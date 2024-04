ZAVRŠIO IZA REŠETAKA! Nagovarao mladog Nišliju da ubiju njegovu baku, pa ga onda ucenjivao

Dragiša S. osuđen je na tri godine i jedan mesec zatvora jer je nagovarao Nišliju Iliju S. (19) da ubiju njegovu baku, snimao dogovor o zločinu a zatim ga tim snimkom ucenjivao.

- Presuda je doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je okrivljeni zaključio sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu a potvrdio ga Osnovni sud. Zbog krivičnog dela ucena u pokušaju izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od tri godine i jedan mesec - saopštio je Vladimir Stanojević, portparol niškog OJT.

Dragiša je uhapšen krajem januara ove godine ali je tada lišen slobode i Ilija koji se sumnjičio da je Dragišu angažovao da ubije tetku njegovog pokojnog oca koja živi u Beogradu a zbog njenog zahteva da joj pripadne deo kuće koju je nasledio nakon očeve smrti. Kako je tada saopštila Policijska uprava u Nišu, Ilija je Dragiši ponudio pet hiljada evra za ubistvo ali je on tražio novac unapred, i to hiljadu evra u gotovini i automobil vredan 1.500 evra da ga ne bi prijavio za naručivanje babinog ubistva. Shvativši da je postao žrtva ucenjivača, Ilija je sa majkom otišao u policiju i prijavio ga za iznudu. Međutim, kada je Dragiša . priveden kao iznuđivač, uzvratio je udarac i Iliju prijavio za zaveru za teško ubistvo pa su uhapšena obojica. Ključni dokaz protiv devetanestogodišnjaka bio je snimak koji je D.S. krišom napravio na kojem se čuje kako se dogovaraju oko zločina. Međutim, pažljivim preslušavanjem snimka istražni organi potvrdili su Ilijinu odbranu da je i on zapravo žrtva ovejanog kriminalca koji ga je uhvatio u svoju mrežu kako bi od njega iznuđivao novac. Zbog toga je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu sredinom marta odustalo od krivičnog gonjenja devetnaestogodišnjakakoji je postao svedok u krivičnom postupku protiv Dragiše zbog ucene u pokušaju.

Kako saznajemo, Dragiša je zaključio sporazum o priznanju krivice.

- On je bio ljut što je uhapšen a posebno što je protiv Ilije obustavljena istraga. Najpre je odbijao da prizna krivicu ali kada je shvatio da mu peti i teža kazna ukoliko ide na suđenje, naročito uzimajući u obzir bogat kriminalni dosije, ipak je odlučio da prizna krivicu - navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Ilija koji je zahvaljujući svojoj naivnosti postao žrtva opasnog ucenjivača, oglasio se za medije nakon puštanja iz pritvora.

- Nijednog trenutka nisam imao ozbiljnu nameru da bilo koga povredim a ponajmanje baku jer je prema meni bila jako dobra, čuvala me je u detinjstvu. Jednostavno upao sam u mrežu ovejanog kriminalca, mlad sam i naivan, imam samo 19 godina, mislio sam da mi je prijatelj i požalio sam mu se na probleme koje imam a on je to iskoristio da me uceni! – kazao je tada ovaj mladi Nišlija. .

Priznao je da je srećan što je istina izašla na videlo te što su dokazi potvrdili da nije naručivao babino ubistvo.

- Dobro je što je tužilaštvo shvatilo da sam ja žrtva ovog događaja, mnogo toga se desilo što mi nije išlo na ruku, ostao sam bez oca, bio sam ranjiv, mlad, neiskusan a taj čovek je sve to iskoristio da pokuša da me opljačka. On je to već radio, izneo je taj plan, to je bila njegova odluka, ja se nisam sa tim složio ali zbog njega sam završio u pritvoru. Moja narav nije takva da nekom naškodim, ja sam samo mlad I naivan, bio sam dobar prema njemu a on je sve to iskoristio na moju štetu. Mnogo sam se kajao dok sam bio u pritvoru što sam mu verovao ali sam znao da sam nevin i verovao sam da će se istina saznati. Mnogo mi je žao što sam se njemu poverovao, mislio sam da mi je prijatelj, sticajem okolnosti sam sa njim došao u kontakt jer ga je moj otac zaposlio u pekari. Izvukao sam veliku pouku, shvatio sam da nisu svi ljudi dobri, da ima i onih koji su veoma opasni – zaključio je u ispovesti za naš portal ovaj mladić.

