Dejan iz Zlota neće da prekrši zavet ćutanja: Tvrdi da je 'izgubio pamćenje' gde je bacio telo Danke Ilić (2)

Dvogodišnja Danka Ilić nestala je pre skoro mesec dana, kada se cela Srbija podigla na noge jer je prvi put "aktiviran sistem Pronađi me", domaća verzija Amber alerta, sistema uzbune koji se aktivira kada nestane dete. Nažalost, danima kasnije, otkriveno je da je devojčica ubijena.

Telegraf.rs objavio je kompletnu retrospektivu traganja za devojčicom do momenta u kom je javnost saznala da je ubijena.

Dok se dvojica osumnjičenih već 20 dana u pritvoru, za telom se i dalje traga.

4. april - "Devojčica je ubijena"

Desetog dana potrage austrijska policija objavila je da se na snimku iz Beča ne nalazi Danka Ilić.

Tog dana istraga je otišla u potpuno drugom smeru. Policija je, pregledom velikog broja autombila, u jednom vozilu pronašla trag krvi koja je uzeta na DNK analizu.

Oko 10 sati predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da je Danka Ilić ubijena. On je rekao da je policija uhapsila dvojicu osumnjičenih i da oni vode policiju do mesta na kom se nalazi telo. Ipak, to se, naposletku, nije dogodilo.

Informacije o tome šta se desilo toga dana su samo pristizale. Najpre je otkriveno da su dvojica radnika JKP "Vodovod" udarila devojčicu automobilom, a potom telo bacili na deponiju koja je već pretražena 1. aprila. Potraga se potom preselila upravo tamo.

U saopštenju MUP Srbije navedeno je da su osumnjičeni priznali zločin u policiji.

Svi prilazi deponiji bili su blokirani, na to mesto otišla je policija, žandarmerija i vatrogasci, kao i teška mehanizacija - četiri bagera raščišćavala su deponiju.

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić objasnio je na konferenciji kako je došlo do ubistva. On je rekao da su dvojica muškaraca udarila devojčicu automobilom, a potom je spakovala u gepek. Usput su naišli na oca deteta koji ju je tražio i rekli mu da ne znaju ništa o nestaloj devojčici.

Dete se, navodno, u jednom momentu probudilo, a jedan od osumnjičenih ju je ubio. Telo su, prema rečima ministra, ostavili na deponiji, a potom se jedan od njih dva dana kasnije vratio i premestio telo na nepoznatu lokaciju.

Novi teren za potraguNakon vesti o hapšenju, fokus se sa Banjskog Polja premestio na sela Zlot i Luka, iz kojih su dvojica osumnjičenih. Zlot je tog dana bio potpuno pust, dok je u Luci prizor bio sasvim drugačija.

S obzirom na to da je navedeno da je Srđan Janković iz Luke bio taj koji je telo devojčice premestio, selo je vrvelo od žandarmerije. Pripadnici žandarmerije pretraživali su poljane pre ulaska u selo, a bilo ih je i u samom selu. Iznad kuće Jankovića podignut je dron, a kuću i okućnicu detaljno je pregledala žandarmerija sa psima.

Nakon pregledanja kuće, relocirali su se na manji plac prekoputa, gde su, takođe uz pomoć psa, pretražili dvorište, a potom prekopali stajsko đubrivo koje je u njemu stajlao i kopali na još nekoliko mesta u dvorištu. Sve vreme je sa inspektorima i žandarmerijom bio Srđanov otac.

Nakon pretrage obe kuće u selu, žandarmerija se, sa ocem osumnjičenog, uputila u kolibu koja se nalazi u brdima na nekoliko kilometara od sela. Ona je takođe detaljno pretražena, ali ništa nije pronađeno.

Tog dana, meštani Bora počeli su da pale sveće za malu Danku. Na trgu ispred Doma kulture prizor je bio tužan. Tu su se nalazili venci, cveće, igračke i mnogo sveća koje su gorele, a meštani su ostavili sveće za svakog ko želi da ih zapali za dvogodišnju devojčicu.

5. april - Osumnjičeni saslušani u tužilaštvu

Dan nakon saznanja da je devojčica ubijena, na deponiji u blizini Bora i dalje se radilo na raščišćavanju, ali policije više nije bilo. Slična je situacija bila i u selima Luka i Zlot. Policije, Žandarmerije i pretrage nije bilo na vidiku.

Jedini prizor koji je ukazivao na to da se nešto dešava bili su forenzičari koji su pregledali i fotografisali teren na putu između sela Zlot i Brestovac, ali do danas nije poznato da li je na tom mestu pronađen neki ključan dokaz.

