'ŠTA MU BI DA OVO URADI, ZNAO SAMO DA RADI I STIČE' Oglasili se i čačanski advokati: Dejanu ovo može da bude olakšavajuća okolnost

Od četvrtka policija traga za Dejanom P. koji je osumnjičen da je upucao Maria Simovića (43). Oružani okršaj se odigrao u lokalu jedne firme u Preljini, uz Ibarsku magistrali.

Čačani su još u šoku zbog ovog ubistva, naročito jer ubicu niko ne zna kao konfliktnu osobu. Pritom Dejan P. iza sebe navodno nema krivični dosije, niti je ikada imao problem sa zakonom. Njegovi poznanici tvrde da je reč o mirnom i porodičnom čoveku.

- Dejan je uvek bio miran i staložen čovek, retko šta bi moglo da ga iznervira i izbaci iz ravnoteže. Zato mi je ovaj njegov čin šokantan - priča Čačanin dugogodišnji poznanik osumnjičenog i njegove porodice.

- On je porodičan čovek, znao je samo da radi i stiče. Ne može se reći ni da je bio preterano društven, uvek je nekako samo o poslu i obavezama mislio. Recimo odemo na neko veselje, a on sve vreme "dežura" na telefonu, nikad iz njegove firme niko nije izašao neobavljenog posla, prosto takav je. Čitava je porodica "na mestu" bez mrlje u biografijama, svi rade u tom porodičnom preduzeću koje je gradio decenijama. Šta mu bi da ovo uradi?! - kaže Dejanov poznanik.

On dodaje da Dejan po kapitalu spada u red prosečnih dobrostojećih preduzetnika u Čačku, kakvih je na stotine i da nisu tačne tvrdnje da ima "avione".

U advokatskim krugovima osumnjičenog za ubistvo znaju po pravnim poslovima koje su za njega obavljali iz oblasti trgovine, prevoda i osiguranja, ali ne i po krivici.

- Osumnjičeni ima potpuno čist izvod iz kaznene evidencije, što znači da trenutno nema krivičnih postupaka koji se protiv njega vode. Poznajem ga otkako je postao preduzetnik. Koliko znam nikada nije imao problema sa zakonom - kaže jedan čačanski advokat.

- Ukoliko bude okrivljen, "čist dosije" će mu svakako biti olakšavajuća okolnost i to sudije uvek imaju u vidu. Uveren sam da će, ukoliko do sudskog procesa dođe, njegov branilac tražiti mišljenje i procenu šta se s njim u tom trenutku dešavalo, jer on kao ličnost nema profil ubice. Pretpostavljam da će se ovo tretirati, laički rečeno, kao obično ubistvo - kaže sagovornik.

Prema Krivičnom zakoniku RS za navedeno krivično delo je predviđena kazna zatvora od pet do 15, a za neovlašćeno držanje oružja od dve do 12 godina zatvora.

Prema saznanjima iz istrage policija i dalje intenzivno traga za osumnjičenim.