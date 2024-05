''Tata, dođi po mene, umirem'' - Nemanjin otac dobio stravičan poziv nakon što je Blažić pucao u Malom Orašju

Dvadesetogodišnji Nemanja Ilić ranjen je kada je Uroš Blažić pucao na okupljene mlade u spomen parku u selu Malo Orašje. Kritične noći pozvao je oca na telefon i rekao: "Tata, dođi po mene, umirem".

Njegov otac svedočio je u tužilaštvu, gde je ispričao kako je saznao sa pucnjavu, kao i šta se te večeri dešavalo.

- Moj sin je otišao u večernjim satima sa svojim društvom kod spomenika. Namera im je bila da se okupe i da proslave Đurđevdan ranije, zbog nastupajućih dana žalosti. Bio sam kod kuće, kada me je u 22.36 sati pozvao sin i rekao: "Tata, dođi po mene, umirem". Nije mi rekao šta se desilo, a ja sam odmah seo u auto sa svojim bratom i otišao do spomenika. Kada sam ušao u prostor oko spomenika, video sam da tu leži pet mladića, od kojih je jedan bio moj sin. Primetio sam da on i još dvojica daju znake života i da su u svesnim stanju i komunikativni. Za ostale nisam bio siguran, ali ostala tri mladića vizuelno nisu davali znake života - ispričao je Nemanjin otac.

Kako je objasnio, jedan od mladića nalazio se kod spomenika, levo od kapije, ležeći leđima naslonjen na veći betonski kamen. Video je da je pogođen u predelu glave i da su mu ruke ispružene pored tela. takođe je video da se pored "pežoa" koji se nalazio u blizini parka i na kom su se videli tragovi pucnjave, leži mladić koji nije davao znake života.

- Svog sina sam ugledao pravo od kapije, sa leve strane na zemlji, a pored njega su bila još dva mladića. Video sam da je pored dece na zemlji mnogo krvi, ali nisam mogao da vidim gde su sve pogođeni jer je bilo mračno. U tom momentu mi je ppalo na pamet da svojim telefonom fotografišem lice mesta jer sam pretpostavljao da će fotografije kasnije da budu korisne policiji. Moj brat i ja smo mog sina stavili u auto i odvezli smo ga u Urgentni centar Smederevo, a usput smo videli da dolaze kola Hitne pomoći - dodao je.

Istakao je da je njegov sin u roku od sat vremena preveten za Beograd. Bio je u svesnom stanju. Imao je više prostrelnih i ustrelnih rana u predelu nogu i ruku i pred njim je bila operacija butne kosti.

- Tek kasnije sam saznao šta se te noći zapravo dogodilo. Rekli su mi da je neko pucao na decu koja su bila okupljena kod spomenika, a saznao sam da je ista osoba pucala i u Duboni - zaključio je svoj iskaz.