Tog dana kao da je sve zamrlo. Tokom dana je majka osumnjičenog Dejana Dragijevića dovedena u policiju na informativni razgovor, a kao da se celog dana iščekivalo da dvojica osumnjičenih budu dovedeni u Više javno tužilaštvo u Zaječaru kako bi dali iskaz.

To se i dogodilo oko 21.30 sati, kada se ispred tužilaštva pojavio konvoj policijskih vozila, a potom su pripadnici žandarmerije dvojicu osumnjičenih uveli u zgradu tužilaštva.

6. april - Uhapšeni brat i otac osumnjičenogNakon saslušanja osumnjičenih saopšteno je da im je određen pritvor do 30 dana. Ipak, oni nisu rekli gde se nalazi telo devojčice.

Takođe Srđan Janković se u tužilaštvu branio ćutanjem, dok je Dejan Dragijević priznao zločin, ali je promenio priču i rekao da je on bio taj koji je ubio devojčicu i sakrio telo.

Tog dana uhapšeni su otac i brat osumnjičenog Dejana Dragijevića zbog sumnje da su mu pomagali da premesti i sakrije telo devojčice. Tada se fokus potrage premestio u selo Zlot, koje je do tog momenta bilo prilično mirno.

Ubrzo je pred kuću Dejana Dragijevića u Zlotu pristigla policija, ali i cisterna, kako bi bile isušene i pregledane septičke jame. Ono što je takođe privuklo pažnju policije bila je komšinica Dragijevića, koja je rekla da joj je pre nekoliko dana obijen katanac na kapiji, a da u dvorištu ima bunar, septičku jamu, kao i jednu poveću rupu u betonu u blizini same septičke jame.

Zbog toga je u fokus pretrage ušlo i njeno dvorište koje je policija pregledala sa psima.

Tokom pretrage dvorišta porodice Dragijević doveden je i osumnjičeni Dejan. Iako se verovalo da dovođenje osumnjičenog iz pritvora znači da je pronađeno telo devojčice ili barem nei veći trag, Dragijević je ubrzo vraćen u policijski auto, a nije poznato da li je policija u njegovom dvorištu pronašla neki ključan dokaz.

U dvorište su ulazili i bageri koji su kopali kao i vatrogasno-spasilačke ekipe. Nakon detaljne pretrage, inspektori su izneli džakove sa dokazima koji su izgledali kao da su u pitanju ašovi i lopate.

Istog dana policija je pretresla i drugu kuću Dejanove porodice, u kojoj niko ne živi, kao i predeo oko nje, ali ništa nije pronađeno.

Dokazi koje su inspektori tog dana uzelil iz Zlota, u kasnim poslepodnevnim satima doneti su u policijsku stanicu u Boru.

7. april - Umro brat osumnjičenog

Kada je u pitanju pretraga terena u potrazi za telom dvogodišnje danke, policija je 7. aprila odmakla od kuće u Zlotu, ali fokus je i dalje bio na okolini tog sela. Potraga je tada usmerena na Lazarevu pećinu i Zlotsku reku, na oko tri kilometra udaljenosti od sela.

Telegrafove novinarske zatekle su na obali reke policajce i vatrogasce-spasioce koji proveravaju svaki metar oko reke, dok je nekoliko policijskih i vatrogasnih vozila parkirano kod ulaza u Lazarevu pećinu. Na tom terenu podizani su i dronovi.,

Pripadnici Specijalističkog tima za spasavanje iz ruševina iz Bora Sektora za vanredne situacije, zajedno sa ostalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Gorskom službom spasavanja pretražili su pola trase od sedam kilometara Lazarevog kanjona, a pretražili su i jamu iznad kanjona, koja je duboka 70 metara.

Dronom sa termovizijskim kamerama i mogućnošću za 3D mapiranje, pregledana je cela zona kanjona i tom prilikom ništa nije uočeno.

Nešto posle podneva stigla je vest da je Dalibor Dragijević, brat osumnjičenog Dejana, umro u policijskoj stanici. On saslušanje u tužilaštvu nije dočekao.

Istog dana u tužilaštvo je doveden njihov otac. On se branio ćutanjem, a određen mu je pritvor do 30 dana.

Naredna dva dana, 8. i 9. aprila potraga se nastavila na istim lokacijama, a policija se u jednom momentu vratila u Zlot i pretraživala teren u blizini kuće osumnjičenog. Potraga je 10. aprila bila usmerena ka selu Sumrakovac. Pretražena su sva brda, polja i salaši na potezu između dva sela.

