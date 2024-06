'UBIĆE NAM NEKOGA' Zvicer razotkrio ko je kavčanima bio za petama, pa izdao naređenje bivšem policajcu: HAPSI!

Među redovima "kavačkog klana" nastala je prava drama nakon što se, navodno, u Kotoru pojavio muškarac kojem je meta bio upravo neko od pripadnika pomenutog kriminalnog klana! Tadašnji policajac Ljubo Milović obavestio je odmah šefa kavčana, Radoja Zvicera, nakon što su službenici institucije u kojoj je radio uočili da se u toj opštini vrzma naoružani muškarac!

Zvicer ubrzo, nakon niza provera, izdaje naređenje Miloviću, kako bi preuzeo sve drastčne mere da se ta osoba hitno uhapsi, da se izuzmu snimci sa nadzornih kamera i uzmu otisci...

O drami u Kotoru Milović i Zvicer komunicirali su putem Skaj aplikacije, a cela prepiska isplivala je sada, kako pišu Vijesti, gde se može videti kako tadašnji policajac obaveštava šefa kavčana o dešavanjima koja su uzdrmala podzemlje.

Sa kačketom i pištoljem

"Jeste imali vi u Kotor uštekanu tojotu... Džipa... Kradenu", pita ga Milović poslednjeg dana maja 2020. godine. On mu potom šalje fotografije, pa konstatuje: "Znači naši pritrčali?" Zvicer, međutim, to negira, da bi mu Milović objasnio kretanje sumnjivog muškarca koji je, kako kaže, 45 minuta stajao sa pištoljem u ruci i motao se oko automobila.

"45 minuta je stojao sa pištoljem u ruci na onaj parking u mravinjak, pa se spustio prema nekom autu B klasa ili A, virnuo prema njemu, vidio da nije to to i krenuo prema Bruklinu, pa donjim putem, sve (sa) pištoljem u ruci. Kod Bruklina je zastao minut i onda produžio naprijed... Kiko Kapetanović krenuo u kola da uđe, on mu stoji kod kola sa pištoljem, a sat vremena prije toga Kiko ga je snimio u Mravinjak, izgleda da ga je kombi bijeli tu dovezao", navodi Milović na Skaju, a kako dalje kaže, reč je o muškarcu visokom oko 170 cm, sa kačketom na glavi.

"Ubiće nam nekoga..."

Nekadašnji službenik Uprave policije naglašava da je Kiko o čoveku sa pištoljem obavestio ekipu u Mravinjaku, međutim niko ga nije shvatio ozbiljno.

"Kiko pričao Vuku da je vidio nekog sa pištoljem u mravinjak, oni mu se sprdali" napisao je Milović Zviceru, a iz poruka sa nekada šifrovane aplikacije, vidi se da Zvicer ne razume baš najbolje Milovića kada ga je upitao - zašto bi neko krenuo na Kapetanovića, na šta mu Milović odgovara da meta nije Kiko, već je on prvi koji je uočio ovu sumnjivu osobu!

Ipak, Zvicer mu odgovara da niko od kavčana nema takav auto, ali da će istražiti ko je osoba koja je unela pometnju među redovima kavčana.

"Da vidimo DNK čiji je... Mogu li se skinuti tablice sa kombija", kaže Zvicer, nakon čega se pitaju šta vozi "mali Miloš". Ipak, ubrzo nakon toga, Zvicer se javlja Miloviću sa novim informacijama, navodeći "kum javio, je*em mu sunce, ovo je Kovač ili neko sa kombijem. Ako mogu kamere da se skinu, jer moramo reagovati, ubiće nam nekoga".

Milović potom kaže da je Kiko opisao da se ta osoba kretala vozilom nalik na kombi: "Šta vozi Kovač, znaš li", pita Milović. "Pik ap neki, prije 2 god je prodao B klasu Milošu", odgovara Zvicer, konstatujući da je Milanu (Vujotić) brat dole. Potom konstatuje da će pre biti da je naoružani čekao Miloša (Radonjića), jer ovaj drugi nigde nije mrdao. Onda pita da li je naoružani viđen kod frizerskog salona i dobija potvrdan odgovor.

Zvicer potom nagađa ko je od njih mogao biti meta, pominjući i jednog svog rođaka. Komunikaciju nastavljaju sutra ujutru, 1. juna 2020. godine, kada Milović šalje: "Da vidimo danas oće li šta vidjet’ na kamere", poručuje, nakon čega su nastavili drugu temu.

Autor: Aleksandra Aras