'BILI SU SVESNI DELA I POSTOJANJA KRIVIČNE ODGOVORNOSTI' Mašović: Osumnjičeni su uračunljivi, to je važno za adekvatno suđenje (VIDEO)

Dvojica osuimnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, su kako je pokazalo psihijatrijsko veštačenje bili uračunljivi.

Otac jednog od osumnjičenih će krajem maja izaći iz pritvora. U Višem javnom tužilaštvu saslušavani su svedoci koji su osumnjičeni u danu nestanka male Danke viđeni na deponiji.

Za sada nema bioloških tragiova devojčice ali je u toku veštačenje kretanja sumnjiovog vozila putem GPS uređaja.

Posle veštačenje stigla je potvrda da su bili uračunljivi prilikom vršenja dela.

- Zato se sad javnost pita šta to sad znači. Taj nalaz veštaka ima tri do pet strana minimum, između ostalog piše to da su bili svesni dela i svesni da postoji krivična odgovornost- rekao je u Novom jutru Željko Mašović, psiholog.

- Narodski rečeno oni nisu bili upamet, ali to ne znači da nisu bili uračunljivi. Čak i da nisu bili svesni to ih ne lišava odgovornosti. Ono što želim da naglasim, u praksi, naši veštaci retko daju tu varijantu neuračunljivosti. Da li je neko ko načini delo uračunljiv bitno je za period posle suđenja da bi mogao da odgovara adekvatno- dodao je Mašović.

- Poenta je da jedino ako ima neke halucinacije slušne, vizuelne, ili da je bio u nesvesti može da se kaže da je bio neuračunljiv. Svaki čovk koji ima kogniciju neku razvijenu koliku god, pa i da je retardiran, on kapira da je nešto zločin- rekao je Mašović.

Pojavili su se novi dokazi i novi svedoci, koji kažu da su bili viđeni na deponiji. Po rečima svedoka, počinilac koji je dao priznanje je silazio na deponiju, dok je drugi delovao zbunjeno.

- Svedok sa inicijalima S.S. ispričao je policiji šta je video toga dana. Sada možemo da uklopimo vreme, Danka je nestala između 13:25 i 14 časova, svedok je izjavio da ih je video oko 14:45 na deponiji, bilo mu je čudno što ih uopšte vidi na tom mestu jer su oni radnici vodovoda. On je ispričao da je video Srđana Jankovića koji se čudno ponašao, da praktično nije mogao da ga prepozna, bio je iznenađen što ga vidi i želeo je što pre da svedok ode. To je još jedna kockica tog celog mozaika. Policija čeka još veštačenje GPS uređaja, jer ukoliko se pokaže da su se oni kretali Banjskim poljem , a akasnije došli do deponije, teško će objasniti zbog čega su tamo bili. Kada progovore na sudu očekujem da se neke stvari tada obelodane- rekao je u Novom jutru Mladen Radulović, urednik portala Kurir.

- Kada je reč o svedocima njih još ima i policija ih još uvek ispituje. Na terenu je u toku i dalje operativni rad. Traga se još uvek za telom, za sada imamo samo priznanje, tako da treba sačekati da obni ispričaju da li su možda priznali jedno ali da se iz njima znanih motiva dogodilo nešto sasvim drugo, to treba sačekati- rekao je Radulović.

Pošto su službeni automobil u nekom trenutku zamenili ličnim vozilom očekuje se da se uradi veštačenje kretanja svih vozila, dodao je Radulović.

Pošto će otac osumnjičenog uskoro biti na slobodi, postavlja se pitanje da li to može da utiče na dalji tok istrage.

- Mislim da to svakako nije dobro za uticanje na svedoke što izlazi na slobodu. Već vidimo i kad je umrla majka prvoosumnjičenog, meštani su počeli da dolaze dok u slučaju smrti brata niko nije hteo da se pojavi i oglašava. Sad možemo da se i kod njih stvara sumnja da li je sve tako kako se zvanično saopštava, naročito kada je shvaćeno da u kolima nema bioloških tragova - rekao je u Novom jutru doc. dr Radomir Antonović, stručnjak za bezbednost.

- To je veliki problem za istragu jer smo se bazirali na činjenici da je u vozilu bilo DNK tragova i to je trebao da bude krucijalni dokaz- rekao je Antonović.