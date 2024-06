'DANKU IM NIKAD NEĆU OPROSTITI' - Potresne reči oca o Srđanovom iskazu

Porodica dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, koja ne zna ništa o sudbini svoje mezimice, u potpunom je šoku nakon što je Srđan Janković pre dva dana, pred Tužilaštvom, nakon skoro tri meseca ćutanja, negirao bilo kakvu umešanost u ubistvo. Upravo je to izazvalo novi talas emocija kod porodice koja se već mesecima bori sa gubitkom i tugom.

- Pogodilo me je. Dete im neću oprostiti - rekao je Miloš Ilić, Dankin otac.

On i njegova supruga Ivana, ranije su na saslušanju izjavili da su videli dvojicu osumnjičenih, Jankovića i Dejana Dragijevića, kobnog 26. marta, kada je Danka nestala na Banjskom putu. Ivana kad ju je tražila po dvorištu i okolini, a Miloš, kada ih je zaustavio da pita da li su videli dete. Janković, međutim, tvrdi da Danku nikada nije video u životu.

Koliko ovakva izjava može da utiče na dalji tok istrage, znaće se u narednim danima. Tim pre što je osumnjičeni Dragijević priznao da je devojčicu zadavio nakon što ju je Janković na ulici udario službenim automobilom "fijat panda".

Advokat Denis Bećirić kaže da u praksi nije retka strategija odbrane da se osumnjičeni brani ćutanjem, a onda u nekom trenutku u istrazi ili na početku sudskog postupka iznese odbranu.

- To se pogotovo koristi kada je ovakav predmet, gde je javnost i previše uključena - navodi Bećirić. Osumnjičeni sačeka da tužilaštvo izađe sa svim dokazima koje ima i onda sklopi najbolju odbranu po njega u skladu sa njima. Da li Janković govori istinu ili ne, videćemo. Može i ovaj drugi osumnjičeni da kasnije, ako se pokrene sudski postupak, opovrgne svje reči i povuče priznanje, tvrdeći da je bio nateran. U ovom slučaju izgleda i da nema DNK traga devojčice i to može da bude problem, jer nema tela, nema čvrstih materijalnih dokaza i sve se svodi na posredne dokaze, da su oni viđeni tamo u to vreme, mada oni to i ne negiraju. Očigledno je da nije ni približno onako kako je pokazivano u početku.

Dragijević je odmah nakon što mu je isteklo policijsko zadržavanje, u zaječarskom tužilaštvu, 6. aprila priznao zločin, navodeći da je Janković vozio automobil, a on sa suvozačkog mesta istrčao kad su udarili Danku i zadavio je golim rukama. Priznao je da su njeno telo bacili na deponiju na Starobanjskom putu i da je dva dana nakon toga njeno telo premešteno. Rekao je da su mu pomogli da je sakriju na drugu lokaciju otac Radoslav (73) i brat Dalibor (40), koji je 7. aprila preminuo u prostorijama borske policije. Dalibor je neposredno pre smrti vodio policiju na čak 20 lokacija, ali ni na jednoj nije pronađeno Dankino telo.

Na do sada pristiglim izveštajima predmeta upućenih na veštačenje nisu pronađeni devojčicini biološki tragovi. Još uvek se čeka veliki broj analiza na predmetima prikupljenim u službenom i privatnim automobilima osumnjičenih, u njihovim domaćinstvima, garderobi koju su nosili, alatu i predmetima koje su koristili. Kakve će naredne korake preduzeti, u Višem javnom tužilaštu u Zaječaru, ne komentarišu.