnu grupu činilo 11 i to: R.B., A.B., B.D, D.G., I.D., Z.V., M.B., M.P., S.K., B.Đ i S.K..

Na teritoriji Srbije danas su uhapšene dve organizovane kriminalne grupe, ukupno 17 osoba, zbog sumnje da su u periodu od aprila 2023. godine do danas izvršili krivična dela falsifikovanje isprave, krivično delo zloupotreba službenog položaja i udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

Uhapšeni su po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa SBPOK.

Naime, postoje osnovi sumnje, da su ove organizovane kriminalne grupe nabavljali radi dalje upotrebe kao i izrađivali falsifikovana dokumenta i to: lične karte, ugovore o poklonu, ovlašćenja, punomoćja koja su se odnosila na kupoprodaju katastarskih parcela na AP KiM u vlasništvu raseljenih lica srpske nacionalnosti sa teritorije KiM na koji način su licima albanske nacionalnoti sa prostora AP KiM koji su zainteresovani za dobijanje statusa državljana Srbije na nezakonit način omogućavali prijavu prebivališta, dobijanje državljanstva i lažnih isprava.

Takođe, zainteresovanim osobama su pravili falsifikovana svedočanstva, diplome o završenom srednjem, višem i visokom obrazovanju i time su ovim licima omogućili da koriste ove falsifikovane dokumente kao prave.

Na ovaj način su napravili oko 400 različitih isprava i pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od za sada 100.000 evra. Među pripadnicima ove dve organizovane kriminalne grupe nalaze se i

dva matičara, jedan pripadnik MUP, bivši zaposleni na Megatrend univerzitetu i savetnik zaposlen u Ministarstvu prosvete.

Pretresanje prostorija na više lokacija je u toku.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušani.