11. april - Sahranjen Dalibor Dragijević

Dok je policija nastavljala potragu za telom devojčice, u selu Zlot sahranjen je Dalibor Dragijević.

Na groblju je bila prisutna policija koja je blokirala prilaze, te su sahrani prisustvovali samo najbliži i meštani koji su želeli da dođu. Daliborovoj sahrani je od uže porodice prisustvovala samo majka, dok njegov brat i otac nisu dobili dozvolu da budu dovedeni iz pritvora.

Potraga za telom Danke nadalje je nastavljena, ali nisu pretraživane nove lokacije, na koje policija do tada nije išla.

Pregledani su i rezervoari kojih ima mnogo po selu i oko njega i koji su uglavnom raštrkani.

Razlog zašto se pregledaju cisterne i rezervoari je što su obojica osumnjičenih za ubistvo male Danke radili u JKP "Vodovod" i odlično znaju raspored tih rezervoara, zbog posla su ih obilazili redovno i znaju sva skrovita mesta i zbog toga je sada fokus potrage na tome.

U pretrazi terena na potezu Zlot-Sumrakovac 13. aprila priključilo se 50 pripadnika žandarmerije, dok su 14. aprila sela izgledala potpuno mirno.

Sela su potom opustela. Meštani su se povukli u kuće, vratili se svakodnevnim obavezama, a policija i žandarmerija su i dalje pretraživali nepristupačne terene.

16. april - Saslušana majka osumnjičenogMajka Dejana i supruga Radoaslava Dragijevića Svetlana Dragijević došla je u Više javno tužilaštvo u Zaječaru kako bi svedočila.

Ipak, ona je, kao najbliži srodnik osumnjičenih, iskoristila svoje zakonsko pravo da ne svedoči.

U tužilaštvu je tog dana i u narednim danima nastavljeno sa saslušanjem svedoka.

17. april - Roditelji devojčice oči u oči s osumnjičenimaRoditelji Danke Ilić svedočili su u tužilaštvu 17. aprila, a tada su u tužilaštvo dovedeni i osumnjičeni jer imaju pravo da roditeljima devojčice preko advokata postavljaju pitanja.

Pre saslušanja otac ubijene Danke kratko se obratio reporterima.

- Smrtna kazna za njih je malo, oni treba da robijaju do kraja života. To su monstrumi, ono što proživljavamo sve vreme je neopisivo. To može da razume samo onaj ko je roditelj. Policija nam je više puta dolazila, uzimala razne Dankine stvari, nista ne znamo, ni za tu krv na putu, ni u kolima, ni ništa. Nama nije jasno zašto nisu zvali Hitnu pomoć, zasto nisu pomogli, nego su ovo uradili. To što Ivana i ja trpimo sve vreme je strašno, zovu nas razni ljudi, vređaju, svaljuju krivicu na nas. Ja sam morao da tražim da promenim broj, ne možemo više...Kada se sve završi mi cemo izaći u medije i sve ćemo reći - rekao je za Telegraf.rs Miloš Ilić, otac ubijene devojčice.

23. april - Otkazao punomoćje advokatu

Otac osumnjičenog Dejana Dragijevića Radoslav Dragijević, koji je osumnjičen da je pomogao sinu da premesti i sakrije telo ubijene devojčice, otkazao je punomoćje svom advokatu.

On je, za razliku od dvojice optuženih za ubistvo imao svog advokata, dok su njima bili dodeljeni advokati po službenoj dužnosti.

Dragijevićev advokat potvrdio je za Tanjug informaciju o otkazivnaju punomoćja, a Radoslavu Dragijeviću će, ukoliko sam ne angažuje drugog advokata, biti dodeljen branilac po službenoj dužnosti.

Tela i dalje nema

Najveći fokus istrage sada je unutar zgrade tužilaštva. Saslušavaju se svedoci, čekaju se rezultati DNK veštačenja i radi se na tome da se otkrije gde su dvojica osumnjičenih sakrili telo devojčice.

I dalje se vrše pretrage terena, ali sve je manje predela koji otkom ovih mesec dana nisu detaljno "prečešljani". Ostaje da se vidi da li će osumnjičeni ipak progovoriti o tome šta su uradili sa telom deteta.

Do trenutka objave ovog teksta, u tužilaštvu je ispitano 14 svedoka, a ispitivanje svedoka biće nastavljeno i u narednim danima. Takođe na veštačenje su poslate lopate koje su iznete iz dvorišta Dejana Dragijevića, kao i motorna testera.